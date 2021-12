Téli meseországgá változott a vidéki város: elképesztő fotók készültek a havas tájról

Csodaszép a téli táj, de nem árt azért az óvatosság. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint folytatódik a télies időjárás, többfelé lehetnek mínuszok és helyenként további ónos eső, havazás is várható. Ezzel együtt erősödik a nappali felmelegedés is. Ha valaki most indulna útnak, hogy kiránduljon egy kicsit az ünnepek után, az mindenképp nézzen utána az utak aktuális állapotának, illetve a várható időjárásnak.

Behavazott kálvária (Fotó: MTI/Komka Péter) (Fotó: MTI/Komka Péter) (Fotó: MTI/Komka Péter) Salgói vár (Fotó: MTI/Komka Péter) (Kiemelt kép: MTI/Komka Péter)

Címlapkép: Getty Images