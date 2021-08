Nagymúltú vidéki vasútállomást pofoznak ki: 1,4 milliárd forint felújítási pénzt kapnak

1,4 milliárd forint felújítási pénzt kap Szombathely – jelentette be Facebook-oldalán Hende Csaba országgyűlési képviselő még hétfőn. Aki hozzátette, hogy a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében ítélték oda a városnak az összeget, melyből egy fontos beruházásra nyílik lehetőség.

Ez pedig nem más, mint a szombathelyi állomás felújításának első üteme. Az erről szóló kormányrendelet még nem jelent meg, így részleteket egyelőre nem tudunk. Az viszont Hende szerint biztos, hogy „a XXI. század a vasút évszázada lesz

- tette hozzá.

15 éve egyszer már felújították

A szombathelyi vasútállomás egyébként 15 éve teljes felújításon esett át, kicsinosítva 2006 szeptemberében adták át. Akkor a létesítmény homlokzatát az eredeti, 1901-ben átadott formájában állították vissza, de nem csak kívülről, belülről is felújították az épületegyüttest. A beruházás mintegy 1,1 milliárd forintból valósult meg, amihez Szombathely önkormányzata száz millió forinttal járult hozzá. A szombathelyi vasútállomást Poser Gusztáv tervezte, stílusa szecessziós-eklektikus.

Ami fejlesztés már el is indult

Július elején már elkezdődött Vas megye egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése Szombathely és Kőszeg között. 3,25 milliárd forintból újul meg a vasúti pálya a két város között, az állomásokon többek között új peronok, kerékpártárolók és utastájékoztató rendszer is épül - erről korábban a HelloVidék is beszámolt. Ez alatt az idő alatt viszont szünetel a vasúti közlekedés Szombathely és Kőszeg között, és ez így is marad szeptember végéig.

Címlapkép: Getty Images