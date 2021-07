Ömlik a turista ebbe a szabolcsi városba: mi lehet a település titka?

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint az idei nyár is a belföldi turizmusról szólhat majd. Úgy véli a 2021-es nyár a tavalyi rekordnyárnál is erősebb lehet. Honlapjukra feltöltött podcastban arról számolt be, hogy a 2020-as 22 millió után idén 30 millió vendégéjszakára számítanak.

Ahogy a helyi lap írta, Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőt is ellepték a turisták, egyre többen keresik fel a várost és környékét, az utazási korlátozások miatt többnyire magyarok. Mint mondják, szinte mindenhol megugrott a látogatók száma a városban.

Szerencsére idén nyáron is óriási az érdeklődés a Nyíregyházi Állatparkban. Az 5,5 millió oltás elérése – és a korlátozások feloldása – óta többszörösére nőtt a látogatószámunk. Nagyon várták már ezt a vendégeink, és a parkunk munkatársainak is könnyebb így a beléptetés. Eddig többnyire belföldi vendégekre számíthattunk, de már egyre több külföldi látogatónk is van, elsősorban Romániából

– közölte Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark osztályvezetője.

A korlátozások feloldása óta, tehát amióta nem kérünk védettségi igazolványt a Parkfürdőbe történő belépés során, tulajdonképpen megduplázódott a látogatóink száma. A Tófürdőt is nagyon kedvelik a vendégek, de ott a számok mindig az időjáráshoz igazodnak. Persze, hiányoznak a szlovák és a lengyel turisták, akik az érvényben lévő szabályok miatt nehezen tudnak most utazni. Vannak külföldi vendégeink, de egyelőre kevesen, így jelenleg a belföldi turizmusra építünk

- mondta el Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. értékesítési vezetője.

Idén eddig tulajdonképpen 2 és fél hónapot voltunk nyitva, és már így is közel 20 ezer látogatót fogadhattunk, aminek nagyon örülünk. Egyértelműen azt látjuk, hogy a korábbi nehézségek ellenére is jól alakul a Sóstói Múzeumfalu szezonja, a hétvégék kiemelkednek a sorból, hiszen a programok vonzzák a látogatókat. Mi biztosítunk helyszínt a Mandala Nyárnak, de július 31-én is tőlünk indulnak például kerékpártúrák, augusztus 14-én pedig a Huszártalálkozónak adhatunk otthont

- emelte ki Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

Címlapkép: Getty Images