Őrület, mi folyik a Balatonnál: mit tud az a strand, ahová 5000 a belépő?

Egyetlen más olyan jelentőségű turisztika térség sincs Magyarországon, mint a Balaton és környéke, mely a járvány alatt csak tovább növelte jelentőségét. A klasszikus vízparti üdülés mellett természeti látványosságokkal, kulturális attrakciókkal és tartalmas programokkal várja a turistákat a nyári szezonon belül és kívül is - írja a Pénzcentrum.

Legnagyobb vonzereje azonban mégis a víz, a strand. A szállás.hu felmérése szerint a magyarok többsége még mindig inkább a belföldi nyaralást tűzte ki célul, és igen, természetesen a Balaton felé veszik az irány a legszívesebben. Nekik viszont számolniuk kell az árak emelkedésével

Országos viszonylatban a szálláshelyeken átlagosan 11,5 százalékkal kerül többe egy éjszaka egy főnek, míg a Balatonnál 8 százalék körüli a drágulás

– ismertette a részleteket Trepess Beatrix a portál PR-menedzsere.

De nem csak a szállás, a szolgáltatások árai is emelkedtek: egy négytagú családnak egy kétéjszakás balatoni kaland a legnagyobb jóindulattal, s főleg hatalmas önmegtartóztatással is cirka 70 ezer forint, azonban könnyen százezer forint fölé kúszik a hosszú hétvége, ha nem vigyáznak a költésekre. Egy kellemes, minden nagyzolást nélkülöző rövidke nyaralás is könnyedén átlépheti a 150 ezer forintot is.

Költségek, amikkel nem számolunk előre

A szállás, az utazás és az étkezés mellett kevesen gondolnak a strandbelépőre, holott érdemes ezzel is kalkulálni, hiszen

egy hét alatt 10 ezreket is a pénztáraknál hagyhat a család.

A múlt évi őrületes drágulás után, idén nem emelkedtek a strandbelépők a magyar tenger partján. Tavaly volt olyan település, amelyik 60 százalékkal megemelte a felnőtt jegyek árát 2019 és 2020 között. Ez részben érthető, hiszen a strandokat működtető önkormányzatok, vagy önkormányzati vállalkozások az árak megállapításánál abból indultak ki, hogy a járvánnyal kapcsolatos korlátozások már önmagukban minden strandon csökkentik a várható forgalmat, miközben a plusz feladatok jelentősen növelik a munkaterhet és a kapcsolódó költségeket – számolt be tavaly a HelloVidék. Akkor, 2020 nyarának legelején még nem lehetett sejteni, hogy az utóbbi évek egyik legerősebb szezonja előtt álltak.

Címlapkép: Getty Images