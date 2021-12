Újabb vízparti kempinget dózerolnának le a Balatonnál: ez épülne a helyére

Apartmanokat, sorházat és mobilházakat építene a balatonakali vízparti naturista kemping helyére a terület új tulajdonosa - írta a 24.hu. Molnár Tibor az Inter-Art Home Kft. ügyvezetője a lapnak elmondta, hogy nem szeretne a jelenleginél nagyobb beépíthetőséget, az érvényben lévő 10 százalékot használná ki. A terület egy részére képzelte el az apartmanokat és a sorházat, a másik részén pedig mobilházakat építenének fel, amelyek továbbra is fogadhatnak turistákat. Az is kiderült, hogy sátras kempingezőket nem fogadnak majd a területen, vagy legalábbis csak rövidtávon, a fejlesztés függvényében. A beruházást közműfejlesztéssel kezdik, és szeretnének „öblöket” is kialakítani. Ennek érdekében már felvették a kapcsolatot a hatóságokkal. Molnár Tibor hozzátette, hogy egy alapvetően „zöld identitású” beruházást szeretne.

Balatonakalinak néhány évvel ezelőtt még három kempingje volt. A volt Strand-Holiday már évek óta nem üzemel szálláshelyként, helyén jelenleg is apartmanházak épülnek, a védett nádast pedig letarolták. Rá sem lehet ismerni az egykori vadregényes szálláshelyre

- jegyezte meg a lap. Az információk szerint a háromból egy kemping maradt, ezt Mészáros Lőrinc cége vásárolta meg még 2017-ben.

Bizonytalan, mi lesz a Szent Mihály kápolna alatti kempinggel is

Nemcsak a balatonakali kemping maradt zárva idén, a szintén vízparti vonyarcvashegyi kemping sem fogadott már vendégeket. A terület 2020 nyarán került új tulajdonoshoz, a Favorit Vitalis Egészségügyi, Gyógyüdülő és Szálloda Kft.-hez. A cég ügyvezetője, Németh Zoltán Levente a 24.hu kérdésére elmondta, hogy miután nem tudja, meddig tart a vírushelyzet, így arra sem tud választ adni, hogy mi lesz a terület sorsa.

