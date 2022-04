Hajmeresztő videón: felháborító, mit művelt az audis a szirénázó mentő előtt az M1-esen

A Budapesti Autósok egy olvasótól kapta a felvételt, amit utasa rögzített az M1-es autópályán Komárom es Tatabánya között, idén április 14-én, 18:45-19:00 között.

Teljes felháborodásomba írok mert úgy gondolom ez nem megfelelő közlekedési magatartás egy megkülönböztető fény és hangjelzést használó mentőautó előtt

– közölte.

Hozzászoktunk már ahhoz, hogy a közlekedők nem megfelelően viselkednek de ez mindennek a teteje. Bő 20 percen át viselkedett igy az autós mi még emelte a fényét hogy folyamatosan hol egyezményes jelet használva(?), hol pedig az ujját billegtetve adta tudomásunkra, hogy nem engedi hogy megelőzzük és többször is durva veszélyhelyzetet teremtett az autópályán, a kb. 10 cm-es követési távolsággal. Ha ő balesetezik, az autónkba levő súlyos állapotú hölgy ellátása is később történt volna meg. Remélem kikerül és akár online is felismeri magát ez a mihaszna. Személy szerint elvenném a jogosítványát. Köszönöm szépen ha segítenek ebbe és egy picit reménykedve elnyeri a büntetését

– tette hozzá a felháborodott olvasó.

Ítéljétek meg, kinek volt igaza, íme, az ominózus felvétel!

