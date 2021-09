Erdőjárók, figyelem: ismét indulnak a szarvasbőgés-túrák a Pilisi Parkerdőben

Az erdőjárók szarvasbőgés idején érzékelhetik a legkönnyebben a vadon élő állatok jelenlétét. A gímszarvasbikák nászuk időszakában változatos hangú és erejű, más-más jelentésű bőgéssel kommunikálnak egymással. Az imponálni akaró, a párkereső, a háremét védő, fajtársaikat elriasztani akaró bikák eltérő hangokkal hozzák társaik tudomására szándékaikat, de az alkonyattól erősödő bőgés az állatok fizikai állapotáról, méretéről és vérmérsékletéről is árulkodik.

A nászidőszakban a gímbikák ivarérett ünőket és teheneket terelnek kisebb csapatba, folyamatosan a háremük körül maradva éberen vigyázzák, hogy más hímek ne juthassanak annak közelébe. A felbukkanó vetélytársat először hanggal igyekeznek távoltartani, ha ez nem elegendő, akkor meg is vívnak vele, ami jól hallható agancscsattogással is jár. A küzdelem vesztese megfutamodik és a párzási időszak végéig keresi az újabb lehetőségeket, ezért is nevezik „kereső” bikáknak.

A vezetett túrákon a kísérő szakemberek nemcsak a gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív többi állat életével is megismertetik az érdeklődőket.

A túrákon jó eséllyel lehet hallani szarvasbőgést, ezért a Pilisi Parkerdő Zrt. az állatok nyugalma, és nem utolsó sorban az erdőjárók biztonsága érdekében arra kér mindenkit, hogy a szervezett túrák keretében és ne egyéni éjszakai kirándulásokon ismerkedjenek meg a gímszarvasok nászával.

A résztvevőknek célszerű az erdei, terepi viszonyoknak és az évszaknak, valamint a kora esti, esetleg már hűvös napszaknak megfelelő meleg, vízhatlan ruházatot és túrabakancsot viselniük. Jól jöhet a zseblámpa, a távcső és hátizsák is, benne innivalóval és esőkabáttal. Fényképezni lehet, de csak vaku nélkül!

A Pilis Parkerdő szarvasbőgés túráinak helyszínei és időpontjai

Valkói Erdészet

A túranapok: szeptember 11, 16, 18, 24, 30.

A találkozó helye, időpontja: Erzsébet-pihenő bejáró (GPS: 47.576896, 19.429145, a sorompó előtt)

Szept. 11., 16., 18.: 16:30

Szept. 24, 30.: 16:00

A túra időtartama: 2 óra

A túra hossza: 3-5 km

Ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa, távcső

Részvételi díj, ami előre utalással fizetendő: felnőtt: 5000 Ft; 12 év alatti gyerek: 2500 Ft

Jelentkezés: e-mailben a kelecsenyi.szilard@pprt.hu címen, telefonszámot is megadva, legkésőbb a túra indulása előtti napon 24:00-ig.

Alkalmanként legfeljebb 30 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Gödöllői Erdészet

A túranapok: szeptember 7., 9. és 27.

Találkozó helye, ideje: a Galgamácsai Vadászház, minden túranapon 18:00

A túra időtartama: 2 óra

A túra hossza: 3-4 km

Ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa, távcső

Részvételi díj, ami a helyszínen, készpénzben fizetendő (lehetőség szerint pontos összeggel): felnőtt: 5000 Ft., 14 év alatti gyerek: 2500 Ft

Jelentkezés: e-mailben a (magassy.erik@pprt.hu) címen, telefonszámot is megadva, legkésőbb a túra indulásának napján délelőtt 10 óráig, hétvégi nap esetén pedig péntek 10 óráig. Alkalmanként legfeljebb 10 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Visegrádi Erdészet

A túrnapok és találkozóhelyek:

szeptember 9.: Visegrád, Királykunyhói Vadászházzal szemben a parkolóban

szeptember 13.: Visegrád, Mogyoróhegy, Bobpálya parkoló

szeptember 21.: Dömös, Vadfaló Étterem előtt

szeptember 23.: Pilisszentkereszt, Dobogókői kis parkoló (első parkoló- 637857; 263755)

A találkozó időpontja: minden túranapon és helyszínen 17:30

A túra időtartama: 2 óra

A túra hossza: 4-5 km

Részvételi díj, ami a helyszínen, készpénzben fizetendő: felnőtt: 2.000 Ft, 14 év alatti gyerek: 1.000 Ft.

Jelentkezés: e-mailen keresztül a feher.adel@pprt.hu címre, telefonszámot is megadva, legkésőbb a túra indulásának napján délelőtt 10 óráig. Alkalmanként legfeljebb 25 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Budapesti Erdészet

A túranapok: szeptember 21., 23.,24.,25.,26.,27.,29., 30.

október 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

A találkozó helye, ideje: a Budakeszi Vadaspark parkolója, 16:45

A túra hossza: 2-3 km

A túra időtartama: 2 óra

Jelentkezés és fizetés 2021. szeptember 10-től lehetséges a www.erdeifutas.hu oldalon

Ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa, távcső. Alkalmankét legfeljebb 30 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Címlapkép: Getty Images