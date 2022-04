Repülővel a balatoni fürdővárosba?! Bővítik a járatokat, ezzel dobnák fel újra a turizmust

A reptér a hévízi turizmus fontos szereplője volt a pandémia kitöréséig, s a szakemberek reményei szerint a most induló járatok új lendületet adhatnak az egész Nyugat-Dunántúl idegenforgalmának. A Hévíz–Balaton Airport hetente kétszer fogad majd menetrend szerinti járatokat június 16-tól. A Wizz Air 186 személyes gépei Dortmundból indulnak Sármellékre. A 2010-es évek végén szezononként átlagosan 13–18 ezren fordultak meg a reptéren,

de ez az utasszám a koronavírus-járvány miatt drasztikusan lecsökkent az elmúlt két évben.

Papp Gábor polgármester arról beszélt: az új járat elindulása az utaztatók és a turizmus szervezőinek bizakodását jelzi. A június közepétől Dortmundból és környékéről érkező turisták többségének célállomása Hévíz, de a repülőjáratok nemcsak a fürdővárost, hanem az egész nyugat-magyarországi régió turistacélpontjait is kiszolgálják. A koronavírus okozta visszaesés után a szakemberek biztató jelnek tekintik a járatok indítását, azt remélve, hogy a következő időszakban több légitársaság is indít majd repülőgépeket Zalába - írta a Zaol.hu.

Hévíz az ukrán háború nagy vesztese is

Nagyon sokat veszít Hévíz idegenforgalma az orosz-ukrán háború miatt is - írta meg még márciusban a Portfolio is. A helyzet a hévízi turizmust kiemelten sújtja, hiszen az orosz és ukrán vendégek tették ki a külföldi forgalom negyedét. A szám még így is meglepően magas.

Eddig a tipikusan gyógyászati turizmusra szakosodott üdülőhelyek, Hévíz és Hajdúszoboszló a háború vesztesei: az orosz és az ukrán turisták gyakorlatilag eltűntek, vagy, aki itt maradt, az jobbára nem tud vagy nem akar visszautazni. Elkezdődtek a lemondások a nyugati turisták részéről is a fürdőhelyeken - írta a lap.

Címlapkép: Getty Images