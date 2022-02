Egyedülálló világrekorder ez a hely a vidéki Magyarországon: mutatjuk, mi a titka

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 29%-kal, a vendégéjszakáké 34%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban a Budapest és környéke turisztikai térségben.

A térséghez tartozó települések közül a legnagyobb szálláshelyi forgalmat Visegrádon tapasztalták (14%), ezt követi Székesfehérvár, Gárdony, Esztergom, Velence, Vecsés, Komárom és Ráckeve. Ez a nyolc település adja a teljes turisztikai térség szálláshelyi forgalmának 61%-át

- mondta el a HelloVidéknek az MTÜ munkatársa.

A mobilcella adatok azt mutatják, hogy a térségben kiemelkedő az egynapos látogatások száma a váci Fő téren, valamint a szentendrei Duna korzónál. A térség településeire a belföldi egynapos látogatók elsősorban Budapestről érkeznek, de jelentős küldőterület még Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megye is. A külföldről érkező forgalomban a legfontosabb küldőországok Németország, az Amerikai Egyesült Államok, Románia, Ukrajna és Szlovákia.

Az összesített vendégéjszaka-számok alapján a Budapest környéke térség legforgalmasabb települései: Visegrád, Velence, Esztergom, Székesfehérvár, Vecsés, Gárdony, Komárom, Gödöllő, Ráckeve és Herceghalom.

Dinnyési Várpark - az egyedülálló világrekorder

Az egynapos kirándulások alkalmával sokan látogatnak el Dinnyésre, pontosabban Gárdonyba, hisz a településrész közigazgatásilag már a város része, hogy bejárják az Európában is egyedülálló várparkot. Az anyaghű várakból felépített park idén januárban immár negyedszerre kapta meg a rangos elismerést: Guiness-rekorder lett ismét. Újabb szenzációként 2022-ben pedig negyvenötre bővült a vármakettek száma.

2014-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a kiállítás, a romvárak, a hagyományőrzés és a magyar történelem kedvelőinek nagy örömére. A Várpark és Skanzen két hektárnyi területen fekszik.

Az impozáns szabadtéri kiállítás célja az értékmentés és az oktatás. Különlegessége, hogy a parkban ma már csak romokban létező középkori magyar várak (44) kicsinyített eredetijei láthatók, amelyek rekonstrukciós elképzelések alapján készültek el.

A park egyediségét az adja, hogy a történelmi Magyarország várait még sehol nem jelenítették meg eredeti anyagukból elkészített makettként: a kicsinyített várak, akárcsak eredetijük, kőből, téglából, fából és földből készültek. A park építője, Alekszi Zoltán találta ki és alkotta meg a világon egyedülálló anyaghű makettparkot. A Várpark anyagával az építő 2018, 2019 és 2020-ban korábban már bekerült a Guinness világrekorderek közé.

Ezek anyaghű várak, hasonló makettpark nincs még egy a világon. Gyakorlatilag folyamatosan építem. A tavalyi év újdonsága Léta, Diód, Bágy és Breáza vára, továbbá a feketehegyi palánkvár – ezek kerültek be pluszban a mostani Guinness-rekordok közé. Ám az azóta épített Fehéregyháza favára is érdekes, ugyanis úgy tudjuk, itt tűnt el Petőfi Sándor. Az 1200-as években épült az eredeti, de hogy hogyan pusztult el, nem tudni. Amit viszont tudunk róla, az, hogy a fából készült kerítés kőalapokra épült. De a templomnak és a toronynak is kőből volt az alapja. Így készült el a makett is: kőalapra építettem a faszerkezeteket

- mondta el az alkotó, Alekszi Zoltán a Fejér megyei napilapnak.

A várak parkon belüli elhelyezése nem véletlenszerű: a történelmi Magyarország térképét formázó sétányon belül, az eredeti elhelyezkedésüknek megfelelően vannak felépítve (megyényi pontossággal). A várak mellett három nyelven olvasható rövid történetük. Emellett az összes magyar uralkodó, fejedelem és kormányzó neve és legfontosabb tettei is megtekinthetők a 90 emlékoszlopon. A Várkutatók Emlékháza is itt található.

Alekszi Zoltán régészekkel és várkutatókkal működik együtt, hogy kiderítse, miből és hogyan készülhettek ezek a várak. A megálmodott vár létrehozásának a háttérmunka és kutatás fontos és hosszadalmas része, csak utána jön a gyakorlati megvalósítás. Fehéregyháza várát például a kutatások után egy hét alatt építette meg.

Szeretném megépíteni még a jászberényi várat és Szentkirály várát, továbbá nagyon szeretném majd a jövőben megalkotni a fehérvári Bazilika makettjét, valamint egy fából készült rotundát, azaz körtemplomot, és az elfeledett, tavaly régészek által felmért dinnyési templomot – sorolja az alkotó, hozzátéve, hogy azért ez nem olyan egyszerű művelet, tekintve, hogy például a farotundákról nincs sok információ, hiszen nem maradt fenn belőlük semmi, némi leíráson kívül.

A Skanzen

2019-ben megépült egy Árpád-kori település (skanzen), amelyben egy XI. századi fatemplom rekonstrukció is helyet kapott. A skanzenben megtalálhatóak a korabeli veremházak, valamint a fontosabb mesterségek ( kőfaragó,halász, fazekas, bőrmíves, nemez készítő) bemutatására szolgáló építmények, valamint a Kárpát-medencét felölelő fazekas kiállítás is megtekinthető.

A fatemplomban a Magyar Oltár van berendezve: balról jobbra Szent István király, Szűz Mária (a Magyarok Nagyboldogasszonya), illetve Szent László király látható, továbbá helyet kapott az összes Árpád-házi szent szobra is.

A fatemplom és a szoborgyűjtemény a világon egyedülálló.

Szekérvár és palánkvár

A skanzen mellett egy eredeti méretben rekonstruált, honfoglalás kori szekérvár és palánkvár található. A szekérvárakat már az ókorban is használták, ezen kívül fontos része volt a huszita hadi taktikáknak is.A szekérvárat a szekerekbe fogott igavonó állatok segítségével mozgatni is lehetett, amit zászlójelekkel vezényeltek, így támadó fegyverként is jól használható volt.

Székesfehérvár- Fekete-hegy palánkvára Az objektum Székesfehérvár központjától 5 km-re feküdt. Nincs pontos információ az építési módról. Az itt formát öltött vár boronafallal (vízszintesen elhelyezett gerendákkal) van felépítve.

Nyitvatartás és árak

November 1. és április 15. között: szombat-vasárnap és munkaszüneti napokon 9-16 óráig.

szombat-vasárnap és munkaszüneti napokon 9-16 óráig. Pénztár zárása: 15.30.Előre bejelentkezett csoportokat (min. 20 fő) hétköznap is fogadunk.

15.30.Előre bejelentkezett csoportokat (min. 20 fő) hétköznap is fogadunk. Jegyár: felnőtt 2000 Ft Kettő vagy több személy: 1000 Ft/fő; 3 éves kor alatt a belépés díjtalan.

Védettségi igazolványt nem kérnek. Automata beléptető rendszer működik. A belépőjegyet automatából lehet megvásárolni és számlát is ott tudnak kiállítani. A jegyet a forgókapu jegyleolvasójának kell felmutatni, és így lehet a park területére bejutni. A forgókapu nem akadálymentesített. Kerekesszékes és babakocsis látogatókat kizárólag egyeztetés után (info@varpark.hu) tudnak fogadni.

