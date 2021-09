Újabb kerékpáros zuhant a közműgödörbe: mi történik Szentendrén?

Ahogy arról a portál beszámolt, a Szentendre Blogol nevű közösségi oldal egyik bejegyzése szerint nem az első eset, hogy bringás sérül meg a felújított területen. Mint írták, a héten ez volt a második ilyen esemény: a kerékpárút 5 méter mély aknájába zuhant egy szabálysértő állampolgár.

Szentendrén van egy „horrorlik”, amibe időnként beleesnek bringások. Igaz, a kerékpárút elvileg le van zárva, de mivel sokan félnek a terelőútnak kijelölt, forgalmas 11-es úton bringázni, inkább arra mennek. A gödör hónapok óta nincs lefedve, a vízművek arra hivatkozik, hogy egy aknafedélre várnak, a város őrjöng, az Eurovelo 6-os bringaúton közlekedők meg szívnak

- mesélte egy helyi lakos a Telexnek.

A portál megkereste Bürger Zoltán, a helyi kerékpárosklub elnökét is az esettel kapcsolatban. A szakember szerint a probléma azzal kezdődött, hogy a Szentendre központját a Szentendre határában fekvő kerékpároshíddal összekötő, mintegy két kilométeres kerékpárútszakasz egy pontja alatt július közepén eldugult egy nyomás alatt levő szennyvíz-távvezetékcső, így a túlfolyóból elkezdett kiömleni a tartalma.

Ezutána az illetékes Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) megkereste majd elhárította a problémát. Az eldugult cső a kerékpárút alatti gátban futott, de a szervizaknákat valakik valamikor régen betemették. A kerékpárutat július 13-án lezárták, a csövet kiásták, a hibát két nap alatt elhárították, majd úgy döntöttek, hogy helyreállítják a szervizaknát is. Az erre kiírt közbeszerzési eljárás azonban elhúzódott. Mindez nem lett volna baj, ha a gödör nem az egyébként igen nagy forgalmú Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút alatt lenne. Július közepe óta a gödör fedetlenül tátong, a kerékpárosok egy része pedig megpróbál mellette elmenni, mert – az egyébként sokáig ki sem jelölt – terelőút szűk, zsúfolt és rossz állapotú

- magyarázta a klub elnöke.

Ahogy a lap írja, a városban augusztus elején helyezték ki tájékoztató táblát a lezárásokhoz. A tábla viszont nem rettentett el túl sok kerékpárost. Mint írják ez azért lehetett, mert a kerülőút vagy az autókkal teli 11-es úton vagy a mellette haladó, rossz állapotú, szűk járdán visz - ezeken az utakon nem sokan akartak így kerülni. A szervizaknák helyreállítási munkálatai még szeptember elején elkezdődtek, a DMRV ekkor azt ígérte, hogy három hónap alatt elvégzik a munkát, de ez nem történt meg, mert a fedlapokat nem gyártották le. Az esettel kapcsolatban a portál kereste Szentendre önkormányzatát is, szerintük a lakosság tájékoztatása, a lezárás biztosítása a kerékpárúton a helyreállítást végző, állami tulajdonú DMRV feladata.

Az önkormányzat ennek ellenére – mivel a kezdetektől látszott, hogy a DMRV nem lép a kellő gyorsasággal – segített a kommunikációban és lezárásban, egyeztetett a kerékpáros szervezettel, aminek eredményeképpen született egy térkép és egy tábla az alternatív útvonalról

- mondta Pilis Dániel alpolgármester a Telexnek. Kiemelte, később városi rendészek kirendelésével is segítettek.

Az alpolgármester hozzátette, úgy véli több kerékpáros nem fogadta el a lezárásokat, megrongálták a kordont, veszélybe sodorva ezzel másokat is. Kitért arra is, hogy a legnagyobb problémának azt látja, hogy egyes kerékpárosok elveszítették a türelmüket, és nem tudták kivárni a munkák végét, azaz szerinte felmerül az egyéni felelősség kérdése is. Kitért arra is, hogy az önkormányzatnak nincs ráhatása, mikor készülnek el a munkák, de mindent megtettek a veszélyes helyzet elkerülésére, többször felszólították erre a DMRV-t is.

Címlapkép: Getty Images