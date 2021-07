Vidéki városok kihasználatlan csodái: bámulatos, mi lehet egy lepukkant víztoronyból

Hivatalos felmérés mind a mai napig nem született arról, hány kihasználatlan, régi víztorony állhat Magyarországon. Működésükről, építésük történetéről csak töredékes adatok ismertek, és tény, hogy néhány kivételtől eltekintve a feleslegessé vált ipartörténeti emlékek hasznosítása megoldatlan. A tulajdonosoknak gyakran nincs pénzük arra, hogy a szükségteleneket lebontassák, a korszerű hasznosításuk pedig gyakran nehézkes. Holott a víztornyok valamikor megbecsült tárgyai voltak a településeknek, és nemegy közülük építészetileg is érdekes.

Számos remek példa van az újrahasznosításukra

De szerte az országban jó példákat is találni arra, miként lehet hasznosítani ezeket a jellemzően az ipari forradalom idején épült víztornyokat. Egyedi ipartörténeti műemléki védettséggel bír például a szegedi Öreg hölgy, az ország legrégebbi (1904-ben átadott) vasbeton víztornya, amelynek földszintjén technikatörténeti múzeumot rendeztek be. Az ország legkisebb múzeuma is egy víztoronyban áll, Orosházán. Szintén itt, a városhoz tartozó Gyopárosfürdőn nemcsak jelkép, hanem kilátóhely is lett az egykori torony. Ugyanilyen funkciót szántak a gödöllői parkerdőben találhatónak, itt néha tárlatokat is rendeznek. A gyulai Göndöcs-kert tornyának tetején a MTA csillagvizsgálót alakított ki. A siófoki Szabadság téren álló 1912-ben épült víztorony jelképe a településnek: ma kilátóként és élményközpontként funkcionál. Tihanyban pedig éttermet nyitottak benne. Kaposújlakon a hotellé minősített kastély része lett a víztorony. Lakáscélra is több ilyen épületet hasznosítottak, vidéken például Nagytanyán, Oroszlányban, Palotabozsokon és Pécs-Vasason.

Eddig is Szombathely egyik emblematikus épülete volt a víztorony

Szombathely egyik fő látványossága volt eddig is a Brenner Parkban álló víztorony, amit évtizedeken át jobbára csak kívülről lehetett megcsodálni. Téglavörös épületét a belváros minden pontjáról remekül látni, viszont évtizedek óta különösebb funkció nélkül, egyre rosszabb állapotban állt.

1926-ban épült, Sárkány István és Enyedi Béla épülete akkoriban igazi mérnöki bravúrnak számított. Az 55 méter magas tornyot (amely méterre pontosan ugyanakkora mint a szegedi Öreg hölgy) rendkívül vastag betonból, szokatlanul gyorsan húzták fel, ami már csak azért is számított bravúrnak, mert akkor még sem toronydaruk, sem betonszivattyúk nem álltak rendelkezésre. Miután hosszú évtizedeken át szolgálta Szombathely lakóit, végül 1978-ban beszüntették a használatát. Pontosan addig, amíg a Parkerdő felé vezető út mentén meg nem épült a négy, egyenként 2500 köbméteres medence.

Évtizedeken át volt lett Szombathelyen téma, hogy mit is lehetne kezdeni ezzel a kihasználatlan víztoronnyal, ott a belváros szélén. Sokáig a Vasi Víz Rt. tulajdonában állt, akik annak idején, többször is kínálták eladásra (120 millió forintos kikiálltási árért). Bár sokan láttak benne fantáziát, mégsem kelt el. Tervek születtek rá, volt olyan építészhallgató, aki a víztorony felső víztározórészében extraságokkal felszerelt wellness-központot képzelt el, mások turisztikai és kiállítótereket álmodtak bele. A legnagyobb problémát viszont már akkor is az okozta, hogy a víztorony körüli park önkormányzati tulajdon, a toronyhoz se parkoló se zöldterület nem járt. Másrészt a belső csigalépcsőn ma is bajos a közlekedés – egyszerre csak egy irányban lehet haladni, annyira szűk a belső tér.

Nyolcszögletű, ezért mostantól Octopus névre hallgat

Közel fél évszázados Csipkerózsika-álom után most Octopus néven született újjá a torony, izgalmas turisztikai és kulturális központ válhat belőle. Egyelőre mi még csak tesztüzemódban láttuk, de hamarosan kinyit.

A víztorony újkori története 2019 áprilisában (helyesebben a tervezési szakasszal együtt 2017-ben) kezdődött el. A város uniós pályázaton nyert 500 millió forintot a leamortizálódott, emblematikus építmény feltatarozására. A beruházás során aztán - az állagmegőrzésen túlmenően - teljes felújításon esett át. Az kivitelezési munkák egy éven át tartottak.

Akár esküvői helyszínnek is tökéletes

Csigalépcsők sora vezet felfelé: alul kávézó-étterem, feljebb kiállítótereket, majdnem a legtetején pedig egy körbejárható szabadtéri kilátót nyitottak. Ahogy a szombathelyi sajtóbejáráson hallhattuk, a különböző belső terekbe koncerteket, filmvetítéseket terveznek, és a többemeletes komplexum egyéb közművelődési szerepet is kaphat, de akár esküvői helyszínnek is tökéletes lehet. A Víztorony földszintjén egy kávézót alakítottak ki, amelyhez a külső téren egy terasz is csatlakozik. Az épület megközelítéséhez új lépcső épült, kiegészítve az akadálymentességet biztosító kültéri emelővel.

Az első emeleten kiállítóteret találunk, pontosabban kettőt, egymás fölött. Grafikákkal korabeli fotókkal, digitális táblákkal megspékelve bőséges információkat kaphatunk magáról a vízről, mint elemről, valamit Szombathely emblematikus épületeiről, kultúrtörténetéről. A tájékozódásban tabletek és interaktív audiovizuális tartalmak segítenek.

Még feljebb, a csigalépcsőkön haladva, pazar panoráma fogad: a magasból az egész városra rálátni. A legfelső bejárható szinten plusz érdekesség - ipartörténeti kuriózum – hogy egy több emelet mély, kör alakú medence közepén találjuk magunkat. Függőfolyosók kötik össze a közepét a szélével, ahol körbe is lehet járni. A térnek ritka fura akusztikája van.

Mik voltak a projekt kivitelezésének legnagyobb buktatói?

A projekt legnagyobb nehézségét – fogalmazott a HelloVidék kérdésére a kivitelező – a kiállítótér elhelyezése jelentette, mivel ezt a helyiséget kizárólag a víztorony csigalépcsőjén lehet megközelíteni:

Nagy, két irányú emberáramlást nem tesz lehetővé ez az útvonal, és a megközelíthetősége sem akadálymentes. A fő kiállítási tér adottsága, hogy egyszerre csak egy-egy szelet látható be, nagy méretű, tömegében ható látvánnyal szinte csak a megérkezési ponton találkozunk. A bemutatóteret körkörösen üvegfal borítja, építészeti árnyékolás nélkül, a tér körbenapozott minden oldalról. A galériafeljáró a tér közepén kap helyet, így leszűkíti mindkét oldalon a közlekedést, a kiállítótérben a körkörös mozgás lehetőségét. A toronyba történő feljárás szűk keresztmetszete miatt a kiállítótér egyben hasznos, ráhangoló inspiráló várótérként is értelmezhető

- közölte Kéner Balázs,a Városháza kommunikációs vezetője.

Kinyit végre a KRESZ-park is

Lent tornyot övező KRESZ-parkban (ahol gyermekek, kialakított útvonalakon, akár bérelt járművekkel is, tanulhatják a helyes közlekedést) a kölcsönző épület funkcionálisan nem, ám külsejében megváltozott, ezt is kipofozták. A tervek szerint – fogalmazott Nemény András polgármester – idővel a teljes parkot szeretnék rendbe tenni. Egy biztos, kölcsönözni már lehet játékokat, a további felújításra pedig pályáz a város.

Mennyibe került a szombathelyi Octopus? A projekt összköltsége 500.000.000 Ft, ebből az építési-kivitelezési munkák értéke: 293 779 629 Ft + ÁFA



A víztorony felújításának forrása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési irányzat vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozott.

