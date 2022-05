Jöhet az áremelés a balatoni strandokon? Mutatjuk, mennyivel lehet drágább idén a belépő

A hét második felében beköszönt az igazi nyár, az év első 30 fokos időszaka, így az idő már alkalmas lehet a strandolásra. Ennek apropóján a Pénzcentrum megnézte, hogy alakulnak a strandbelépők árai az idei szezonban a Balaton környékén. Mivel az utóbbi 2 évben a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem emelhettek az önkormányzatok és a fenntartók egy fillért sem, így több helyről jelezték, idén már nem tologathatják tovább: van ahol 25 százalékkal többet kell fizetni a nyaralóknak a bejáratnál.

Igaz, hogy még csak pár nap telt el a májusból, de az idei balatoni szezonról szóró hírek már hetek óta korbácsolják a kedélyeket: kezdve ott, hogy idén már egészen biztosan nem lesz elegendő mennyiségű munkaerő a strandokon, éttermekben, szállodákban, egészen odáig, hogy részben pont ezért brutális áremelkedésre számíthatunk mind étel, mind pedig szállásfronton.

A nyaralás költségei között nem szabad megfeledkezni azonban a strandbelépők áráról sem, hiszen nem csak a szabadstrandok száma csökken évről évre, de a fizetős létesítmények belépőjegy árai is emelkednek. Holott érdemes ezzel is kalkulálni, hiszen egy hét alatt 10 ezreket is a pénztáraknál hagyhat a család.

Ahogy tavalyi szezonban beszámoltunk róla: 2020 és 2021 között összesen nyolccal kevesebb strandon fürödhetünk ingyen a tó környékén – az idei számokról egyelőre még nincs hír, annyit biztos, hogy az északi part egyetlen szabadstrandján, Örvényesen idén sem kell fizetni.

Balatoni strandbelépők 2022

A járvány első évében, 2020-ban volt olyan település, amelyik 60 százalékkal megemelte a felnőtt jegyek árát - ez részben érthető, hiszen a strandokat működtető önkormányzatok vagy önkormányzati vállalkozások az árak megállapításánál abból indultak ki, hogy a járvánnyal kapcsolatos korlátozások már önmagukban minden strandon csökkentik a várható forgalmat, miközben a plusz feladatok jelentősen növelik a munkaterhet és a kapcsolódó költségeket.

Tavaly azonban más volt a helyzet, már csak azért is mert egy korábbi kormányrendelet a járványra hivatkozva befagyasztotta az önkormányzatok díjemelési lehetőségét - nemcsak a strandoknál. Információink szerint sok helyen tavaly is akartak emelni a fejlesztések és a költségemelkedés miatt, de nem tehették.

Az alábbi táblázat még a 2021-es árakat sorolja fel, idén azonban több helyen is emelnek július 1-től.Aa Pénzcentrum által megkeresett önkormányzatok, városüzemeltetők egy része tervezi, hogy a nyár elejétől kezdve, miután végleg megszűnik a járványügyi veszélyhelyzet, a megnövekedett költségeiket beépítik a belépőjegyek árába.

