Kész katasztrófa lehet egy nyaralásból: a magyar családok inge, gatyája rámehet

Az utóbbi évek tapasztalata, hogy egyre kiszámíthatatlanabbá válik az időjárás nem csak nálunk, de a közelben lévő, sőt a szomszédos országokban is. 2019-ben a KSH közlése szerint Horvátországba látogatott a legtöbb magyar turista. A gyönyörű tengerpartjairól és megfizethető árairól ismert déli szomszédunkat azonban az utóbbi időben természeti csapások sorozata sújtotta. 2020 december 29-én igen súlyos, halálos áldozatokat is követelő földrengés pusztított a délkelet-európai országban. A földmozgások által okozott károk akkor Magyarországot is érintették. Annak mértékéről év elején az Aegon bocsátott ki közleményt. A biztosító közlése szerint az épületekben és ingóságokban esett kár, viszonylag magas volt, mintegy 220 ezer forint az egy bejelentésre jutó kárérték.

De idén, hazánkhoz ijesztően közel tombolt egy gyilkos tornádó is. A Csehországot sújtó, pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a felét gyakorlatilag a földdel téve egyenlővé. Legalább három ember meghalt és több mint hatvanan megsérültek, tízen közülük súlyosan.

A cseh meteorológusok beszámolója szerint a tornádó óránként 332 kilométer feletti szélsebességet érhetett el, ezzel ez volt az eddigi legerősebb vihar, amit Közép-Európában regisztráltak. A tornádó erőssége a Fujita-skála szerinti F3-as erősséget biztosan elérte, de az sem kizárt, hogy F4-es erősségű volt. Ilyen erős tornádók néhány éve még az Egyesült Államokban voltak jellemzőek.

A vihar, de különösen a földrengés-károk ennek ellenére Magyarországon ritkák, egy nyaralás folyamán azonban jóval nagyobb eséllyel kerülhetünk komoly bajba, ha a természeti csapások epicentrumához közelebb járva ér a vész. A tapasztalatok szerint a magyar utazók az utóbbi években sokkal tudatosabbak és felkészültebbek lettek, a sok bizonytalanság miatt szeretnek alaposan tájékozódni az indulás előtt, és egyre népszerűbbek az utasbiztosítások.

A földrengésekről és a nagyobb viharokról/tornádókról azonban továbbra is kevés szó esik az utasbiztosításokkal kapcsolatban. A Pénzcentrum most ezekkel kapcsolatban kérdezte meg a biztosítókat.

Mikor fizet a biztosító?

Az Aegon elárulta, hogy szinte minden utasbiztosítás nevesíti a természeti csapást, mint káreseményt, így külön erre a kockázatra (természeti csapás) nem kell biztosítást kötnünk. Azzal kapcsolatban, hogy milyen károkra vonatkozik a természeti katasztrófák körét lefedő biztosítás, elárulták, csak a természeti katasztrófával közvetlen összefüggésben álló károk térülnek.

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a következményi kár nem feltétlenül térül. Ha a szokatlanul erős vihar szétszaggatja a sátrat a kempingben, az a vagyoni kár térül, de ha a vihar miatt nem indul el pl. egy fakultatív program, az nem feltétlenül. Ugyanígy: ha a viharban leszakadó ág megsérti a biztosítottat az térül, de ha azért késik a transzfer, mert nem takarították le az autóútról a kidőlt fákat, az nem feltétlenül.

