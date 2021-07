Egyre több magyar foglal ilyen szállást a járvány miatt: zsebbenyúlós, mégis sokan kedvelik

A járvány miatt a kempingezés sokkal népszerűbb lett a magyar turisták körében, és ezzel párhuzamosan a közösségi szálláshelyek népszerűsége jelentősen visszaesett. Mindez nem véletlen, hiszen inkább olyan szálláshelyeket választottak a magyarok, amelyek nyitott térben és saját, hozott felszereléssel (sátor, lakókocsi) vehető igénybe.

De nem csak a magyarok vágytak a belföldi kempinghelyekre

Az Állami Számvevőszék adatai szerint a Magyarországra látogató külföldi turisták körében a szállodán kívül a kemping volt a legnépszerűbb a járvány alatt. A koronvavírus megjelenése még óvatosabbá és megfontoltabbá tette a külföldi turistákat, kevésbé vágynak olyan szálláshelyekre, amelyek zsúfoltabbak és nagyobb az esély a megfertőződéshez. Ezt a járványtudatosságot jól szemlélteti a közösségi szálláshelyek 2020 vizsgált időszakában mért szállásdíj-bevételeinek elmaradása is.

A járvány első hulláma után a kempingek esetében megfigyelhető, hogy a magyar turisták pár hónap alatt megközelítőleg kompenzálták az elmaradást, de a külföldi turisták visszaesése miatt így is komoly bevételtől estek el ezek a szálláshelyek (összesen 40%-os visszaesés).

Nehéz újraindulás

A járvány 2020. márciusi hazai megjelenése és a kormány prevenciós intézkedései számos kereskedelmi szálláshelyet bezárásra kényszerítettek. 2020 első tíz hónapjában kevesebb működési egység üzemelt 2019 azonos időszakához képest, kivétel 2020. január, amikor 25-tel több működési egység üzemelt.

A mélypont 2020. áprilisa volt. Ebben a hónapban 593 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb panzió és 517 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb szálloda működött. Legnagyobb visszaesés a kempingeknél volt megfigyelhető, ahol 2020 áprilisában mindössze a 2019 azonos időszakában mért működ ő egységek 18%-a üzemelt.

Ahogy aztán a járványadatok javultak, egyre közelebb került a nyitás, viszont ehhez a szektor részvevőinek nagy segítségre volt szüksége. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program a legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye. A Program zászlóshajójaként útjára indított Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2017-től 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keret teszi lehetővé a szálláshelyek minőségi megújulását, szintlépését.

A program fejlesztési területei között szerepel a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, attrakcióműködtetés, programszervezés, turisztikai infrastruktúra üzemeltetés, és egyéb területek. A Programban 150 milliárd forintot biztosítanak a magyarországi szálláshelyek teljeskörű megújítás át célzó program utolsó szakaszának megvalósítására. Ebből 85 milliárd forint keret összegű támogatásra pályázhattak a 100 szoba feletti vidéki szállodák építésre, vagy felújításra.

A Programon belül egy másik, 60 milliárd forintos keretösszeggel kiírt pályázaton a vidéki Magyarország magánszálláshelyei és egyéb szálláshelyei juthattak szobánként 1 millió forintos támogatáshoz. A támogatások sokrétűek, a turisztikai ágazat legtöbb szereplőit kívánja bevonni, így például 2020 folyamán strand- és kempingfejlesztésekre is került pályázati kiírás. Májusban 5 milliárd forint keretösszeggel írtak ki pályázatot Balaton-parti kempingek fejlesztésére.

Milyen árakra számíthatunk?

Mivel a magyarok körében egyre népszerűbb a kempingezés, ezért utánanéztünk, mennyibe kerül egy háromnapos, hétvégi kikapcsolódás a magyar kempingekben. A keresési paramétereket egy átlagos családhoz állítottuk be, két felnőtt és két gyermek. Időtartamban pedig két éjszakát jelöltünk meg. Ennek alapján a Booking.com listája 24 találatot dobott fel Magyarország területén, mely alkalmas lehet kempingezésre.

A keresési eredmények szerint, a legolcsóbb szálláshely Körmenden található. A szálláson bár, közös társalgó, kert, grillezési lehetőség és terasz várja a vendégeket. Saját parkoló áll rendelkezésre a helyszínen. Itt két felnőtt és egy gyermek 12 935 forintért sátrazhat.

A második legolcsóbb szállás Balatonlellén található, ahol sátrazhatunk, de lakóautóval is leparkolhatunk két estére. A kemping ülősarokkal és étkezősarokkal rendelkezik. Ami extrának számít, hogy mindennap kontinentális reggelit szolgálnak fel. De grillező is rendelkezésre áll a vendégek számára, ha magunk szeretnénk sütögetni. Az ár itt 19 270-tól kezdődik.

A harmadik legolcsóbb helyszín Siófokon található. Ingyenes magánparkolóval ellátott, ahol sátorral vagy lakókocsival lehet megszállni. Ennek az ára két éjszakára pedig 20 460 forint egy négytagú családnak.

Megnéztük persze a legdrágább kempingeket is. Gárdonyban, a Pisztráng Kempingben apartmanokban szállhatunk meg. A szállás bárral, közös társalgóval, valamint ingyenes wifivel ellátott, teraszos, légkondicionált. Ez egy négy fős család számára, két estére, 183 200 forintba kerül.

Ezt követően Lipóton, a Lipót Termál Campingben ugyan így, két estére már csak 94 980 forintért foglalhatunk. Itt mobilházakban szállhatunk meg. A kemping kültéri medencével és termálvizes gyógyfürdővel várja vendégeit, a helyszínen vízi park, étterem és bár is működik. A légkondicionált apartmanokban saját fürdőszoba, valamint mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel és főzőlappal kiegészített konyha is helyet kapott. Törölköző és ágynemű felár ellenében biztosított. Valamint a kemping játszóteret is kínál.

Harmadik legdrágább a sorban a Balatonberényben található kemping, a Balatontourist Berény Naturist Camping. Itt is mobilházakban szállhatunk meg, a kemping bárral, kerttel, saját strandrésszel és terasszal várja vendégeit. A légkondicionált szállásegységek mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel és étkezősarokkal ellátott konyhasarokkal rendelkeznek. Mindezt egy négytagú család két estére 61 570 forintért foglalhatja le.

Címlapkép: Getty Images