Tovább romlott az idei év statisztikája: drámai képet mutat a vasúti átjárós balesetek száma

A vasútbiztonsági kampány a rendőrség közreműködésével zajlik. Gál Kristóf rendőrségi szóvivő arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabályok szándékos megszegésének vagy a figyelmetlen közlekedésnek vétlen áldozatai is lehetnek, és nagyon fontos, hogy társadalmi szinten is tegyünk a balesetek megelőzése érdekében.

A nyári programsorozat Balatonfenyvesen, a kisvasút állomása melletti vasúti átjáró közelében folytatódik június 16-án 10.00 és 14.00 óra között, ahol balesetmegelőzési kvízzel és tájékoztató szórólapokkal hívja fel a figyelmet a MÁV a körültekintő közlekedés fontosságára. A helyes válaszokat ajándékokkal jutalmazzák.

A nyári időszakban a nyaralók a síneken, illegális átjárókon átkelve próbálják mindössze pár perccel lerövidíteni az utat annak ellenére, hogy ezzel sokszor egész családjuk, gyermekeik életét veszélyeztetik. Az elmúlt tíz évben a Balaton környékén lévő útátjárókban összesen 21 baleset történt, a legtöbb, öt tavaly. A rendőrséggel közös vasútbiztonsági rendezvények júniusban a déli parton lesznek, júliusban és augusztusban pedig az északi parton, a legforgalmasabb útátjáróknál kampányol a vasúttársaság.

De miért is fontos a megelőzés?

Az idei év drámai romlást mutat a vasúti baleseti statisztikákban. Az első öt hónapban 43 vasúti átjárós baleset történt, 17 eseménnyel több, mint 2021 azonos időszakában.

A MÁV áprilisban indította el a vasútbiztonsági kampányát, és ezzel a www.mav.hu/erjhaza oldalt, amelyen elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó- és alap vasútbiztonsági információkat, és a témában készült saját videókat mutatnak meg. A vasúttársaság igyekszik a lehető legtöbbekhez eljuttatni üzenetét: járművel vagy gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása!

Magyarországon a vasúti átjárók védelme, azok biztosítási módja kivétel nélkül minden esetben megfelel az előírt biztonsági szintnek. A MÁV teljes hálózatán vasúti hibából 2008 óta nem következett be halálos áldozatot követelő baleset, a tragédiák oka minden alkalommal a KRESZ szabályok megszegése volt. A járművezetők a maguk és utasaik életét, testi épségét kockáztatva többször a piros jelzés ellenére hajtottak a vonat elé, többen gyalog vagy kerékpárral keltek át tilosban az átjárón, felelőtlenségükért súlyos árat kellett fizetniük. Az egyéb vasúti balesetek, a gázolások halálos áldozatainak száma is magas, ezek az események javarészt tiltott helyen tartózkodás, vagy a mozgó vonatra fel, illetve arról leugrás miatt történtek.

Sokan nem is gondolják át, hogy a figyelmetlenség és a szabályok be nem tartása veszélyezteti a vasutas dolgozókat és a vonaton tartózkodó utasainkat is. 2010 óta vasúti átjárós balesetben 15 vasutas munkatárs vesztette életét, és többen súlyosan megsérültek. A mozdonyvezetők nyílt levélben kérték a közúti közlekedőket a figyelmes és szabálykövető közlekedésre. Baleset esetén ők szembesülnek először a tragikus következményekkel, a hatóság megérkezéséig nekik kell kezelni az eseményeket. A legtöbben egész életükön át hordozzák az ütközések, gázolások traumájának terhét.

A balesetek megelőzése érdekében minél szélesebb körű össztársadalmi összefogás szükséges. A média egyre hatékonyabb módszerekkel segíti a közös célt, megmozdult a rádiós szakma is, június 1-jétől augusztus végéig országosan több százszor kerülnek adásba a Helyi Rádiók Országos Egyesülete és a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete gondozásában elkészült figyelemfelkeltő rádióspotok is.

Címlapkép: Getty Images