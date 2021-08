Ömlik a pénz a magyar erdőkbe: egyre több kiránduló keresi ezeket a szállásokat

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó, a járvány megfékezését célzó védelmi intézkedések könnyítésének hatására a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma:

májusban 2020 azonos hónapjához viszonyítva háromszorosára nőtt, viszont 56 százalékkal elmaradt a járvány kitörése előtti év, 2019 májusához képest.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint érdemes pozitívan tekinteni a jövőbe, hiszen a magyarországi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az idén elérheti a 30 milliót, ami a 2019-ben mért 41 millióhoz képest ugyan alacsonyabb, de a tavaly elért 22 millióhoz képest majdnem 1,5-szeres növekedést jelent.

A járványidőszakban az erdők biztonságosan látogathatók maradtak, tömegek kerestek kikapcsolódást a kirándulóhelyeken, az erdők látogatottsága országosan 25-30 százalékkal növekedett. Egyre többen döbbentek rá, hogy az egészséges élethez hozzátartozik a szabadban eltöltött idő



- mondta korábban Szentpéteri Sándor, erdőkért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, az Agrárminisztérium éppen ezért kiemelten támogatja azokat az ökoturisztikai fejlesztéseket, amelyek az ország minden szegletében, bárki számára elérhetően egészséges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak az erdőkben. Csak az állami erdőgazdaságok az elmúlt évtizedben 50 új erdei szálláshelyet létesítettek, több mint 100-at pedig jelentős mértékben korszerűsítettek, felújítottak.

Mi a helyzet a kulcsosházakkal?

Amit eddig a kulcsosházakról tudtunk, az sokak számára nem volt túl vonzó. Inkább a kalandra vágyó, tapasztalt kirándulók voltak azok, akik ezt a szálláshelyet választották. A legtöbb ház nem számított komfortos szállásnak, ráadásul ezt csak fokozta, hogy az épületek alapszintű felszereltséggel rendelkeztek, ellátásról pedig magunknak kellett gondoskotni. Az elmúlt években viszont számos kulcsosház esett át felújításon, mely során kényelmesebb, modernebb környezetben várják a pihenni vágyó kirándulókat, túrázókat.

Révész Máriusz kormánybiztos korábban arról számolt be, hogy 2018 óta 98 turistaház fejlesztését támogatták a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében, és jelenleg is 42 ilyen jellegű szálláshely kivitelezése van folyamatban. A program elsődleges célja, hogy hazánk turistaházainak többsége elérje, vagy meghaladja az osztrák és a szlovák turistaházak színvonalát, elérhető áron és környezetbarát módon. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kiemelte azt is, hogy

a magyar társadalomban nagyon jelentős elmozdulás tapasztalható a szabadidő-eltöltés területén: egyre nagyobb az igény az aktív pihenés iránt.

Felújítási dömping

Jelentős ökoturisztikai beruházást valósított meg a Mecsekerdő a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében. Teljesen megújult a Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán fekvő, ikonikus turistaház, a Gyopár kulcsosház. Az épület most viszont teljesen újjászületett. Megújult a ház teljes homlokzata, minden helyiség új, tartós padlóburkolatot kapott, és kiépült a vezetékes ivóvízhálózati csatlakozás is. A fűtési rendszer korszerűsítésével pedig lehetővé vált a négyévszakos üzemeltetés, így a természetjárók egész évben használhatják a kulcsosházat. A felújítást megelőzően a házban nem volt meg a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra: hiányzott a vezetékes ivóvíz, az emeletes ágyak elavultak, a konyha és a fürdőszoba berendezése és az épületbelső felújításra szorult.

A járvány időszaka alatt átlagosan 25-30 százalékos látogatószám-növekedést regisztráltak az állami erdőgazdaságok által kezelt erdőkben. A magyar erdők bárki számára elérhető, egészséges, biztonságos, mentálisan és fizikálisan fontos felüdülési lehetőséget biztosítanak

- emelte ki az épület megnyitóján Dalvári Vince, az Agrárminisztérium főosztályvezetője.

Felújították és átadták a Gyertyánosi Gyöngyvirág Kulcsosházat is, mely kiváló lehetőséget kínál mindenkinek, aki családjával vagy barátaival szeretne eltölteni egy vagy több napot nyugalmas természeti környezetben. Ezen a vidéken könnyebb és nehezebb túraútvonalak is várják az aktív turizmust kedvelőket, valamint nagyobb létszámú társaságoknak is minden adott ahhoz, hogy kikapcsolódhassanak. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében kapott 21,5 millió forintos támogatásból korszerűsítették ezt a kulcsosházat is, melynek két különálló szobájában 12 főt tudnak elszállásolni, amit az elmúlt időszakban már birtokba is vettek a turisták.

Az állami erdőgazdaságok a kormány támogatásával azért dolgoznak, hogy az erdei szálláshelyek ne a kompromisszumokról szóljanak, hanem a kényelemről, a környezettudatosságról, a 21. századi igényeknek megfelelő szolgáltatásokról

- hangsúlyozta az erdőkért felelős államtitkár a Hubertlaki Kulcsosház átadóján. Hozzátette, a projekt során a kulcsosház fejlesztése közel 26 millió forintból valósult meg. A ház melletti tisztáson napelemparkot hoztak létre és a vízellátást is korszerűsítették. Az épületben pedig tizennyolc főt tudnak majd elszállásolni.

A Budai-hegységben, Telki, Nagykovácsi környékén túrázók kihagyhatatlan pihenője, Fekete István regényeinek illusztrátora, Csergezán Pál tájkép és vadászfestő egykori alkotóhelye, a közel 5 ezer négyzetméteres erdei tisztással körülvett Anna-lak ismét várja a kirándulókat. A férőhelyek és a vizesblokkok száma megduplázódott, az energiát pedig teljes mértékben megújuló forrásból nyeri az immár 22 főt is fogadni képes, ma átadott, megújult szálláshely.

A XX. század elején épült szálláshely eredetileg erdészlaknak készült és évtizedekig zárt volt a túrázók előtt. Az utóbbi évtizedekben azonban már kulcsosházként működött és nagyon népszerű az erdei kirándulók között.

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program segítségével újjászületett Anna-lak a korszerűsítés előtt csak 10 fő számára tudott szállást biztosítani, a fejlesztésnek köszönhetően immár négy szoba alkalmas éjszakai pihenésre, így a pótágyazással akár egy kisebb osztály – 20-22 fő – többnapos kirándulásának, környezeti nevelési programjának is helyszíne lehet. A több vendég kiszolgálása érdekében a vizesblokkok száma egyről háromra nőtt, a szobák és a konyha pedig új bútorokat kaptak. A környezeti fenntarhatóságot szem előtt tartva, a ház áramellátását teljes egészében megújuló energiából, napelemek segítségével biztosítják, 2,8 kW összteljesítménnyel.

Hogy alakulnak az árak?

Gyopár Kulcsosház

Szállás 4 főig - túrázók esetén - 4000 Ft/fő/éj

Szállás 5 főtől hétköznap (vasárnapi érkezés - pénteki távozás) - 2980 Ft/fő/éj

Szállás 5 főtől hétvégén (pénteki érkezés - vasárnapi távozás) és ünnepnapokon - 3280 Ft/fő/éj

Infrastruktúra használat - szállás nélkül - 1800 Ft/fő

Kaució rendezvény esetén - 20 000 Ft

Idegenforgalmi adó (18 éves kortól) - 220 Ft/fő/éj

A szállásadók külön felhívják a figyelmet arra, hogy a szálláshelyen a foglalás feltétele érvényes védettségi igazolvány (plasztikkártya) vagy védőoltást igazoló applikáció. Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A szállásfoglaláshoz előzetes bejelentkezés szükséges. Több kulcsosházunk igénybevétele esetén kedvezményes árral számolnak.

Gyertyánosi Gyöngyvirág Kulcsosház

Szállás 4 főig - 3900 Ft

Szállás 5-7 fő között - 3400 Ft

Szállás 8-12 fő között (matracon): 2900 Ft

Kisállat - 2500 Ft

Ház használata szállás igénybevétele nélkül (10-8 óra között):

Ház használata 20 főig - 20 000 Ft

Ház használata 21 fő - 40 fő - 30 000 Ft

Ház használata 41 fő - 100 fő - 40 000 Ft

Ház használata 101 főtől - 60 000 Ft

Extra takarítás (a szálláshelyen vagy az udvaron) - 20 000 Ft/alkalom

A szállásadók közlése szerint, az árak tartalmazzák a házban található eszközökkel felszerelt konyha, étkező, mosdók használatát, a ház melletti kemence és filagória használatát, szabadtéri főzéshez tűzifa biztosítását, az Általános Forgalmi Adót. Az Idegenforgalmi adó 400 Ft/fő/éj (18 éven felüli vendégeink részére). Ház használata esetén fizetendő kaució 20.000 Ft, amelyet távozásakor kap vissza.

Amennyiben a Vendégek a szálláshelyen való tartózkodásuk alatt kárt okoznak, a kaució összegéből a kár okozás mértékének megfelelő összeg kompenzálandó, beleértve az extra takarítást is.

Kedvezmények:

4 éven aluli gyermek részére térítésmentes a szállás.

4-12 éves korig 50 % kedvezmény a szállás árából.

Hubertlaki Kulcsosház

Felnőtteknek 3200 Ft/fő/éj

Gyermekeknek (12 éves korig) 2500 Ft/fő/éj

Teljes ház bérlése esetén (1 éjszaka): 55 000 Ft/éj

Teljes ház bérlése esetén (további éjszakák): 30 000 Ft/éj

Fél ház bérlése esetén (1 éjszaka, egy szoba a földszinten,

egy szoba az emeleten): 28 000 Ft/éj

Fél ház bérlése esetén (további éjszakák, egy szoba a földszinten, egy szoba az emeleten): 20 000 Ft/éj

Az idegenforgalmi adó mértéke szálláshelyeinken: 450 Ft/fő/éj

A szállásadók közleménye szerint a kulcsosház a nagy érdeklődésnek köszönhetően erre a nyárra (augusztus 31-ig) már teljesen betelt. Így sajnos nem áll módukban további foglalásokat befogadni.

Ha megnézzük, az árak borsosnak tűnnek főleg, ha a teljes házat akarjuk kibérelni. Viszont érdemes belegondolni abba, hogy ezeket a szállásokat leginkább túzázó, kiránduló csoportok, családok számára számára találták ki. Nagy előnyük viszont, a városi, falusi szállásokkal szemben, hogy gyakran a természet mélyén, festői környezetben találhatóak, ahol háborítatlanul élvezhetjük a nyugalmat. Ezt mindet mérlegelni kell, mielőtt foglalunk.

