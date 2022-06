Autósok, figyelem: ezt mindenképp pótolni kell, hogy elkerüljük a bírságot

A Magyar Autóklub szerint közel egymillió olyan jármű van, ami lejárt műszakival rója az utakat. Az ATV Híradójának riportjából pedig az is kiderült, hogy a veszélyhelyzet idején ezzel nem volt probléma, annak lejárta után azonban minden érintettnek pótolni kell az elmaradást. A június 30-i határidő vészesen közeleg, így egyre többen keresik a vizsgaállomásokat. Éppen ezért nem is meglepő, hogy egyre több az előjegyzés a Magyar Autóklub újpesti bázisán is, miután tömegek rohanták meg a vizsgaállomásokat.

Elindult nekünk egy nagyobb felfutás akkor nekünk, így március, április környékén, de ez most csúcsosodik ki, és nem csak azért, mert a mi ügyfeleink, a mi klubtagjaink jönnek ide, hanem más vizsgaállomások sem tudják fogadni, ezért minden autós próbálkozik valahol levizsgáztatni a gépjárművét

– magyarázta Czibulya Sándor területi igazgató híradónknak.

Magyarországon nagyjából 1500 helyen folyik műszaki vizsgáztatás. Elméletben tehát minden vizsgabázisnak naponta átlagosan 29 járművet kellene átnézni június 30-ig, hogy senki ne maradjon ki. Egy ellenőrzés 30, de akár 60 percet is igénybe vehet, vagyis átlagosan 15, esetleg 20 autót tud ellenőrizni egy állomás egy nap alatt.

Össze tudnánk ezt úgy foglalni ezt az egészet, hogy túlmunkával, jelentős plusz idővel tudjuk teljesíteni, vagy tudják teljesíteni a vizsgabázisok azokat a követelményeket, amelyek most előttünk állnak

– mondta Gátfalvi Csaba műszaki igazgató.

Ha valaki június 30-ra sem pótolja a vizsgáztatást, súlyos árat fizethet érte Zách Dániel, az Alapjárat főszerkesztője szerint.

Ha a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg, akkor a helyszíni bírság 20, a pénzbírság összege 60 ezer forint lehet, és így ugrál fölfelé a bírság összege egészen 60 ezer forint pénzbírság összegig

– mondta Híradónknak Zách. A főszerkesztő hozzátette: a bírságolás szinte minden esetben együtt jár a forgalmi engedély elvételével.

