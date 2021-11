Nagy a baj, ha elveszítjük a fejünket: 9+7 tipp a biztonságos közlekedésért

Így sajátítsuk el a megfelelő vezetői magatartást

1. Ügyeljünk a forgalomra: ellenőrizzük gyakran a visszapillantó tükröket, és próbáljuk meg felmérni a többi autóvezető várható manővereit.

2. Időben jelezzük a manővereket: időben jelezzük a többi vezetőnek, amikor szeretnénk kanyarodni vagy sávot váltani, hogy ennek megfelelően tudjanak reagálni.

3. Ne blokkoljuk a kereszteződéseket: mindig hagyjuk szabadon a kereszteződéseket arra az esetre, ha a jelzőlámpa pirosra vált.

4. Figyeljünk a jelzőlámpák fázisaira: ha a lámpa sárgára vált, és még elegendő hely van a biztonságos fékezéshez, akkor álljunk meg. Ha áthajtunk rajta csak azért, hogy egy-két percet nyerjünk, azzal veszélyeztethetjük a kerékpárosok, gyalogosok és más járművezetők testi épségét.

5. Engedjük be magunk elé a többi járművet: ne felejtsük el, hogy velünk is bármikor előfordulhat, hogy be kell kéredzkednünk egy sávba, ezért legyünk előzékenyek.

6. Tartsunk elegendő távolságot az előttünk haladó járműtől: tartsuk be a KRESZ által előírt biztonságos követési távolságot, hogy hirtelen fékezés esetén is legyen legalább 2-4 másodpercünk reagálni. A felfestett útburkolati jelek segítségével könnyen kiszámíthatjuk ezt a távolságot. Sávváltásnál is figyeljünk rá, hogy ne csökkentsük veszélyes mértékben a mellettünk lévő sávban haladó autós féktávolságát.

7. Tartsuk be a sebességkorlátozásokat a lakóövezetekben: ezeken a területeken gyerekek játszhatnak az utcán, és hirtelen kiszaladhatnak az útra anélkül, hogy észrevennék az elhaladó járműveket. Ezért a lakóövezetekben különösen oda kell figyelnünk rájuk.

8. Legyünk türelmesek az idős, a fogyatékkal élő vagy a műszaki hibás autót vezetőkkel: tartsunk nagyobb követési távolságot tőlük és legyünk elnézőek, hiszen előfordulhat, hogy lassabban tudnak haladni vagy bizonyos helyzetekre reagálni.

9. Könnyítsük meg a vészhelyzeti és betegszállító járművek gyors haladását: a KRESZ egyértelműen kiköti, hogy a megkülönböztető jelzéseket – villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést – használó gépjármű részére mindenkinek és minden helyzetben elsőbbséget kell adni, valamint akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és szükség esetén megállással – lehetővé kell tenni. Ezt mindig tartsuk észben, és ne akadályozzuk a megkülönböztető jelzést használó járműveket.

Ezeket a közlekedési szokásokat kerüljük el

1. Ne mobilozzunk vezetés közben: sok autóvezető kihasználja a forgalomban töltött időt arra, hogy e-maileket olvasson és válaszoljon meg, üzeneteket küldjön, vagy telefon- és videohívásokat intézzen, sok esetben kihangosító nélkül. A telefonhasználat elvonja a vezető figyelmét, amivel saját és mások életét is veszélyezteti. A figyelmetlen vezetés a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezért a volán mögött ülve mellőzzük ezeket a tevékenységeket.

2. Ne hagyjuk figyelmen kívül a sebességkorlátozásokat: a gyorshajtás kétségkívül a balesetek legfőbb okozója szerte a világon. Nemcsak veszélyes, de drága „mulatság” is: minimum 30, de akár 300 ezer forintos közigazgatási bírság járhat érte. Bármekkora rohanásban is vagyunk, minden esetben tartsuk be a sebességkorlátozást, és ne száguldozzunk az utakon még akkor se, ha nincs forgalom. Ne feledjük azonban, hogy a túl alacsony sebességgel történő vezetés is kockázatos és balesetveszélyes.

3. Ne vezessünk alkohol vagy kábítószer hatása alatt: az alkohol vagy bármilyen pszichoaktív anyag, például kábítószer hatása alatt történő vezetés növeli a halált, illetve súlyos sérüléseket okozó balesetek kockázatát. Ezenkívül ez a halálos kimenetelű balesetek második leggyakoribb oka, és a közúti közlekedésről szóló törvények világszerte büntetik. Ezért soha ne igyunk alkoholt vezetés előtt vagy közben, és ne fogyasszunk semmilyen kábítószert.

4. Ne mulasszuk el a jármű karbantartását: a rossz állapotú abroncsok vagy az üzemanyaghiány miatti meghibásodások, hirtelen leállások balesetet okozhatnak, de legalábbis feltarthatják a többi járművezetőt. Előzzük meg ezeket autónk rendszeres karbantartásával.

5. Ne vezessünk agresszíven: ne a volán mögött ülve vezessük le az otthoni vagy a munkahelyi problémák miatti negatív érzelmeinket. Egy türelmetlen és feszült sofőr potenciális veszélyt jelent az utakon, ezért viselkedjünk higgadtan és megfontoltan. Ha gépjárművezető társainkon tapasztalunk türelmetlenséget vagy figyelmetlenséget, akkor is legyünk mi az okosabbak, és a lehető leghamarabb vonjuk ki magunkat a szituációból, előzékenységünkkel pedig mutassuk példát a kevésbé szabálykövető autósoknak.

6. Ne felejtsük el előre megtervezni az útvonalat: ha vezetés közben kezdünk el babrálni az útvonaltervezővel a telefonon vagy a GPS-en, akkor nem tudunk kellő mértékben az útra és a forgalomra koncentrálni, így a figyelmetlenségünk komoly következményekkel is járhat. Tápláljuk be ezért még indulás előtt a kívánt címeket, hogy ne útközben kelljen vele foglalkozni.

7. Ne váljunk ingerültté a volán mögött: a dugókkal tarkított nagyvárosi forgalom és a csúcsidők váratlan késéseket okozhatnak a tervezett programunkban. Ilyenkor is próbáljunk meg elfogadók lenni, és ne hágjuk át a közlekedési szabályokat a késéssel járó idegeskedés miatt.

