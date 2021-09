Ez a helyzet a Velencei-tóval: most akkor mi történik?

Ahogy arról a portál beszámolt, a mért adatok szerint szerdán már csak kilenc centiméterrel volt a 72 éve mért legkisebb vízállás felett a Velencei-tó vízszintje. Mint írják, a helyszíni beszámolók alapján a nádasok többsége száraz területen áll még, a tó vízszintje messze a parti kőszórások alá süllyedt, halakat alig látni, amiket igen, azok közül sok haldoklik.

Nem csoda, viszont a Magyar Horgász Szövetség nemrég arról számolt be, 110 mázsa elpusztult halat szedtek ki a tóból, de jövőre újra telepítenek. A szövetség főigazgatója viszont arra is kitért, hogy hamarosan gondoskodnak a vízutánpótlásról, mivel lehalásszák a Zámolyi-víztározót és a Velencei-tóba engedik a vizét. Ezt sürgetik persze a környéken élők és a horgászok, na meg akik a turizmusból, vendéglátásból élnek.

A tóval kapcsolatos negatív fejlemények hatással voltak a turizmusra is, és bár a Magyar Turisztikai Ügynökség közölt adatai szerint a tó körüli idegenforgalom a járványügyi lezárásokkal sújtott 2020-hoz képest bővült, de a vendégéjszakák számának nyári hónapokban regisztrált 14,9 százalékos növekedése így is jó 10 százalékkal elmaradt az országos átlagtól, ami 25 százalék körül alakult

- közölte a portál. Mint írták, az esettel kapcsolatban Boromisza Zsombor tájépítész mérnököt is megkérdezték.

Érhető, hogy a tó mesterségesen kialakított formájához kapcsolódó szolgáltatásokból élőknek, és az állandó vízszinthez hozzászokott nyaralóknak, lakóknak szokatlan a jelenlegi helyzet. Ez abból fakad, hogy senki nem beszélt nekik a tó jelenlegi használatából fakadó kockázatokról. Vagyis arról, hogy az 1970-es években mesterséges beavatkozással turisztikai célokra, üdülőtóvá átalakított Velencei-tó állapotát nem biztos, hogy garantálni lehet, és önbecsapás, ha azt hisszük, hogy mindig lesz rá elegendő anyagi és természeti erőforrás

- magyarázta a tájépítész.

Ez azonban nem elsősorban a klímaváltozás miatt van így, hanem a Velencei-tó jellegéből fakad. Ez egy asztatikus tó, akárcsak számos Kiskunságban található társa, amelyeknek erősen változó a vízforgalma, és ez bizony azzal jár, hogy időnként jelentősen lecsökken a vízszintje, alkalmanként akár teljesen ki is szárad

- tette hozzá Padisák Judit a Pannon Egyetem limnológus professzora, az MTA egyetlen aktív aktív hidrobiológus tagja.

Ahogy a lap kiemelte, ennek az alacsony vízszintnek a tó, mint természetes élőhely szempontjából valójában pozitív hatásai is vannak, és elengedhetetlen az egészségéhez is, amiben a nádasok és más vízinövény-társulások játszanak kulcsszerepet. Erről korábban kutatók is írtak egy Facebook-posztban.

