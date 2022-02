Sokan indultak meg Ukrajnából Magyarország felé: mutatjuk, mire számíthatunk a határátkelőknél

A nagy forgalom nemcsak a vasútállomásokra, hanem az autós határforgalomra is jellemző, főleg azok a fiatal fiúk szeretnének kijutni az országból, akik "katonakötelesek", mert félnek a mozgósítástól

- mondta.

Hozzátette, a benzinkutakat is ellepték az autósok, mert félnek attól, hogy nem lesz benzin. A boltokban és a patikákban is megnövekedett a forgalom, de az üzletekben mindenhol mindent meg lehet kapni - jelezte. A tudósító információi szerint a reggeli órákban a nyitva tartó bankoknál is sorban álltak az emberek, hogy pénzt vegyenek fel.

A fentiekkel kapcsolatban a rendőrség határinformációs oldala azt közölte csütörtökön, hogy kisebb-nagyobb várakozásra kell számítani mind az öt magyar-ukrán viszonylatú határátkelőhelyen.

A két legnagyobb határállomáson, a záhony-csapin és a beregsurány-asztélyin a személyforgalomban egyaránt 1-1 órás torlódás alakult ki Magyarország irányába.

A tiszabecs-tiszaújlaki átkelőhelyen két,

míg a lónya-haranglábin egy órát kell várakozniuk a személyautóknak a belépésre,

a barabás-mezőkaszonyi határállomáson a csütörtök délelőtti órákban félórás volt a torlódás a belépő személyforgalmi sávokon

