Kihagyhatatlan buli lesz: a VINO nyitja a nyári borfesztiválszezont Egerben

Ötéves fennállását ünnepli a VINO, ami immár szerves része Eger nyári programjainak. 2021. július 21-25. között a Dobó István térre költözik a borvidék több mint 20 pincészete, akik a pezsgőktől és a gyöngyözőboroktól kezdve az üde, gyümölcsös, könnyed tételeken át a komoly, érlelt borokig széles palettával várják a borkedvelőket, akik akár személyesen a borászokkal is találkozhatnak.

Rengeteg energiát fektetünk ebbe a rendezvénybe, így nekünk egy óriási dolog, hogy ez már az ötödik VINO borünnep. Egy olyan elegáns és színvonalas eseményt szerettünk volna létrehozni, ahol valóban a borkóstolás áll a középpontban, hiszen ez a borvidék az életünk. Nagyon jó látni, ahogy a borászok és a borkedvelők közössége itt találkozik, és együtt jól érzi magát, mindezt finom ételek és jó zene társaságában. Ezért dolgozunk

– mondta Lőrincz György borász.

Közben az egri belváros több pontján az Utcazenészek versenye zajlik majd.

Többféle előadó, többféle stílus, többféle hangszer, ettől a megszokott koncertektől eltérő sokféleségtől lesz spontán a hangulat, ezt garantálják a részt vevő énekesek és zenekarok. Ráadásként a Képzőművészeti Utcafesztivál is csatlakozott az eseményhez, ezzel is színesítve a VINO már amúgy is tarka programját. Ilyenkor mindig izgalmas alkotások születnek a fesztivál napjai alatt az egri utcákon.

Az egri bor halálmegvető bátorságot adott az egri várvédőknek, ezek után kíváncsiak vagyunk, hogy mit tartogat az utcazenészek számára!

– tekint várakozással az eseményre az Utcazenészek versenyének szervezője, Ábry Zoltán.

Boros és gasztronómiai kiállítók:

Akona Pincészet | Bolyki Pincészet | Dula Pincészet | Eszterházy Károly Egyetem Szőlőbirtoka | Gál Lajos Pincészete | Tóth Ferenc Pincészet | Gál Tibor Pincészet | St. Andrea Szőlőbirtok | Gergely Bástya Pincészet | Gróf Buttler Borászat | Juhász Testvérek Pincészete | Kovács Nimród Winery | Nap-völgy Borászat | Nyolcas Pince | Tarjányi Pince | Thummerer Pincészet | Torma Pince | Ostoros Családi Pincészet | Varga Pincészet | Varsányi Pincészet | Stumpf Pincészet | Petrény Winery | Rege Birtok | Egri Borút Egyesület | Halda Sajt | 383 The Kopjari Water | A kiállítói lista még bővül…