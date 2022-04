Hogyan történik a kormánymű felújítás? Kormánymű felújítás Budapest és vidék esetében

Autónk karbantartása, élettartamának növelése az egyik legfontosabb feladatunk, hiszen számos vidéki és fővárosi dolgozó van ehhez a közlekedési formához kötve. Mikor lehet szükség a jármű kormányművének a felújítására, mi a kormánymű felújítás lényege? Milyen munkafolyamatokat végez el a szakember a kormánymű felújítás során és mennyibe kerül a kormánymű felújítás általánosságban?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a kormánymű felújítás kapcsán: eláruljuk, van e különbség az árakban, ha a fővárosban, vagy vidéken csináltatjuk (kormánymű felújítás Budapest VS Debrecen, Győr) és hogy mire számítsunk, ha a szervizben azt mondják, kormánymű felújítás szükséges. Milyen meghibásodások vezethetnek ahhoz, hogy a kormányművet fel kelljen újítani?

Kormánymű javítás VS kormánymű csere

A kormánymű felújítás állhat egy-két alkatrész cseréjéből, vagy komplett kormánymű átalakításból is, illetve ott vannak az olyan kopóalkatrészek, mint a csapágyak, a feszítődió, vagy a vezetőpersely, amelyek időnként szintén cserére szorulhatnak. A kormánymű felújítás folyamata általában az alkatrészek állapotának felmérése függvényében változik: egy kisebb, részleges kormánymű felújítás lehet rövidebb életű megoldás, azonban egy teljes kormánymű felújítás újszerű kormányművet is eredményezhet.

A kormánymű meghibásodását nagyon sok esetben az elhasználódott porvédő gumiharang okozza, éppen ezért egy felelősségteljes cég biztosít a kormánymű felújítás során egy új gumiharangot, hogy megvédje a kormányművet a szennyeződések okozta károsodástól. Mindig kérdezzünk utána, hogy a kormánymű felújítás ára tartalmazza-e a gumiharang árát, mert ha a szerelő visszateszi a régi gumiharangot a helyére, csak egy dolog garantált, mégpedig az, hogy hamarosan újra meghibásodik a kormánymű!

Gyakori kormánymű hibák

A kormánymű felújítás sokszor tipikus hibák következményeképpen válik szükségessé. Ilyen például az, amikor folyik a kormánygép: ha tartósan szervóolaj nélkül vezetünk, az okozhat váratlan javítási költségeket, szükségessé válhat egy szervószivattyú-javítás. Szintén gyakori hiba a holtjátékos, vagy a kopogó kormánymű, amelyek a fogasléc kopására utalnak és nagyban rontják a kormánymű felújítás esélyeit. Önmagában egyik probléma sem életveszélyes, ám ha nem figyelünk oda rájuk, az autónk látja kárát. Az akadozó, szoruló kormánykerék is hasonló probléma, azonban ez már okozhat balesetet, így mindenképpen célszerű a problémát kivizsgáltatni.

A kormánymű felújítás mikor esedékes?

A probléma jellegétől függően sokan halogatják a kormánymű felújítást, ha úgy látják, hogy közlekedni továbbra is lehet a hiba ellenére, azonban ha az egyik tipikus kormánymű probléma jelentkezik, érdemes minél hamarabb bejelentkeznünk egy autószerelőhöz és kivizsgáltatnunk a kérdéses alkatrészeket. A legtöbb ember számára sok kellemetlenséget okoznak az ilyen váratlan költségek, azonban célszerű nekiesni a javításnak, nehogy több alkatrész, vagy az egész kormánymű tönkremenjen!

Kormánymű felújítás: milyen alkatrészeket használ a szerelő?

A kormánymű felújítás, alkatrészcsere során sok szerelő a tartós, gyári alkatrészek helyett kínai, utángyártott termékeket használ, amelyek jellemzően gyengébb minőségűek. Ha a kormánymű felújítást elvégző szerelő vállalja a hiba esetén történő csere ki- és beszerelési költségét, akkor valószínűleg gyári alkatrészt használt, ha nem, akkor könnyen lehet, hogy a gyengébb alkatrészt kaptuk, vagyis nagy az esélye, hogy a kormánymű előbb-utóbb el fog romlani. Jobb helyeken garanciát is vállalnak a kormánymű felújítás munkálatához, legalább egy évre.

Kérjünk számlát!

Az autószerelés kapcsán rengeteg magyar szeretné megúszni az adókat, ezért sokan hajlamosak „átugrani” egy ilyen lépcsőfokot. Habár a számlás kormánymű felújítás könnyen lehet, hogy egy kicsit többe kerül, mint a kormánymű felújítás nettó ára, célszerű ezt nem kikerülni, mert így érvényesíthető legegyszerűbben a kormánymű felújítás garancia. Ha nincs számlánk, nincs bizonyítékunk arról, hogy a választott szerelő elvégezte a kormánymű felújítás munkáját, így esetleges hiba, érdekütközés esetén csak a másik fél jóindulatán múlik, hogy tudunk-e reklamálni a kormánymű felújítás kapcsán.

Kormánymű felújítás árak: a kormánymű felújítás mennyibe kerül?

A kormánymű felújítás ára jellemzően a probléma súlyosságától függően változik. Ha bontott kormánymű alkatrész kerül beépítésre, akkor ússzuk meg a legolcsóbban, ám ez a legrövidebb életű megoldás is – sokan akkor szereltetnek be ilyen alkatrészeket, amikor el akarják adni az autójukat (50.000 Ft alatti összeg). Ennél drágább, de megbízhatóbb megoldás a kormánymű felújítás használt alkatrésszel, utángyártott, vagy gyári alkatrészekkel, főleg, ha garancia is vonatkozik rá (50-100.000 Ft között).

Bizonyos esetekben szükség lehet a kormánymű felújítás kivitelezéséhez új, gyári alkatrész vásárlására – ez a legdrágább megoldás, az autó jellegétől függően akár 250-750.000 forintba is belekerülhet, ez kifejezetten a márkaszervizekre jellemző. Nem feltétlenül jobb megoldás, mint egy minőségi kormánymű felújítás, ám amennyiben az autónk még garanciális, célszerű a márkaszervizhez fordulnunk, mert hiba, konfliktus esetén általában ők a legmegbízhatóbb üzleti partnerek.

A kormánymű felújítás hol elérhető?

A kormánymű felújítás kapcsán egy másik gyakori probléma, hogy a legtöbb, kormánymű felújítással is foglalkozó szerviz Budapest térségében található (pl. kormánymű felújítás Soroksár) - ami a falvak lakói keresetéhez mérve eleve drágább lehet -, így sokaknak egyéb költségeik is akadhatnak. Extra költség lehet a kormánymű felújításhoz szükséges alkatrészek szállítási költsége, vagy az autó oda- és visszaútja a fővároshoz. A legtöbb nagyobb vidéki városban is elérhető ilyen szolgáltatás (kormánymű felújítás Győr, kormánymű felújítás Debrecen), azonban a falvakból sokszor el kell utaznunk egy környező városba ezért a munkáért.

Címlapkép: Getty Images