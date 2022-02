2,1 milliárd forintból újra zakatol: teljesen megújult a kisvasút a déli parton

A térségi települések 2016-ban nyújtottak be pályázatot Balatonfenyves vezetésével, hogy a Nagybereken átvágó kisvasúton ismét el lehessen jutni a Balaton-partról mindössze 5-6 kilométerre lévő Csisztapuszta gyógyfürdőjébe. A MÁV 2,1 milliárd forintból újította fel a vasútat, 650 millió forintos forrásból pedig az önkormányzatok kiegészítő létesítményeket építettek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében - közölte a Mávcsoport.hu.

A február 11-i ünnepélyes projektzáró rendezvényen az önkormányzatok három korszerű állomásépületet avattak fel. A kisvasút balatonfenyvesi központi indítóállomásának épületét teljesen átépítették. Az épületgépészeti korszerűsítésen kívül az utasok számára szembetűnő változás, hogy a korábbi várótermet kibővítették, egy büféhelyiség is helyet kapott benne. Újdonság, hogy kialakítottak egy mozgáskorlátozott mosdót, melyben pelenkázó is van, valamint a szolgálati helyiségek (forgalmi iroda, pénztárhelyiség) elhelyezkedése is megváltozott. Az épület külseje is megújult, a tetőszerkezet és az oszlopsor átépítésével teljesen új, korszerű arculatot kapott.

Az imremajori megállónál egy új szilárd falazatú esőbeálló épült, melyben kerékpártároló és egy későbbiekben WC helyiséggé alakítható rész is helyet kapott. A megálló mellett mozgáskorlátozottak számára használható parkolót is kialakítottak, a peronvilágításhoz napelemes világítótesteket telepítettek.

Csisztafürdő állomáson egy teljesen új épületet emeltek úgy, hogy szervesen kapcsolódjon a kerékpáros túraútvonalakhoz, illetve összeköttetést jelentsen a vasútállomással és a Berek Látogatóközponttal. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódva az épületben helyet kaptak zuhanyzók, valamint egy kávézó is terasszal. Az állomás melletti észak-nyugati irányban található terület kimondottan alkalmas a Berek madarainak megfigyelésére, ezért egy kisebb kilátótornyot is építettek.

A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút turisztikai jelentőségű Imremajor és Csisztafürdő közötti mintegy 8 kilométeres pályaszakaszán 2002. óta szünetelt a forgalom, majd az újjáépítés után 2021. július 1-jén indult újra a közlekedés. A régi-új vonal hamar népszerű lett, júliusban és augusztusban is 24 ezren utaztak a balatonfenyvesi hálózaton, a tavalyi évben összesen 96 ezren szálltak fel a kisvonatokra.

A kisvasút mindkét vonalán egész évben folyamatos a forgalom, a menetrend a vasúttársaság honlapján érhető el.

További információk a kisvasútról ITT elérhetőek!

Címlapkép: Getty Images