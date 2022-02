Különleges fejlesztésekkel készülnek a szezonra: így várja Matyóföld a látogatókat

Matyó húsvét és kerékpártúrák

Évente több százezren élvezik a különleges, kénes hatású gyógyvíz jótékony hatását, de a város sokszínű programkínálattal - kulturális események, rendezvények, fesztiválok, gasztronómiai élvezetek, sport – is készül a turistáknak, egész évben.

Az egyik legnépszerűbb kulturális program a Matyó húsvét, amit idén áprilisban tartunk, de a nyár folyamán lesz Zsóry Fesztivál is, valamint az augusztusi Matyóföldi Folklórfesztivál is méltán népszerű. A város másik nagy előnye, hogy sok más fürdőhely is 20-30 perces –közelségben van, ha autóval vagyunk. Így Eger, Egerszalók, Bogács vagy épp a Tisza-tó is gyorsan megközelíthető, de ha valaki biciklire pattana azt is megteheti, kiváló a kerékpártúrákat lehet szervezni a szomszédos településekre

- mondta Dávid-Egri Andrea, a Balneo Hotel értékesítési igazgatója.

Nádfedeles kisházikók

Mezőkövesd az elmúlt években komoly fejlesztéseken ment át. Az ide érkezőknek érdemes felkeresni a Városi Galériát, ami előtt Mátyás király mellszobra áll, vagy a nem sokkal messzebb található Szent László templom freskói is egyházművészeti ritkaságnak számítanak.

Mezőkövesden járva nem szabad kihagyni a Hadas városrész kézműves alkotóházait sem, ahogy a Matyó Múzeum is tárlata is örök emléket ígér a városba érkezőknek. A matyó hímzés és népviselet 2002 óta Hungarikum

- tette hozzá Dávid-Egri Andrea.

Felújított hotel: modern, otthonos belső

A városról sokaknak a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő jut elsőként eszébe. Kiváló gyógyhatásfokának köszönhetően az első három hazai gyógyfürdő között említik. Ennek a 60 °C fokos víznek Magyarország összes gyógyvizei közül a legmagasabb a kéntartalma. A város legújabb fejlesztése a gyógy-és egészségpark, ahol kicsik és nagyok is jól szórakozhatnak. A városban számos szálláshely közül lehet válogatni.

Egyik újdonság, hogy az eddig háromcsillagos Balneo Hotel hamarosan megkapja a négy csillagos minősítést. Ennek érdekében már 2021-ben hatalmas fejlesztésekbe kezdtük, a hotel teljes körű felújításon esett át: megújultak a szálloda közösségi terei, modern és otthonos lett.

Kibővült az étterem, megújult a recepció és a lobby bár, valamint teljesen új külsőt kaptak a szobák is. Mind a 134 szobát felújítottuk, kicseréltük a szőnyegeket, a függönyöket, a tapétát, de még az ágyakat is, valamint a fürdőszoba is átesett egy alapos megújuláson. Ezen kívül felújítottuk a konferencia termet, valamint a wellness részleg is gépészeti korszerűsítésen esett át. Bővítettük a parkoló részleget is, így már szinte minden autóval érkező vendégünk számára biztosítani tudjuk a parkolóhelyet

- mondta az értékesítési vezető, aki hozzátette bővült a szauna világ is, hogy a téli időszakban is vonzóbb turisztikai attrakció legyen a szálloda. „A megújulás során vállaltuk, hogy fejlesztjük a szolgáltatások színvonalát, növelni szeretnénk a vendégéjszakák számát és egy teljesen új, modern szállodát ígérhetünk a Mezőkövesdre érkezőknek.”

Prémium faházak is foglalhatók

Jelenleg egy prémium kemping létrehozásán is dolgoznak, ami a szállodától mindössze 400 méterre található.

Húsz prémium kategóriás, teljesen felszerelt faházat tervezünk a hotel melletti területre. De nem csak a faházaknak lesz hely, hanem de közel 30 sátorhely és 80 lakókocsis beállóhelyet is létesítünk. A kemping egyik nagy előnye lesz, hogy korlátlan átjárást biztosít a Zsóry Fürdő területére. A kivitelezés várhatóan június 15-ére készül el

- árulta el az értékesítési vezető.

Címlapkép: Getty Images