Egyre jobban felértékelődnek a nyaralók: egyre többen tekintenek otthonként rájuk

A nyaralókhoz kötődő igények köre is kibővült, az életvitelszerű lakhatási körülmények, a home office lehetőség és a jó infrastruktúra is szempontok lettek. Az ingatlannak szerkezetileg és felszereltségében is alkalmasnak kell lennie a hosszabb távú tartózkodásra, például fűtés, internethozzáférés. Népszerű lett a kétlaki életmód, és második otthonként tekintenek vásárlóik a nyaralókra

Ahogy a portál írja, A napi szintű bejárásra kínál lehetőséget az egyórányi autótávolságon belüli elhelyezkedés és egyre többen keresik ezt a fajta szabadságot, hogy mindennap a nyaralójukba menjenek haza. A Velencei-tó környékéről sokan akár vonatoznak is.

Kedvezők az ingatlanvásárláshoz nyújtott állami támogatások is, mint a falusi CSOK vagy a babaváró támogatás, mindezeket lehet nyaralóra fordítani, de érdemes körültekintőnek lenni az ingatlan besorolásával kapcsolatban. A zártkertek, a telkek és a felújítandó hétvégi házak iránt is mutatkozik érdeklődés. Tatabánya környékén például néhány éve még 5-6 millió forintért is lehetett nyaralókat venni, most ugyanezeknek az ára 10-20 millióra is felszökött

Aranykorukat élik a Balatonon a több százmilliós villák. A legértékesebbek a vízparthoz közeli nyaralók, de a szép panoráma is sokat dob az ingatlan értékén. Nagy szerencse, ha valaki 30 millió forint alatt ki tud fogni egy hasonló kaliberű ingatlant, de inkább 40-50 milliótól indulnak az árak. Ha új építésűről van szó, akkor pedig fővárosi, akár milliós négyzetméterárakkal kell számolni. Kifejezetten keresik a medencés ingatlanokat is, ahonnan az emberek szívesen nézik a balatoni kilátást. A medence milliókkal növelheti meg az ingatlan értékét, de csak akkor, ha jól karban van tartva, különben még lefelé is húzhatja az árat. A medenceépítés már 5-10 millió forintból kihozható, de az üzemeltetése költséges

A pandémia következtében tavaly megélénkült piacon folytatódnak a felvásárlási trendek, többen idén nyáron jutottak el odáig anyagilag, vagy most ért meg bennük a szándék, hogy megvegyenek egy nyaralót. A vásárlók reáleszközként kezelik ezeket az ingatlanokat, és biztos befektetésnek vélik, amit a pénzügyi szakértők is alátámasztanak. Az értékesítési idő is lerövidült

