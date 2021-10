Őrület, milyen helyek várnak minket: 6+1 kihagyhatatlan tipp őszre

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó, a járvány megfékezését célzó védelmi intézkedések könnyítésének hatására a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma: májusban 2020 azonos hónapjához viszonyítva háromszorosára nőtt, viszont 56 százalékkal elmaradt a járvány kitörése előtti év, 2019 májusához képest.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint érdemes pozitívan tekinteni a jövőbe, hiszen a magyarországi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az idén elérheti a 30 milliót, ami a 2019-ben mért 41 millióhoz képest ugyan alacsonyabb, de a tavaly elért 22 millióhoz képest majdnem 1,5-szeres növekedést jelent.

A járványidőszakban az erdők biztonságosan látogathatók maradtak, tömegek kerestek kikapcsolódást a kirándulóhelyeken, az erdők látogatottsága országosan 25-30 százalékkal növekedett. Egyre többen döbbentek rá, hogy az egészséges élethez hozzátartozik a szabadban eltöltött idő

- mondta korábban Szentpéteri Sándor, erdőkért felelős helyettes államtitkár.

1. Dunakanyar

A Dunakanyar napijeggyel mindössze egy napijegy megvásárlásával továbbra is korlátlanul utazhatnak a kirándulni vágyók a Dunakanyarban közlekedő MÁV-START, MÁV-HÉV, Volánbusz és MAHART járatokon. Október 31-éig nemcsak a Dunakanyar napijegy, hanem a MAHART napijegyek is megvásárolhatók a vasúti jegypénztárakban és a MÁV applikációban.

A közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés összehangolásának egyik célja, hogy az utasok egyetlen bérlet megváltásával, olcsóbban és egyszerűbben közlekedhessenek indulási- és célállomásuk között. A MÁV-Volán-csoport és a MAHART PassNAVE együttműködik a fenntartható környezet és a környezettudatos közlekedés népszerűsítése érdekében.

A Dunakanyar napijegynek köszönhetően a Börzsöny, a Duna és a Pilis népszerű kirándulóhelyei egyetlen jeggyel megközelíthetővé válnak a közösségi közlekedési szolgáltatók különböző eszközeit kihasználva. Április vége óta több mint 5000 ilyen szezonális napijegyet értékesített a MÁV-START.

A Dunakanyar napijegy könnyű és egyszerű feltételeket biztosít az utazóknak. Egy napijegy megváltása az adott napon korlátlan utazásra jogosít:

a MÁV-START Budapest─Esztergom (2-es),

Budapest─Vác ─Nagymaros-Visegrád─Szob (70-es),

Budapest─Veresegyház─Vácrátót─Vác (71-es),

Vác─Diósjenő─Drégelypalánk─Balassagyarmat (75-ös),

Keleti pályaudvar–Rákos (80a) vonalszakaszain

és az S76-os járatokon Rákos–Újpalota–Angyalföld között;

a Volánbusz 300-399, 800-898 és 8503–8512 vonalszám tartományba eső helyközi menetrend szerinti járatain;

a MÁV-HÉV H5-ös HÉV Békásmegyer és Szentendre közötti szakaszán;

valamint a MAHART PassNAVE egy, az utas által választott dunakanyari körjáratán: a Vác–Visegrád, Esztergom–Zebegény, Szentendre–Visegrád, Visegrád–Nagymaros–Zebegény–Dömös viszonylatok egyikén.

A Dunakanyar napijegy október 31-éig, a MAHART járatok közlekedési napjaira váltható meg. A felnőtt napijegy 1999 forintért, a 26 éven aluliaknak szóló jegy pedig 1499 forintért vásárolható meg a MÁV-START pénztáraiban és a MÁV applikációban.

2. Hortobágy - darules

Az ősz beköszöntével megérkeztek a darvak a Hortobágyra. Ezen időszak legvonzóbb természeti eseménye a daruvonulás. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe és egyben az egyik legféltettebb természeti értékünk. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának, a daruhúzásnak a megtekintésére szeptember közepétől október végéig különböző hétvégi túrákat szervez a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

Tudnivalók:

A programon való részvétel csak előzetes bejelentkezéssel biztosított.

Az előzetes bejelentkezés kizárólag egy Google űrlap kitöltésével lehetséges. Alaposan ellenőrizzék az adataikat, mivel esetleges programváltozás esetén ezeken tudnak kapcsolatba lépni velünk.

A túrák egy részéhez saját gépjármű (normál személygépkocsi) szükséges.

Csoportokat hétvégén 20 fő felett nem áll módunkban fogadni! Kérjük, érdeklődjön a megadott elérhetőségeken hétköznapi időponttal kapcsolatban.

A programokra fokozott érdeklődés jellemző. A pandémiás helyzet miatt változhat a maximális létszám, ezért számít a regisztráció sorrendje, valamint a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Viselkedési szabályok:

Viseljünk a terepi környezethez illeszkedő ruházatot, kerüljük az élénk színeket. Vaku használata TILOS.

ajánlott eszközök, viselet: kézi távcső, fényképező gép, réteges öltözködés, kényelmes cipő, szúnyogriasztó.

A túrákat rossz időjárás esetén is megtartják! Ilyen esetben javasolt a terepi környezethez illeszkedő esőkabát, esernyő választása.

A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt!

A túrák minimum 10 fő felett indulnak.

3. Füzérradvány

Október 5-én három év után újra megnyitja kapuit a Károlyi-kastély Füzérradványon. A Zemplén egyik legszebb kastélya, az erdők által körülölelt, neoreneszánsz-romantikus stílusban épült füzérradványi Károlyi-kastély és csodálatos angolparkja a régió egyik legvonzóbb célpontja.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF (Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.) koordinációjában, összesen 60 milliárd forintból nyerik vissza régi szépségüket Magyarország jelentős műemléki helyszínei. A program keretében egyszerre valósul meg az épített örökségi értékek megőrzése és a műemlékek hiteles bemutatása.

Ilyen fel, - és megújítás alatt lévő műemlék volt a füzérradványi Károlyi-kastély is, amely a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt fejlesztési térségében az egyik legnagyobb turisztikai attrakció. Központi tematikája az egykori, 1930-as évekbeli kastélyszálló életének megidézése archív fotók, régi filmek, festmények, épület- és levéltári kutatások, valamint visszaemlékezések alapján.

A fejlesztés során célunk volt, hogy a fogadó és vendéglátó terek berendezése, a parki attrakciók, illetve a kiállítási tematika is felidézzék a két világháború közötti világot, az egykori mindennapokat. A „kastélyszálló meglátogatása” jelenti a vezérmotívumot, amely végigkíséri a kastélyba érkező vendéget az épületben és a parkban is. A projekt keretében az építés-kivitelezési munkák tavaly ősszel befejeződtek. A kiállításépítés, a kastélyépület berendezése, a műtárgyak elhelyezése jelenleg is folyamatban van, hogy az idén kora őszi nyitás előtt régi pompájában fogadhassa ismét a látogatókat a füzérradványi Károlyi-kastély

- mondta el a HelloVidéknek Glázer Tamás ügyvezető igazgató.

4. Szarvasi Arborétum

A Szarvasi arborétum, közismertebb nevén Pepi-kert; a Hármas-Körös egyik holtága mentén alakult ki, és mára hazánk egyik legnagyobb és legjelentősebb élő fagyűjteményének számít, ahol száz évet megélt mocsárciprusokat, mamutfenyőket is láthatunk 82 hektár területen. Itt mára már 5 fás növénygyűjtemény található; a “Pepikert”,a Törzsültetvény és faiskola, a Parkerdő, a Mitrowssky-kert és az ún. Konyhakert.

Az Arborétumban megforduló látogatók száma éves szinten 70-90 ezer fő, akik egyénileg, családdal vagy szervezett kirándulás során, csoportosan érkeznek. A látogatható terület 65 hektár, amely erdei utakon vagy szilárd burkolatú sétaúton járható be.

A világhírű dendrológiai gyűjtemény mellett lágyszárú növények, gombák és számos zoológiai érték található itt. Az útvonalak a fásszárú növényfajokat jelző táblák segítségével egyedül vagy szakvezetéssel irányítottan járhatók. Esős időben javasolt fakultatív program lehet Pepi gróf Varázstanyájának meglátogatása az Üvegház megismerése vagy a kiszabadulós játék kipróbálása a Titkok kertjében.

5. Szalajka-völgy

Magyarország egyik legkedveltebb kirándulóhelye a Bükkben, Szilvásváradon található: az őskortól lakott völgy a latin sal alcali után szalalkálinak nevezett hamuzsír égetése után kapta a nevét: így lett belőle Szalajka-völgy. Számos látnivalóját és ipari műemlékét gyalogosan, kerékpárral vagy az erdei kisvonattal is felfedezhetjük. De nemcsak természeti szépségekben és ipari műemlékekben bővelkedik a gyönyörű völgy, hiszen itt készül hazánk - tapasztalatból állítom - legfinomabb füstölt sült pisztrángja is, olyan technológiával, ami olyannyira egyedi, hogy az országban sehol másutt nem ismerik és használják, így a Sáfrány Pisztrángudvarban kóstolt hal íze valóban egyedülálló és utánozhatatlan.

A sebes pisztráng őshonos fajta Szilvásvárad környékén. A később megkezdett szaporítása miatt többször mélyítették ki a Szalajka-patak medrét. A Völgyben számtalan kisebb-nagyobb tó fedezhető fel, amelyekben a legnevesebb éttermek étlapjára kerülő szilvásváradi pisztráng tenyésztése folyik.

A Szalajka-forrás a Szalajka-patak fő táplálója. Körülbelül 450 méter magasan fakad, vízgyűjtő területe nagyjából 10 km². A Bükk-hegység csapadékban leggazdagabb területéről szállítja a vizet a Szalajka-völgybe, Szilvásvárad felé. A forrás eredetileg máshol, a mostani helyétől körülbelül 50 méternyire délre tört fel. Vízfeltáró kutatások szerint a forrás maga egy kiterjedt barlangrendszerből törhet elő, amit azonban még nem tártak fel.

Szikla-forrás

A Bükk hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Ritka és gyönyörű természeti jelenség, ahogy a forrás kristálytiszta vize a barlangjáraton keresztül a felszínre tör. A Szalajka-völgy egyik legfontosabb geológiai kincse a Fátyol-vízeséstől nem messze helyezkedik el.

Fátyol-vízesés

A Szalajka-völgy legcsodásabb és legkedveltebb helye a 17 méter magas Fátyol-vízesés, amely nemcsak a völgy, hanem hazánk egyik legszebb természeti jelensége is, és mint ilyen kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel.

A Szalajka-völgy természeti érdekességek és látványosságai

Fátyol-vízesés,

Szalajka-forrás,

Istállós-kői-barlang,

Erdei Múzeum,

Erdei kisvasút.

A völgy vadregényes növényzetéből az erdőtársulások közel felét a gyertyános-tölgyesek, harmadát pedig bükkösök teszik ki. A kirándulások során az ég felé magasodó kocsányos és csertölgyek árnyékában is megpihenhet a figyelmes erdőjáró.

6. Vendvidék

Korábban részletesen bemutattuk Nyugat-Magyarország egyik legeldugottabb csücskét: a kevésbé felkapott, természeti értékekben viszont annál gazdagabb Vendvidéket. A bakancsos turizmusnak kedvez, hogy a sok évtizedes kényszerű határzár miatt, más magyar vidékekhez képest is jóval érintetlenebb a táj. Alig párszáz fős falvakat, összefüggő nagy erdőségeket találunk, de itt kanyarog Magyarország legvadregényesebb folyója, a Rába is. A táj önmagában is megér pár napot: a dombokon egy-egy különálló ház, körülöttük szántók, kaszálók, gyümölcsösök és rétek, mintha állna az idő, idilli.

Szentgotthárdtól nyugatra járunk, a Vendvidék legnyugatibb pontja Felsőszölnök község, azon belül is a Hármashatárkő, melyet a trianoni döntés után állítottak fel közvetlenül az osztrák, szlovén és magyar határ találkozásánál. Tudtátok, hogy Magyarországon itt kel fel a legkésőbb a nap? (Viszonyításként: az ország legkeletibb pontján 27 perccel korábban, mint Felsőszölnökön). Érdemes ilyenkor ősszel is ellátogatni ide, és gyönyörködni a csendben az őszi erdő ezernyi színében, hangulatában.

+1 Balatonfüred - szüret: 2021. október 15-17.

Balatonfüredet senkinek nem kell bemutatni, mindenki ismeri legalább hallomásból a hely kivételes szépségét. A Balatonhoz nemcsak nyáron érdemes leruccanni, mert ilyenkor, októberben is tartogat meglepetéseket, látnivalókat, kellemes programokkal vár. A Füredi szüret, egy többnapos fesztivál a szüret jegyében Balatonfüreden. Látványos felvonulás, borlovagrend avatás, kulturális programok, vásár és gasztronómia a város több pontján. A hagyományos felvonulás a Vásárcsarnok parkolójából, a szokásos útvonalon, a Kisfaludy Színpadig tart majd.

Címlapkép: NÖF

Címlapkép: Getty Images