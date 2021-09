Prémium kocsikat mutatott be a MÁV: ezeket a vidéki városokat érinti majd a járat

Október 11-én a DÁLIA és VÉRCSE kör-IC járatokon közlekedik egy új 1. és prémium osztályú IC+ kocsi. A MÁV-START két hetes bemutató időszakot szervezett, aki október 11-25 között ezekre a járatokra vált másod- vagy első osztályú jegyet, külön felár nélkül próbálhatja ki az új 1. és prémium osztályú IC+ kocsi szolgáltatásait, akár a bőr ülésekkel berendezett prémium fülkét is.

Október 25-től már négy ilyen kocsi közlekedik menetrendszerűen a kör-IC, valamint a Záhony – Nyíregyháza – Budapest és a Sátoraljaújhely – Miskolc – Budapest IC járatokon.

A kör-IC-ben októberben közlekedő új 1. és prémium osztályú kocsinak köszönhetően több megyeszékhely és nagyváros elérhetővé válik a prémium fülkékkel is rendelkező kocsikkal. Emellett az Utasellátó vendéglátás is visszatér a Budapest Keleti – Miskolc – Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest Nyugati vonalakon.

Október 11. és 24. között egy IC+ kocsi áll forgalomba a Budapest-Keleti és Budapest-Nyugati között közlekedő kör-IC járatban, a 7:30-kor Keleti pályaudvarról induló DÁLIA IC-ben és a Nyugati pályaudvarról 14:18-kor visszainduló VÉRCSE IC-ben. Erre a két IC-re jegyet váltó utasok szabadon kipróbálhatják az új IC+ kocsit, beleértve az 1+ osztályú prémium fülkét és az Utasellátó szolgáltatást a bisztrószakaszban.

Október 25-től már négy új IC+ 1. és prémium osztályú kocsi közlekedik, amelyre már kötelező lesz a jegyváltás. A kocsi 1. osztályú termes helyeire és a csendes fülkébe a „normál” 1. osztályú menet- és helyjegyet kell megváltani. A prémium fülke az 1. osztályú menetjegy és az esetlegesen szükséges IC pótjegy mellett 1000 forintos helyjegyváltással vehető majd igénybe. A prémium szakasz utasainak ajándék kávéval vagy teával kedveskedik az Utasellátó a bisztrószakaszban.

A kör-IC mellett a 100-as (Záhony – Nyíregyháza – Budapest,) és a 80-as vonali (Sátoraljaújhely – Miskolc – Budapest) IC járatokon, naponta 6-7 vonaton találkozhatnak az utasok az új IC+ 1. és prémium osztályú kocsikkal.

IC+ 1. és prémium osztályú kocsi

Az 1. osztályú kocsi termes utasterében 15 ülőhely található, ezen ülésekhez nagyméretű, munkához is kiválóan használható asztal, olvasólámpa, valamint az elektromos eszközök töltésére ülőhelyenként egy 230 V-os konnektor és USB töltő is tartozik. A teljes utastér szőnyegborítású, továbbá a termes szakaszban és a folyosón rejtett LED hangulatvilágítás ad fényt. Az ablakokra a sorozat többi járművénél megszokott módon sötétítő rolókat szereltek fel.

Újdonságot jelent majd az úgynevezett csendes fülke, amelyből kettő található a kocsiban. Az ide jegyet váltó utasok csendben, nyugalomban tölthetik el az utazásukat, hiszen ezekben a hatszemélyes 1. osztályú fülkékben a telefonálás vagy egyéb zavaró tevékenység nem megengedett.

A csendes fülkék mellett két emelt komfortfokozatú, minden eddiginél magasabb színvonalú prémium osztályú fülkét is kialakítottak, ahol fülkénként csak négy ülés található. Ezek bőrborításúak, széles tartományban elektromosan állíthatók és biztosítják utasainknak a személyre szabott komfortot. A fülkében utazók a világítást és a hőmérsékletet a kocsi többi részétől függetlenül saját maguknak szabályozhatják, ezt az asztalba integrált érintőképernyők segítségével lehet megtenni. A fülkék formavilága a kocsi többi részétől és a többi kocsiétól merőben eltérő, elegáns kialakítású, ívelt, diszkrét formákkal és mintázott üvegfelületekkel, tükrökkel.

Az új kocsiban tovább növeli a komfortot a kompakt méretű, de jól felszerelt bisztrószakasz, amit a kocsi egyik végén alakítottak ki, ahol különféle üdítőket, alkoholos italokat, forró italokat, illetve egyszerűbb frissen készített ételeket, szendvicseket, édességet, ropogtatnivalókat is vásárolhatnak az utasok kedvező áron. Ezeket a bisztrópultnál vagy akár saját helyükön is elfogyaszthatják. A minőségi szerviz mellett a különféle étel-intoleranciákkal rendelkezők is találnak számukra megfelelő alternatívákat. A bisztróban árusított ételek és italok iránti keresletet az Utasellátó folyamatosan nyomon követi, és a tapasztalatok alapján a kínálatot az utasok igényeihez igazítja.

(Kiemelt kép: MÁV)