Fontos változás a MÁV, Volán járatain: rengeteg utazó várt már erre

December 15-től országosan megvásárolhatóak a vasúti jegypénztárakban, valamint a kihelyezett automatákban a Tokaj és Sárospatak vonzáskörzetében közlekedő 14 autóbuszvonal (1449, 3868, 3869, 3874, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3889, 3890, 3891, 3892) járataira szóló helyközi, teljesárú, kedvezményes, 30 napos, havi, félhavi Volánbusz viszonylati bérletek.

Az így kiadott bérletekre a rendszer már ráírja az utazási viszonylatot, ezért a teljesárú bérlet személyazonosság igazolására alkalmas okmány, a kedvezményes bérlet pedig a kedvezményre jogosító igazolvány/igazolás felmutatásával együtt érvényes. A bérletek visszaváltása csak az érvényességi idő kezdete előtt, 20 százalékos kezelési költség levonása mellett kezdeményezhető a MÁV-START ügyfélszolgálatán.

Jelenleg Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely vasútállomásokon egy-egy automata üzemel, 2022 év elején Tokaj és Sárospatak állomásokra is telepítenek automatákat.

A MÁV-Volán-csoport jegyértékesítési (JÉ) rendszere a magyarországi közösségi közlekedés legtöbb értékesítési csatornával bíró, legszélesebb kínálatot nyújtó jegyértékesítési felülete, aminek fejlesztését – a vasúttársaság saját belső erőforrásaira alapozva – a MÁV Szolgáltató Központ végzi csakúgy, mint az új típusú jegykiadó automaták integrációját a JÉ-rendszerhez. Ezzel a mostani fejlesztéssel folytatódik az egységes értékesítési rendszer kiterjesztése a Volánbuszra is, a Tokaj és Sárospatak vonzáskörzetében utazók már egységes felületen egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket, akár busszal vagy vonattal utaznak.

Az elmúlt másfél évben a MÁV-Volán-csoport több hasonló fejlesztést is végre hajtott. Tavaly nyáron a MÁV mobilalkalmazás is bővült a Térségi és városi jegyek menüponttal, amiben már megválthatók a szegedi 24 és 72 órás napijegyek és bérletek, továbbá a Volánbusz egyes székesfehérvári, nagykanizsai, zalaegerszegi, siófoki, várpalotai, pápai, szolnoki, egri, nyíregyházi, és békéscsabai helyi buszbérletei is.

