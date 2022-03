Gigabírságokat szabtak ki a száguldozóknak: taroltak a magyar traffipaxok 2021-ben

Érdekes, ugyanakkor elgondolkodtató adatok kerültek nyilvánosságra: a tavalyi évben összesen 515 028 darab gyorshajtásos bírságot kaptak a hazai utakon felelőtlenül száguldozó járművezetők. Bár a 2020-as adatokhoz képest a fenti szám 17 százalékkal kevesebb, ám továbbra is rendkívül magas – derül ki a Vezess kérésére az ORFK által kiadott statisztikákból.

Hazánk autós szaklapjának elemző cikkéből azt is megtudhatjuk, hogy napra lebontva még inkább elgondolkodtató a lefülelt gyorshajtók száma, hiszen 2021 minden egyes napján átlagosan 1411 alkalommal rögzítette az adott úton megengedett sebességhatár jelentős túllépését az 525 készülékből álló VÉDA-rendszer.

A sebességkorlátozásokat túllépők számára kiszabott bírságösszeg is jelentős; a büntetésekből befizetett összeg 16 289 805 006 forintra rúg. Tovább bontva még ijesztőbbnek tűnik a gyorshajtók száma, 2021 minden egyes napján átlagosan 44,6 millió forintnyi büntetésről indított útnak csekket a hatóság.

Az összeállításból kiderül még az is, hogy az ORFK idén újabb 40 darab, mozgás közbeni sebességmérésre is hitelesített traffipaxot vásárol. A nettó 296 millió forintba kerülő műszerek az év közepe táján állhatnak majd legkorábban üzembe. A rendőrség vezetői egyelőre nem döntöttek az új készülékek bevetési helyéről, elosztásukról várhatóan közvetlenül a szállítás előtt születik javaslat a közlekedésbiztonsági helyzet és a rendőrség feladatainak függvényében. Azt viszont már most elárulta az ORFK az autós szaklapnak, hogy milyen eredményt várnak: még több gyorshajtó megbüntetését, ezáltal a sebességtúllépések visszaszorítását.

Címlapkép: Getty Images