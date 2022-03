Döbbenetes számok: kedd reggelig 178 894 menekült érkezett Magyarországra

Szentkirályi Alexandra azt mondta: az országba érkező menekültek ellátása folyamatos, akár átutazóban vannak, akár hosszabb ideig tartózkodnak Magyarországon.

Ismertette: keddig a katasztrófavédelem 3252 embernek - köztük 1780 gyermeknek - biztosított szállást.

A segítségpontok ellátása folyamatos, Aranyosapátiban már egy 5000 négyzetméteres raktár is működik, ahol a felajánlásokat gyűjteni és szortírozni tudják - jelezte.

A kormányszóvivő kitért arra is, hogy az elmúlt napokban a határnál a segítségpontokat, gyűjtőpontokat és elszállásolási helyeket végigjárva példaértékű, összehangolt munkát látott. Ezekben a napokban Magyarország és a magyar emberek humánumból, együttműködésből és segítségnyújtásból, emberségből jelesre vizsgáznak - emelte ki.

Hozzátette: az egyre hevesebb harcok miatt egyre többen lesznek azok, akik az egyelőre biztonságot jelentő Kárpátalja felé menekülnek. Magyarország fel van készülve ezeknek az embereknek a fogadására, ha úgy döntenek, hogy az országban keresnek menedéket - hangsúlyozta a kormányszóvivő.

Kiemelte: a segélyszervezeteknek nyújtott hárommilliárd forintos támogatás mellett mintegy kétmilliárd forint értékű támogatásról döntött a kormány az ukrán oldalon maradók megsegítésére. A Hungary Helps Programban biztosított 1,350 milliárd forint mellett 600 millió forint értékben segélyszállítmányt és katasztrófavédelmi eszközt is felajánlott Magyarország.

A kormányszóvivő az elmúlt napok fontos döntései közé sorolta azt, hogy a határátlépéskor a rendőrség kiállítja a 30 napig érvényes ideiglenes tartózkodási engedélyeket, amellyel a belépést gyorsítják. Emellett kedden a magyar közlönyben is megjelent, hogy a szállásadók mentesülnek az idegenforgalmi adó alól, ha a háború elől menekülőket fogadnak be, továbbá a Belügyminisztérium koordinálásában az érintett önkormányzatok költségeinek elszámolására is lehetőség lesz - tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra arról is beszámolt, hogy a Híd Kárpátaljáért segélyprogram számára a telefonhívásokból és sms-ekből, valamint a számlaszámra érkezett pénzadományokból már több mint 591 millió forint gyűlt össze.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke a béke fontosságát hangsúlyozva kiemelkedőnek nevezte a magyarországi összefogást. Tájékoztatása szerint Kárpátalján, a határ menti magyar településeken és a pályaudvarokon működő segítségpontokon a karitatív szervezetek már 81 600 embernek segítettek az elmúlt bő egy hétben.

Kiemelte: a tartósélelmiszer-felajánlásokat továbbra is várják, ezeket az aranyosapáti logiszitkai központban, a segélyszervezeteknél és a napokon belül Biatorbágyon nyíló új raktárhelyiségben is fel tudják halmozni. Elhúzódó támogatásra, segítségnyújtásra rendelkezik be Magyarország - jelezte Soltész Miklós.

Hozzátette: várják még szállítóeszközök felajánlását is cégektől, eddig a Suzuki és a Toyota ajánlott fel hat-hat gépjárművet.

Bejelentette, hogy a 1818-as egészségügyi segélyvonalon szerdától már ukrán tolmácsok is segítséget tudnak nyújtani a menekülteknek.

Az államtitkár arról is beszámolt: az elmúlt napokban a karitatív szervezetek jelenlétében kétszer is tárgyaltak az ENSZ menekültügyi főbiztosságának közép-európai képviseletével arról, hogy támogatás is érkezik majd Magyarországra, ahová az Ukrajnából menekülők 11 százaléka érkezik.

Soltész Miklós a sajtótájékoztatón azt kérte a baloldali ellenzéktől, ne tetézze a bajt, felelőtlen nyilatkozataikkal se a kárpátaljai magyarok helyzetét, se a Magyarországon védekezésben dolgozók munkáját ne nehezítsék meg.

Címlapkép: Getty Images