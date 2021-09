Sikeres volt a próbaterhelés: így zajlott a teszt a Tisza-hídon

Ahogy arról a Magyar Építők beszámolt, a 44. sz főútról is jól látható az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Lakitelek közötti szakaszának leglátványosabb műtárgya, az 556 méter hosszú új Tiszaugi-híd. Ahogy azt többször is jeleztük, az új tiszaugi Tisza-hídnak olyan egyedülálló szerkezete lesz, amelyből Európában egyetlen sincsen, és a világon is csak néhány hasonló épült. A pilonok deformált ellipszis alakúak, ami nagyon egyedivé teszi a látványt, és a szerkezetet ekhós szekérhez teszi hasonlóvá.

Több dologra is figyelni kell még

Mint írták, a befejező fázis egyik legfontosabb momentuma az épülő híd próbaterhelése volt, ahol a műtárgy használatba vétel előtti teherbírását ellenőrizték. A próbaterhelés során statikus és dinamikus terhelést végeztek. Hozzátették, a hídszerkezet különböző részein, elemein mérték az ezek hatására bekövetkező alakváltozásokat és az egyes szerkezeti elemekben keletkező feszültségeket: pl. a főtartó lehajlását, piloncsúcsok elmozdulását, szerkezet sajátfrekvenciáját stb.

A méréseket most is a BME szakemberei végezték

Ahogy arról a portál beszámolt, a Tiszaugi-hídnál a statikus próbaterhelést 22, egyenként 38 tonna súlyú tehergépkocsival végezték, összesen 20 teherállás kombinációban. A dinamikus terhelés során pedig két tehergépkocsi haladt át a hídon 5, 20, 40, 60 km/órás sebességgel. A NIF Zrt. beruházásainál a próbaterhelést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének szakemberei végzik. Ebben az esetben is ők hajtották végre a méréseket.

A Tiszakürt-Lakitelek közötti 10,1 kilométeres szakasz műszaki átadás- átvételi folyamata októberben megkezdődik, a teljes szakasz forgalomba helyezése várhatóan decemberben történik meg

- írta a portál.

