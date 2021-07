Jó hír a vidéki utazóknak: már 12 nagyvárosban egyszerűbb és gyorsabb a bérletváltás

A MÁV és a Volánbusz közötti stratégiai együttműködés kiemelt célja a városi, regionális és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása, egy 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. A MÁV mobilalkalmazása tavaly nyáron bővült a Térségi és városi jegyek menüponttal, amiben már megválthatók a szegedi 24 és 72 órás napijegyek és bérletek, továbbá a Volánbusz egyes székesfehérvári, nagykanizsai, zalaegerszegi, siófoki, várpalotai, pápai, szolnoki, egri, nyíregyházi és szombathelyi helyi buszbérletei is.

Július 1-jétől már a békéscsabai összvonalas havi és II. félhavi, tanuló és nyugdíjas bérletei is elérhetőek a MÁV applikációban, melynek már mintegy 610 ezer aktív felhasználója van. Ugyanezen termékeket, továbbá a teljesárú menetjegyet a vasúti jegypénztárakban is meg lehet váltani.

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta:

Békéscsaba vasútállomás jelentős forgalmat bonyolít, évente közel 43 ezer vonat áll meg itt. Tavaly óta óránként járnak a hazai gyártású IC+ kocsik, melyek korszerű utazási körülményeket biztosítanak a békési megyeszékhelyre. A 2020/2021-es menetrendváltástól kezdődően a Budapest-Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon az InterCity-járatok IC kocsijaiban egységesen 300 forintos helyjegyet kell váltani és a vonatok gyorsvonati részében pótjegy megváltása, azaz felár nélkül utazhatnak utasaink. Ezáltal mintegy 10 százalékkal csökkent a távolsági utazások útiköltsége. A mostani szolgáltatásfejlesztés pedig a helyi lakosoknak kedvez. Terveink szerint 2022-re bevezetjük a MÁV-Volán-csoportnál az összehangolt menetrendi kínálatot jelentő egységesített menetrendet, utasaink a közös bérlet- és jegyértékesítő felületen vehetik majd igénybe szolgáltatásainkat.

Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója elmondta:

A MÁV-Volán-csoport tagjaként a Volánbusz folyamatosan fejleszti járműparkját és a vasúttal összehangolt menetrendi kínálatát a színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb szolgáltatás érdekében. A nyári menetrendváltással egyszerűbbé vált a Balaton megközelítése a békési megyeszékhelyről és a Balaton déli partján az eddiginél lényegesen több helyen biztosítunk le- és felszállási lehetőséget. Járműfiatalítási programunk részeként korszerűsödik a megye helyközi járműállománya is: hamarosan MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós autóbuszokat állítunk forgalomba a térségben. A menetrendi- és járműfejlesztések mellett most az értékesítés területén is előrelépünk: a Volánbusz Békéscsaba helyi közlekedésében 17 autóbuszvonalon évente több mint 117 ezer járaton csaknem 4,8 millió utast szállít. A MÁV alkalmazásba most bekerülő helyi termékekből utasaink évente mintegy 36 ezer darabot váltanak a városban, és a mostani fejlesztéssel ezt már néhány kattintással, egyszerűen és kényelmesen tehetik meg.

