Egyre több áldozat kerül elő: brutális pusztítást végtett a turai tömeges mérgezés

Negyedik hete folyik a turai mérgezés felderítése, amely során folyamatosan nő a megtalált csalétkek és az elpusztult állatok száma. A keresések során az MME és a Kiskunság Nemzeti Park Igazgatóság méreg- és tetemkereső kutyás egységei, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának tagjai és önkéntesek is aktívan közreműködnek, illetve lakossági bejelentések is érkeztek.

Több új mérgezési gócpont is felderítésre került, így a legújabb eredmények alapján kirajzolódott, hogy a tettes közel 8000 hektáron - gyakorlatilag a Szent András Dombi Vadásztársaság teljes működési területét lefedve - helyezett ki csalétkeket.

Az összehangolt munkának köszönhetően eddig 246 “találat” volt a területen: 114 mérgezett állat és 132 csalétek.

Az áldozatok között 8 védett állatfaj 93 egyede:

76 barna rétihéja,

7 egerészölyv,

3 holló,

2 barna kánya,

2 erdei pityer,

1-1 hamvas rétihéja,

rétisas

és aranypettyes bábrabló bogár szerepel.

Emellett mérgezés áldozata lett négy háziállat:

két kutya

és két macska is.

Továbbá három vadászható faj 11 egyede:

nyolc róka,

két dolmányos varjú

és egy szajkó.

További hat állat esetében pedig nem lehetett meghatározni a maradványokat.

De nem csak vadállatok estek áldozatul: egy helyi lakos kutyája sétáltatás közben fogyasztott az egyik csalétekből, szerencsére kevés méreganyag jutott a szervezetébe, és így a gazda lélekjelenlétének köszönhetően, a gyors állatorvosi beavatkozás megmentette a kutya életét.

A természetvédelmi kár meghaladja a 6,5 millió forintot.

A Gödöllői Rendőrkapitányság tudomásunk szerint eddig hat alkalommal végzett helyszínelést és nyomrögzítést. Több régebbi nyom is arra utal, hogy nem csak most történt mérgezés a területen, hanem kisebb intenzitással valószínűleg néhány hónappal korábban is előfordult már.

Sőt 2010-ben is történt hasonló a vadásztársaság területén. Akkor egy parlagi sas, öt holló, négy egerészölyv, három barna rétihéja és egy dolmányos varjú került elő, a mérgezett csalétkek pedig naposcsibék voltak.

Címlapkép: Getty Images