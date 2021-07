Csodálatos sajtok készülnek a Balatonnál: Te kóstoltad már a Tekeresvölgyi termékeket?

HelloVidék: Családi ökogazdaságot üzemeltetnek. Mikor és miért döntöttek a tejtermékek készítése mellett?

2008-ban az addig lótartásra és a lovassport igényeinek a kielégítésére berendezkedett gazdaságunkba szerettünk volna egy pluszt vinni. Abban az évben született meg a testvérem is, az ő érkezésével a család az egészséges, házi ételeket készítését és fogyasztását helyezte előtérbe, ekkor vásároltuk meg az első tehenünket. Először csak a barátainknak adtunk joghurtot és sajtot, de amikor már kellő mennyiséget készítettünk, elkezdtük árusítani.

Mekkora most a tehénállomány, mennyi tejet dolgoznak fel, mik azok a termékek, amelyek a gazdaság gerincét adják?

Mára ötven magyar tarka tejét dolgozzuk fel, ami átlagosan havi tízezer liter tejet jelent. Ahhoz, hogy a legjobb minőségű termékeket tudjuk előállítani, sokat kellett tanulnunk, többször voltunk tanulmányi úton Svájcban, ahol az öreg sajtkészítők szívesen mutatták meg pincéjüket, sajtműhelyüket, sok új receptúrával, ötlettel segítették fejlődésünket. Kezdetekben szüleim sok magyar sajtkészítőhöz is eljártak tanulni. Több mint harmincféle termékünk van a friss házi köpült vajtól a gyümölcsös, savómézes joghurtokon, a házi körözöttön, túrón át a különböző ízesítésű és érlelésű lila hagymás, snidlinges, füstölt-bazsalikomos, faszenes camembert jellegű lágysajtokig és a hegyvidéki típusú sajtokig. Mi leginkább ez utóbbiakat szeretjük. Egyszerre mintegy három tonna, 500–600 guriga sajt érlelődik az érlelőpincénkben. Van piacuk a sajtjainknak, szeretik őket a vásárlóink. A sajtmanufaktúránkon túl, tevékenységünk kiegészül falusiszálláshely-szolgáltatással és különböző rendezvényeknek szervezésével.

Milyen fejlesztések valósultak meg eddig, milyen távlati terveket szeretnének megvalósítani a jövőben?

Egy nagy volumenű állatjóléti fejlesztést hajtottunk végre, ami saját tőkéből nem sikerült volna, a Takarékbank volt az egyetlen bank, amely mellénk állt. Egy 440 négyzetméteres, új, modern marhaistállót tudtunk építeni, ahova már a legkisebbek be is költöztek, és hamarosan a legnagyobb állatok is helyet kapnak. Növekedni méreteinkben már nem szeretnénk, viszont még rengeteg fejlesztést tervezünk, a többi között egy profi fejőházat, ahol minél jobb körülmények között tudjuk majd az állatoktól kinyerni a tejet. Szeretnénk korszerűsíteni a szálláshelyünket is. Jelenleg a Tihanyi Piac Placcon, a káptalantóti Liliomkert piacon, illetve a birtokon árusítunk, ezek mellé szeretnénk egy boltot is nyitni.

