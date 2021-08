Extrém kalandokra vágynál: íme 9 barlang, ahol felfedezheted a mélység kincseit

Állandóan hűvös, 12 Celsius-fokos hőmérsékletű barlangok bemutatóhelyei öt nemzeti parkban: az Aggteleki-, a Balaton-felvidéki, a Bükki, a Duna-Dráva- és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén találhatók. Népszerűségüket mutatja, hogy a nemzeti parkokba érkező regisztrált látogatók csaknem fele ezek valamelyikébe vált belépőjegyet vagy vesz részt szakvezetéseken, programokon

- közölte az Agrárminisztérium.

Mint írták, az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a barlangok megújulva, színvonalas kínálattal várják a vendégeket, és az elvégzett munkák hozzájárultak a természeti képződmények védelméhez vagy éppen a denevérek élőhelyének megőrzéséhez is. A barlangok közül több különleges cseppköveivel és látványos ásványkiválásokkal várja az érdeklődőket, és olyan is van, amelyik a denevérek világába enged betekintést.

A barlangok többsége egy városi sétához hasonlóan bebarangolható, de több helyen - például a balatonedericsi Csodabogyós-barlangban, a Szentgáli-kőlikban vagy a Mátyás-hegyi-barlangban - overallos túra keretében fedezhető fel a föld alatti világ. A Tapolcai-tavasbarlang csónakázva ismerhető meg, az itteni látogatóközpontban a karsztvidékkel kapcsolatos tudás bővíthető.

A barlangok gyógyító hatásukról is ismertek. Egy most záruló projekt keretében a szakemberek a Baradla-Domica-barlangrendszer klímaterápiás gyógyhatását vizsgálták és gyógyturisztikai fejlesztéseket is elvégeztek. A világörökség részét képező Baradla-barlangban jelenleg három szakaszon is indulnak barlangtúrák: az Aggteleki és a Jósvafői rövidtúra, illetve a Vörös-tói középtúra

- tették hozzá.

Újdonság, hogy Balatonfüreden a látogatók hamarosan birtokba vehetik a Lóczy-barlang Látogatóközpontot. Ami a fővárost illeti, Budapest alatt a világon egyedülálló módon mintegy hatvan kilométernyi barlangrendszer húzódik. Itt található hazánk leghosszabb barlangja is, a több mint 32 kilométer hosszú Pál-völgyi-barlangrendszer. A budai Várnegyed alatt húzódó Vár-barlang történelmi időutazást kínál, a Mátyás-hegyi-barlangban pedig overallos túrán tehetik próbára ügyességüket az érdeklődők.

Azok, akik kedvelik az extrém kirándulásokat, vagy nem riadnak el a sötétebb, szűk helyeken való mászástól, kúszástól, kiváló programok lehetnek a kiépített barlangi túrák. Hazánkban a kiépített barlangok a nemzeti parkjaink területén találhatóak, így a látogatásuk nagyobb létszámú csoportokban, szakvezetővel történik.

Az ilyen túrák során a kirándulások célja természeti, kultúrtörténeti értékek megtekintése, tanulmányozása, valamint a környezeti oktatás, nevelés és az aktív pihenés. A látogatás feltételeinek kialakítása és biztosítása jelentős természetátalakítást igényel, éppen ezért a vendégek látogatása érdekében a barlangban kényelmes és biztonságos közlekedést lehetővé tévő, szükség szerint korláttal ellátott járószint (létra, lépcső, híd) és elektromos világítás biztosított. A legtöbb barlang bejárásához pedig speciális felszerelésre sem lesz szükségünk.

Ha kedvet kaptunk a felfedezéshez, meglesnénk a mély barlangok csodálatos, rejtett világát, akkor érdemes a következő helyszínekre ellátogatni. Most összegyűjtöttük azokat a barlangokat, ahol részt vehetünk vezetett, felfedező túrákon. Lássuk, melyek ezek!

Abaligeti-barlang: A Mecsek északnyugati lábánál fekvő Abaligetet a településről elnevezett barlang tette híressé, amely a hegység leghosszabb és legrégebben ismert rendszere. A falu határában emelkedő Bodó-hegy északi oldalában nyíló, az 1700-as évektől ismert barlang és 1 ha kiterjedésű felszíni területének védetté nyilvánítása – barlangjaink között másodikként – már 1941-ben megtörtént. Hazánk harmadik leglátogatottabb barlangrendszerének nagyobb része triász időszaki anizusi szürke mészkőben keletkezett. Állandó vízfolyását a bejáratától délre, a Viganvári-völgyben lévő aktív víznyelők táplálják. Hóolvadáskor, illetve nagyobb esőzések után a patak vízszintjének emelkedése miatt a járda víz alá kerülhet, ami a bejárati szakaszon a közlekedést nehezítheti. A barlang széles, meanderező, színlőkkel tagolt főágát a vízfolyás egy É-D irányú szerkezeti törésvonal mentén alakította ki.

A Mecsek északnyugati lábánál fekvő Abaligetet a településről elnevezett barlang tette híressé, amely a hegység leghosszabb és legrégebben ismert rendszere. A falu határában emelkedő Bodó-hegy északi oldalában nyíló, az 1700-as évektől ismert barlang és 1 ha kiterjedésű felszíni területének védetté nyilvánítása – barlangjaink között másodikként – már 1941-ben megtörtént. Hazánk harmadik leglátogatottabb barlangrendszerének nagyobb része triász időszaki anizusi szürke mészkőben keletkezett. Állandó vízfolyását a bejáratától délre, a Viganvári-völgyben lévő aktív víznyelők táplálják. Hóolvadáskor, illetve nagyobb esőzések után a patak vízszintjének emelkedése miatt a járda víz alá kerülhet, ami a bejárati szakaszon a közlekedést nehezítheti. A barlang széles, meanderező, színlőkkel tagolt főágát a vízfolyás egy É-D irányú szerkezeti törésvonal mentén alakította ki. Anna-barlang: A fokozottan védett Anna-barlang a Bükk-hegység keleti részén, a Szinva-völgyben, Lillafüred-Felsőhámorban a fennsík lábánál, a Garadna-patak Szinva-patakba ömlésének közvetlen közelében nyílik, idegenforgalmi bemutatásra 1927 óta kiépített. A lillafüredi édesvízi mészkőben található üregek kialakulása nemcsak hazánkban, hanem világviszonylatban is ritkaság.

A fokozottan védett Anna-barlang a Bükk-hegység keleti részén, a Szinva-völgyben, Lillafüred-Felsőhámorban a fennsík lábánál, a Garadna-patak Szinva-patakba ömlésének közvetlen közelében nyílik, idegenforgalmi bemutatásra 1927 óta kiépített. A lillafüredi édesvízi mészkőben található üregek kialakulása nemcsak hazánkban, hanem világviszonylatban is ritkaság. Baradla-barlang: Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO Világörökség Bizottsága 1995. december 6-án nyilvánította a világörökség részévé. Bár a világ kulturális és természeti öröksége között számos barlang szerepelt, ezek főként az ott található kultúrtörténeti értékek (régészeti leletek, falfestmények, vallási emlékek) miatt kerültek az emberiség féltve őrzött kincsei közé.

Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO Világörökség Bizottsága 1995. december 6-án nyilvánította a világörökség részévé. Bár a világ kulturális és természeti öröksége között számos barlang szerepelt, ezek főként az ott található kultúrtörténeti értékek (régészeti leletek, falfestmények, vallási emlékek) miatt kerültek az emberiség féltve őrzött kincsei közé. Lóczy-barlang: Balatonfüred számos kultúrtörténeti és természeti nevezetessége között előkelő helyet foglal el a város északi peremén emelkedő, szép kilátást nyújtó Tamás-hegy aljában nyíló Lóczy-barlang. Az 1882-ben kőfejtő munkások által felfedezett, közel 150 m hosszú és 20 m mély, formakincsét tekintve különleges barlang a Balaton világhírű kutatója, id. Lóczy Lajos nevét viseli.

Balatonfüred számos kultúrtörténeti és természeti nevezetessége között előkelő helyet foglal el a város északi peremén emelkedő, szép kilátást nyújtó Tamás-hegy aljában nyíló Lóczy-barlang. Az 1882-ben kőfejtő munkások által felfedezett, közel 150 m hosszú és 20 m mély, formakincsét tekintve különleges barlang a Balaton világhírű kutatója, id. Lóczy Lajos nevét viseli. Rákóczi I.sz. barlang: Az Esztramos többségében triász időszaki mészkőből álló tömbje a Bódva felöli oldalán tektonikusan érintkezik a szintén triász dolomittal. E törési zónában képződött az a mára már kibányászott vasérc, melynek kitermelése érdekében sok, változatos kiválásokkal díszített természetes üreget nyitottak meg.

Az Esztramos többségében triász időszaki mészkőből álló tömbje a Bódva felöli oldalán tektonikusan érintkezik a szintén triász dolomittal. E törési zónában képződött az a mára már kibányászott vasérc, melynek kitermelése érdekében sok, változatos kiválásokkal díszített természetes üreget nyitottak meg. Szemlő-hegyi-barlang: A Szépvölgy és a Rózsadomb alatt rejtőző nagy fővárosi barlangrendszerek egyik leglátványosabb képviselője az 1930-ban felfedezett Szemlő-hegyi-barlang, amit felfedezői különleges formakincse („szőlőkövek”, „karfiolok”) miatt méltán neveztek „Budapest földalatti virágoskertjének”.

A Szépvölgy és a Rózsadomb alatt rejtőző nagy fővárosi barlangrendszerek egyik leglátványosabb képviselője az 1930-ban felfedezett Szemlő-hegyi-barlang, amit felfedezői különleges formakincse („szőlőkövek”, „karfiolok”) miatt méltán neveztek „Budapest földalatti virágoskertjének”. Szent István-barlang: A fokozottan védett, cseppkövekben gazdag Szent István-barlang mesterséges bejáratát Miskolctól 3,5 km-re, Lillafüreden, a Palota Szállótól 500 m távolságra, a Szent István-lápa oldalába mélyülő, lapos tetejű, terméskővel díszített fogadóépület rejti. Tőle 1 km-re található a Bükk másik, tömegturizmus számára is megnyitott barlangja, az Anna-barlang, amely a függőkerteken át vezető gyalogösvényen negyed órás sétával megközelíthető.

A fokozottan védett, cseppkövekben gazdag Szent István-barlang mesterséges bejáratát Miskolctól 3,5 km-re, Lillafüreden, a Palota Szállótól 500 m távolságra, a Szent István-lápa oldalába mélyülő, lapos tetejű, terméskővel díszített fogadóépület rejti. Tőle 1 km-re található a Bükk másik, tömegturizmus számára is megnyitott barlangja, az Anna-barlang, amely a függőkerteken át vezető gyalogösvényen negyed órás sétával megközelíthető. Tapolcai-tavasbarlang: Az 1903-ban kútásás közben felfedezett Tapolcai-tavasbarlang hazánk első villanyvilágítással ellátott, idegenforgalom számára megnyitott barlangja, amely 2010-ben átvette a Baradlától a leglátogatottabb barlang címet. A 2012-ben megújult Tapolcai-tavasbarlang minden eddiginél szebb látványt biztosító kivilágítással várja a látogatókat, akik a mélybe vezető 75 lépcsőfokon lesétálva télen-nyáron 20 ⁰C-os hőmérsékletben járhatják végig a száraz szakasz kisebb-nagyobb termeit. A felszín felől több méter vastag agyagos zóna akadályozza a vizek átszivárgását, így cseppkövek nem alakultak ki a barlangban. A barlangi levegőből kivált képződmények (borsókő, aragonit) mellett a miocén sekélytengeri mészkő csaknem vízszintes rétegzettségét figyelhetjük meg. A csónakázásra vállalkozók fémladikokban evezhetnek a sejtelmesen megvilágított, kéklő vizű föld alatti tavon, ahol megfigyelhetik a Malom-tó felől beúszó, orsó alakú, különleges látványt nyújtó fürge cselléket: a halak olajzöld hátán sötétebb harántcsíkok sorakoznak, míg oldalvonaluk felett aranyosan fénylő hosszanti csík húzódik.

Az 1903-ban kútásás közben felfedezett Tapolcai-tavasbarlang hazánk első villanyvilágítással ellátott, idegenforgalom számára megnyitott barlangja, amely 2010-ben átvette a Baradlától a leglátogatottabb barlang címet. A 2012-ben megújult Tapolcai-tavasbarlang minden eddiginél szebb látványt biztosító kivilágítással várja a látogatókat, akik a mélybe vezető 75 lépcsőfokon lesétálva télen-nyáron 20 ⁰C-os hőmérsékletben járhatják végig a száraz szakasz kisebb-nagyobb termeit. A felszín felől több méter vastag agyagos zóna akadályozza a vizek átszivárgását, így cseppkövek nem alakultak ki a barlangban. A barlangi levegőből kivált képződmények (borsókő, aragonit) mellett a miocén sekélytengeri mészkő csaknem vízszintes rétegzettségét figyelhetjük meg. A csónakázásra vállalkozók fémladikokban evezhetnek a sejtelmesen megvilágított, kéklő vizű föld alatti tavon, ahol megfigyelhetik a Malom-tó felől beúszó, orsó alakú, különleges látványt nyújtó fürge cselléket: a halak olajzöld hátán sötétebb harántcsíkok sorakoznak, míg oldalvonaluk felett aranyosan fénylő hosszanti csík húzódik. Vass Imre-barlang: Az Aggteleki-karszt egyik legjelentősebb üregrendszere a Jósvafőtől északnyugatra 2 km távolságban, a Tohonya-völgy északi végén nyíló, a Kis-Tohonya-forrás felszín alatti vízrendszerében kialakult Vass Imre-barlang, amely az Aggteleki- és Szlovák-karszt más barlangjaival együtt 1995 óta a világörökség része. A Vass Imre-barlangot az érdeklődök a Baradla-barlang jósvafői bejáratának jegypénztárától induló, szakvezetéses túra keretein belül tekinthetik meg. A felszíni túra oda-vissza 6 km. A barlang látogatható, Lagúnás-szifonig tartó főága közel 300 m-es szakaszon kiépített és villanyvilágítással ellátott. A túra időtartama kb. 3 óra. Előzetes bejelentkezés nem szükséges, azonban az engedélyezett kis csoportlétszám (legfeljebb 10 fő) miatt a szabad túridőpontokról érdemes előre tájékozódni. A barlang látogatásához semmilyen speciális felszerelés nem szükséges, ugyanakkor előfordulhat, hogy egy-egy szűkebb részen hozzáérünk a falakhoz, vagy ha nem rég vonult le árvíz, akkor sáros lehet az aljzat. Ennek figyelembevételével érdemes megválasztani a lábbelit és a ruházatot.

Barlangi kalandtúra

A barlangi kalandturizmus kisebb csoportokban (5-10 fő), szakvezetővel történő látogatás a közel természetes állapotú barlangban kalandkeresés és aktív pihenés céljából. A látogatás feltételeinek kialakítása és biztosítása természetátalakítást nem igényel, csak a biztonságos közlekedést segítő elemek (lépés, létra, kapaszkodó, drótkötél stb.) biztosítottak.

A barlang kúszással, mászással történő bejárása mozgáskészséget, fizikai állóképességet valamint barlangi alapfelszerelést (overall, sisak, fejlámpa) igényel, amelyet a barlangok üzemeltetői biztosítanak a résztvevők számára.

Ahol részt vehetünk barlangi kalandtúrán:

Baradla-barlang – Hosszú túra

Béke-barlang

Bolhási-víznyelőbarlang

Csodabogyós-barlang

Esztáz-kői-barlang

Gyurkó-lápai-barlang

Hillebrand Jenő-barlang

Kecske-lyuk

Kő-lyuk

Kossuth-barlang

Létrási-vizesbarlang

Lilla-barlang

Mészégető-források-barlangja

Meteor-barlang

Pálvölgyi – Mátyás-hegyi-barlangrendszer

Sátorkőpusztai-barlang

Solymári-ördöglyuk

Szentgáli Kőlik-barlang

Szuadó-völgyi-víznyelőbarlang

Vénusz-barlang

Címlapkép: Getty Images