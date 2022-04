Szörnyen alacsony a Balaton vízszintje: mi lesz így a nyári hajózással, strandolással?

Ahogy a portál írja, az áprilisban eddig hullott csapadék csupán 2 centiméterrel tudta megemelni az amúgy is alacsony vízszintet a Balatonon, amely a jelenlegi mérések szerint nagyjából 103 centiméter körül mozog. A szakember szerint ez az év nem bővelkedik csapadékban. Mint írták, a jelenség azonban nem egyedi a jelenség: 2012 márciusában például alig esett 4 mm csapadék.

Idén ugyanebben az időszakban ez 30 mm volt. De akadt olyan év is, amikor a tavasz első hónapjában összesen 122 mm csapadék hullott. A biológus professzor szerint a kevés csapadéknak az alacsony vízszint lesz a hozadéka a Balatonon, ami nem jó az állatvilágnak. Kisebb a víznyomás, alacsonyabb a vízoszlop és ilyenkor az iszapban levő gázok (kénhidrogén, ammónia) sokkal gyorsabban felszabadulnak, mivel az iszap is jóval melegebb, és a lebomlási folyamatok is gyorsabbak. Ezek a gázok pedig sejtmérgek, melyek megjelenésekor bekövetkezik a halpusztulás

– figyelmeztetett Májer József, a Pécsi Tudományegyetem biológus professzora.

Az alacsony vízszint a vitorlás turizmusnak sem jó, így ha nincs csapadék, más megoldáshoz kell folyamodni. Ha nem szeretnénk lemondani Balatonról, és egy elmocsarasodott horgásztóként tekinteni rá, fontos, hogy meginduljon a tervszerű, kompromisszumokon, és együttgondolkodáson alapuló vízkotrás, mederkarbantartás

– hangsúlyozta Búzás Attila, a Yachtclub Keszthely táredzője. A szakemberek szerint a következő hetekben nőhet a csapadék mennyisége, ami segíthet a Balaton vízszintjének növekedésében.

Címlapkép: Getty Images