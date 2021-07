Ezek most Magyarország kutyás strandjai: itt találod a legjobb helyeket!

A minőségi kutyabarát szolgáltatások növekedésének, a kutyatartási kultúra fejlődésének és az állami szerepvállalásnak, valamint a Kutyabarát.hu csapat lobbitevékenységének és szakmai támogatásának köszönhetően jött létre Fonyódon, Balatonföldváron, Keszthelyen és Tiszafüreden kutyás strand.

A Kutyabarát.hu az első kutyabarát szolgáltatásokat, szállásokat és egyéb helyeket összegyűjtő portálként és közösségi oldalként már 2012-ben megkezdte a kutyás strandok létrehozása, kialakítása érdekében folytatott tevékenységét. Egy korábbi publikációban még arról írnak, hogy hazánkban „katasztrofális a kutyával fürdőzés lehetősége, bár nem lehetetlen”. A helyzet azóta egyértelműen jobb lett.

Mi is az a kutyás strand?

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mitől válik egy strand kutyássá vagy kutyabaráttá, miért nem lehet több ilyen terület hazánkban, hiszen igény lenne még rá.

Először is tisztázni kell, hogy a „kutyás strand” kifejezés hivatalosan, a meglévő szabályozás alapján nem értelmezhető, ez csak egy, a közbeszédben elterjedt megfogalmazás, hiszen a hazai fürdőhelyek, strandok működését egy 2008-as kormányrendelet szabályozza, mely viszont egyértelműen fogalmazza meg, hogy kutyák ezeken a területeken nem tartózkodhatnak. Tehát a jelenlegi kutyás strandok olyan területek, melyek hivatalosan nem strandok, azonban fürdésre alkalmasak. A Balatonnál és a Tisza-tónál ezek a hivatalos fürdőhely kategória alól kivont vízparti területek, ahol mindenki saját felelősségére fürödhet – természetesen az önkormányzat vagy üzemeltető szabályainak betartása mellett.

Továbbá, ugyan igény lenne még rá, hogy több kutyás fürdőzési lehetőség legyen Magyarországon, azonban ennek több akadálya is van jelenleg. Az egyik – például a Balaton-parton - a természetvédelmi területek és meglévő strandok, ahol az önkormányzatok nem tudnak már kialakítani ilyen területeket, valamint az önkormányzatok kedvezőtlen hozzáállása vagy a helyi lakók és nyaralótulajdonosok vétói. Ezeken kívül nagyon fontos, hogy az adott terület és víz megfelelő legyen emberi fürdőzésre is, hiszen egy nem ismert vízminőségű, nem ellenőrzött hely mindenki számára veszélyt jelenthet – általában ezen helyeken a „fürödni tilos” felirat is megtalálható.

Elmondható, hogy a kutyás strand csakis ellenőrzött, biztonságos helyen működő, adott esetben külön szolgáltatásokat is nyújtó vízparti terület, ahol kutyák és kutyatartók is tudnak együtt fürdőzni.

További kutyás fürdőzési lehetőségek is adottak lehetnek a kutyás strandokon kívül, és bár ezeken a helyeken nem tilos ugyan a fürdőzés (pl. Duna mellékág, egyéb tavak), viszont ezek a területek ellenőrizetlenek és veszélyesek is lehetnek.

Előzmények, melyek megalapozták a hazai kutyás strandok létrejöttét

2016-ban hozta létre a Kutyabarát.hu a Kutyabarát Balaton projektet, mely az ország leglátogatottabb turisztikai úticélját, a Balatont népszerűsíti a kutyásoknak. A projekt célja, a kutyás turizmus hazai fejlesztése és népszerűsítése, nemcsak a hazai, de a külföldi kutyatartók körében is. A Kutyabarát csapat tevékenységének köszönhetően több turisztikai vállalkozás vált kutyabaráttá, de sok turisztikai látnivaló is népszerűbb lett a kutyások körében a Kutyabarát Balaton projektnek köszönhetően. Ilyen például a Szigligeti és a Sümegi Vár, a keszthelyi múzeumok nagy része, vagy akár a Festetics-kastély parkja – ezek mind kiemelt kutyabarát desztinációkká váltak az utóbbi években.

Továbbá a Kutyabarát.hu lobbitevékenységének köszönhetően új kutyás szolgáltatások, attrakciók valósulhattak meg, mint például a balatoni kutyás strandok, fürdetőhelyek. Ennek kapcsán 2017-ben a Kutyabarát.hu csapata, Sziládi-Kovács Tibor alapító vezetésével egy kerekasztal-beszélgetést hívott össze balatoni településvezetők és turisztikai szakemberek bevonásával annak érdekében, hogy megvitassák, milyen további lehetőségek rejlenek a balatoni kutyás turizmusban, fókuszba helyezve a kutyás fürdőhelyeket.

Emellett számos Balaton-parti kutyabarát vállalkozással, szolgáltatással tartják a kapcsolatot, segítik a vendéglátók, szálláshelyek munkáját a kutyás turizmus népszerűsítése érdekében. A Kutyabarát Balaton projekt sikerének, a balatoni kutyás fejlesztéseknek köszönhetően a Tisza-tónál is alakítottak már ki kutyás fürdőhelyet.

Kutyás strandok – itt tartunk most

Fonyódi Kutyás Fürdetőhely

Elsőként Fonyódon történt áttörés, még 2015-ben, amikor a város vezetése felvette a kapcsolatot Sziládi-Kovács Tiborral, a Kutyabarát.hu egyik alapítójával, hogy a kijelölt területen milyen módon lehet kialakítani kutyás fürdőzési lehetőséget. Az együttműködés során 2016-ra a terület már alkalmassá vált arra, hogy nyugodt és biztonságos körülmények között várja a kutyás vendégeket. A Kutyabarát.hu csapata megalkotta az azóta is érvényben lévő „kutyás strand etikettet”, továbbá 2017-ben már nagyszabású, több napos rendezvényt is szervezett a Fonyódra látogató kutyabarátoknak. A strand területe 2021-ben tovább bővült.

Balatonföldvári Kutyabarát Fürdetőhely

2016-ban a balatonföldvári turisztikai egyesület megkeresése után, szintén a Kutyabarát.hu segítségével Balatonföldváron is kijelöltek egy területet a kutyás fürdőzésre. Sajnos azóta itt nem történtek fejlesztések, viszont a terület ingyenesen látogatható.

Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand

2020-ban a Kutyabarát.hu csapata nagyot lépett, saját kutyás strand üzemeltetésbe kezdett Keszthelyen. A Balaton egyik legideálisabb helyén, a tó legnyugatibb csücskében található a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand, ahol a partszakasz a tengerpartokhoz hasonlóan fokozatosan mélyül, így a kutyák számára kiváló vízbejutási lehetőséget biztosít. A keszthelyi strand ezen kívül, igazi kutyás közösségi tér is, kutya-játszótérrel, nyitott könyvtárral, társasjáték-sarokkal, vendéglátóegységgel, a környék legjobb lángosával, ahol nemcsak nyári szezonban, de szezonon kívül is több rendezvényt szerveznek. A Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand 2021-ben elnyerte a Keszthely Város Turizmusáért kitüntető címet is.

Tiszafüredi Kutyabarát Fürdőhely – Mancsos Pancsoló

Nemcsak a Balatonnál, hanem a keleti országrészben is történt „kutyabarát” fejlődés. Tiszafüred önkormányzata 2018-ban kereste meg szintén a Kutyabarát.hu-t azzal a céllal, hogy segítsen a Tisza-tó kutyás fürdetőhelyének kialakításában. Az együttműködés során a területi fejlesztések mellett a Mancsos Pancsoló névre keresztelt kutyás strand kommunikációs feladataiban is szerepelt vállalt a Kutyabarát.hu csapata, továbbá rendezvények szervezését is vállalta.

Balatonboglár - megvétózva

Meg kell azonban említeni, hogy nem mindenhol várta pozitív fogadtatás a kutyás strand ötletét. 2016-ban Balatonbogláron is közbenjárt a Kutyabarát.hu, hogy létrejöhessen kutyás strand, de ott a helyi lakók és nyaralótulajdonosok megvétózták az egyébként már elfogadott képviselő-testületi döntést.

Összegezve, a magyar kutyás strand-helyzet fejlődőben van, bár még van hová fejlődni. Az utóbbi évek egyértelműen megmutatták, hogy nagy igény van hazánkban is a kutyás strandokra, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy az önkormányzatok a Balatonnál és más nagyobb tavainknál nem terveznek kutyás fürdőzési lehetőséget kialakítani. A gazdiknak viszont jó hír, hogy a meglévő helyek fejlődnek, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kutyások igényeinek kielégítésére.

Címlapfotó: Fonyódi Kutyás Fürdetőhely

Címlapkép: Getty Images