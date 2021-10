Milliókkal fejlesztik az arborétumot: kényelemben és látványban nem lesz hiány

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az immár 116 éves múltra visszatekintő Folly ismert és elismert turisztikai attrakcióvá vált, amely az európai magánkertek által képviselt élvonalhoz tartozik.

Többek között étterem, látogatóközpont, grillterasz, Panoráma terasz–kávézó, saját cukrászműhely nyílt, interaktív család-, és kerttörténeti kiállítás, kertmozi – pihenőterasz és szabadtéri színház nyílik majd, valamint számos olyan fejlesztés zajlik, amely a vendégek komfortérzetét növeli. A fejlesztések a Kisfaludy 2030 turisztikai attrakciófejlesztési pályázat keretében valósulnak meg 470 millió forint értékben.

Lenyűgöző atmoszféra, varázslatos balatoni panoráma és százéves cédrusok illata várja azokat a látogatókat, akik betérnek a Balaton édenkertjébe, a badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászatba. A páratlan kertet négy nemzedék kitartó munkája és gondoskodása élteti, ahol mára már négy világtáj növényei leltek otthonra. Az első fákat Dr. Folly Gyula pécsi orvos telepítette 1905-ben, majd 11 évvel ezelőtt a kert gondozását a dédunoka, Folly Réka vette át.

A kertet most gondozó és vezető negyedik generációnak köszönhetően az arborétum ma komplex élménycsomagot nyújt a látogatóknak, ahol a látogató akár egy egész napot eltölthet, a különleges, hatalmas fenyő- és lombos fák, virágok között sétálva, finom bort kortyolva, helyi különlegességeket és házi készítésű süteményt fogyasztva kikapcsolhat a mindennapi rohanásból. Éppen ezért 2010 óta folyamatos fejlesztések helyszíne a Folly. 2014-ben új támfalat, játszóteret és kilátót építettek a kertbe. Ebben az időszakban az arborétum egy dendrobotanikai rehabilitáción is átesett, azaz minden növényt térképre vittek, meghatározták a fajokat, fajtákat, és digitalizálták az információkat. 2018-bann felújították a család egykori lakóházát is, ami most látogatóközpont és étterem funkciót tölt be. A fejlesztések azonban itt nem álltak meg: elkészült és kibővült a grillterasz, idén nyáron átadták a Panoráma terasz – kávézót, augusztusban pedig megnyitott a Folly saját cukrászműhelye.

Kényelem minden szinten

A következő fél évben további új turisztikai szolgáltatások, attrakcióelemek kerülnek kialakításra: többek között az egykori pincében interaktív család-, és kerttörténeti kiállítás, kertmozi – chill terasz és szabadtéri színház nyílik, valamint számos olyan fejlesztés valósul meg, amely a vendégek komfortérzetét növeli, így például a burkolatok felújítása az ösvényeken, ülőpadok, bútorok, függőágyak elhelyezése, új, tematikus és babakocsival bejárható sétautak kialakítása, elektromos kerékpártöltő és autótöltő, valamint információs táblák kihelyezése.

A tervek között szerepel az infokommunikációs jegyrendszer bevezetése, továbbá a Folly attraktivitásának, egyediségének erősítése új land art alkotásokkal, szobrokkal. Összesen 4500 négyzetméternyi új út létesül 1000 méter szegéllyel. A turisztikai attrakció fejlesztés elemei a tervek szerint 2022. április 30-ra készülnek el, és a Kisfaludy 2030 turisztikai attrakciófejlesztési pályázat keretében valósulnak meg 470 millió forint értékben.

A Folly nem egyszerű magánkert, sokkal több ennél. Egész évben nyitva tartunk, számos programmal várjuk a természetkedvelőit, a családosokat, a gyerekeket. Emellett fontosnak tartom, hogy példát mutassunk, egyrészt azzal, hogy megőrizzük, amit az elődeink létrehoztak, gondozzuk örökségüket, másrészt azzal, hogy komolyan vesszük a természetszeretet, a környezetvédelem területén betöltött edukációs szerepünket. Mindemellett büszkék vagyunk arra, hogy a különböző szolgáltatásokkal kibővült Folly ismert és elismert turisztikai attrakcióvá vált, amely az európai magánkertek által képviselt élvonalhoz tartozik

- fejti ki Folly Réka, a dédunoka, negyedik generációs tulajdonos.

Címlapkép: Folly Arborétum