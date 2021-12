Vastag hótakaró borítja a tájat: téli meseországgá változott a Kékestető

Ahogy arról az Időkép beszámolt, lassanként kelet felé távozik a csapadékzóna, a kora reggeli órákban még keleten fordult elő több helyen kisebb eső, északkeleten havas eső is.

A várakozásoknak megfelelően az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazásba váltott az eső, a legtöbb hó Kékestetőn esett, ahol 15 centire hízott a hótakaró.

Havazott a Bükkben is, Bánkúton is tekintélyes mennyiségű hó gyűlt össze. Mint írták, a hegycsúcsokon jelenleg kevéssel -1 fok alatt alakul a hőmérséklet, napközben sem lesz sokkal melegebb, így a hó nagy része megmarad. Hogy milyen most a havas táj? A portál webkameráinak felvételein meg is nézhetjük.

Címlapkép: Getty Images