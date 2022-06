Ez lehet a jövő nagy slágere itthon: tömegek keresik ezeket a szálláshelyeket

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerin, az ország kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2021-ben 15 millió vendégéjszakát töltöttek a vendégek, 11%-kal többet, mint 2020-ban, de a 2019. évinél 52%-kal kevesebbet. A teljesítményt számottevően visszafogták az év első felét jellemző járványügyi korlátozások. Az utolsó negyedévben a csökkenés mértéke 37% volt a két évvel korábbi szinthez viszonyítva.

Az év egészében Budapest szálláshelyein esett vissza legerősebben (70%-kal) a vendégéjszakák száma 2019-hez képest, míg a legenyhébb (21–31%-os) csökkenés kisebb vendégforgalmú megyékben (Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna) történt.

2021-ben a teljes vendégforgalom 69%-át lefedő belföldivendég-éjszakák száma 33%-kal maradt el a 2019. évitől, a külföldivendég-éjszakáké 70%-kal. Komárom-Esztergom és Nógrád megye kivételével mindenhol a külföldi vendégek forgalmában mutatkozott jelentősebb csökkenés.

A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele 290 milliárd forint volt 2021-ben, folyó áron 48%-kal kevesebb, mint 2019-ben. A szállásdíjból, a vendéglátásból és az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek összege egyaránt hasonló mértékben csökkent.

Mit mutatnak a 2022-es adatok?

A KSH adatai szerint a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken1 (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken) eltöltött éjszakák száma – elsősorban a járványügyi korlátozások miatti alacsony bázis következtében – 2022. áprilisban csaknem öt és félszeresére nőtt 2021 azonos hónapjához viszonyítva, azonban 20%-kal elmaradt a Covid19-járvány kitörése előtti, 2019. áprilisi értéktől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma közel kilenc és félszeresére emelkedett, de még így is 35%-kal kevesebb volt a 2019. azonos időszakinál.

2022. áprilisban az előző év azonos hónapjához képest:

A belföldi vendégek száma több mint hét és félszeresére, a vendégéjszakáké csaknem öt és félszeresére növekedett. A vendégek száma 384 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 844 ezer volt. Az éjszakák 76%-át szállodákban töltötték, számuk az egy évvel korábbihoz viszonyítva hétszeresére emelkedett. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 2,4-, illetve 2,9-szeresére nőtt a tavaly áprilisihoz képest. A legnépszerűbb turisztikai régiók a Balaton és a Budapest–Közép-Duna-vidék voltak, ahol a belföldivendég-éjszakák 22, illetve 17%-át regisztrálták.

A külföldi vendégek száma több mint tizenkétszeresére, a vendégéjszakáké közel kilenc és félszeresére emelkedett. A szálláshelyekre érkezett 313 ezer vendég összesen 822 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák 84%-át szállodában töltötték, ez több mint tizenegyszeres bővülés 2021 áprilisához mérten. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ott a külföldivendég-éjszakák 64%-át regisztrálták.

Megváltoztak az igények is

A járványhelyzet óta jelentősen megnőtt az érdeklődés a különálló házak iránt az előző évekhez képest, erre pedig reagált a piac is: nagyon sok új szereplő jelent meg, egyre nő a kiadó vendégházak száma. Újdonság az is, hogy a legtöbben wellness eszközökkel, péládul szaunával, jacuzzival, dézsafürdővel felszerelt házakat keresnek. Éppen ezért most megnéztük, hogy mennyibe kerülnek azok a szállások, melyek dézsafürdővel rendelkeznek.

Erdei Kisház Noszvaj

A szálláshelyet tekintve akár az egész házat lefoglalhatjuk, így családunk körében tölthetjük a pihenést. A felszereltséget nézve találunk itt fatüzelésű és erdei dézsát is, borospincét, a lakásban van playstation/Netflix sarok, panoráma-finn és infraszauna, trekking kerékpárok.

Mindez három napra, két éjszakára, ellátás nélkül egy családnak 240 000 forintba kerül.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Erdei Kisház Noszvaj (@erdeikishaz) által megosztott bejegyzés

Őrségi Csónakház Hegyhátszentjakab

Vas megye szíve az Őrség, és ennek a vadregényes tájnak csücskében bújik meg árnyas bükkösökkel szegélyezve a kristálytiszta vizű Vadása-tó. Nem véletlenül szerettek bele a házigazdák ebbe a csendes, mégis rengeteg lehetőséget rejtő környékbe. Amit a szállásról tudni érdemes: a vendégeknek minden olyan dolgot biztosítottak, amivel pihenésüket maximális kényelemben tölthetik. Amit fontos kiemelni: teljesen felszerelt konyha, gépekkel, kávéfőzővel, vízforralóval, kenyérpirítóval. Extra kényelmes designszobák, kiváló minőségű matracokkal, ágyneművel. Grill, grilleszközök és tűzrakóhely, függőágy, pihenőágyak. Társasjátékok, kártyák, könyvek. Kerti játékok. Illetve 2 db SUP (stand up paddleboard), amivel a Vadásán "szörfölhetnek" a vendégek.

Három napra, két éjszakára, két felnőttnek és két gyermeknek, ellátás nélkül 90 000 forintba kerülhet.

Kishosszúrét Vendégház Pécsvárad

A vendégház egy 30 hektáros, saját tóval rendelkező, különleges juhfajták tenyésztésével foglalkozó birtokon található. A halastavon kizárólag a vendégház lakói csábulhatnak el egy kis sporthorgászatra! Aki az állatok közelségére vágyik, a ritka juhok mellett, vaddisznók és lovak látványában gyönyörködhet. A kultúra fővárosától, Pécstől 20-km-re, a Zengő hegy panorámájával, az ezeréves Pécsváradon, egy csodaszép tanyán található a Kishosszúrét Vendégház. A konyhák jól felszereltek, a tágas nappalik rengeteg ablakkal alkalmat adnak egy jó beszélgetésre. Külön épületben, fedett teraszon egy fűthető fadézsa, zárt helységben 6 személyes jakuzzi és infraszauna várja, hogy kényeztethesse a vendégeket. Minden szobához tartozik fürdőszoba, minden szobában klíma található, esősebb napokon az ingyenes wi-fink segíti a pihenést. A vendégház kertjében tűzrakóhely, grillezési lehetőség. Gyermekeknek 2 év alatt ingyenes, amennyiben a gyermek a szülőkkel egy ágyban/szobában alszik.

Mindez három napra, két estére, két felnőttnek és két gyermeknek, ellátás nélkül 113 200 forintba kerül.

KicsiKék Vendégház Mátrafüred

Árakat nézve a következőkre kell számítani:

Minimum díj: 44.000- Ft/ éj (ez 2 főig érvényes)

3 fő: 19.800- Ft/ fő / éj

4 fő: 17.600- Ft/ fő / éj

5 fő: 15.400- Ft/ fő / éj

6 fő: 13.200- Ft/ fő / éj

A gyermekek szállásdíja 6 éves korig a felnőtt díj 50 %-a. A ház minimum 2 éjszakára bérelhető. A kisállatok díja 5.000 ft / éj / kisállat. Foglalni a szállásdíj 50 %-ának átutalásával lehet. A fennmaradó összeget legkésőbb az érkezést megelőző napon kell átutalni, vagy a helyszínen érkezéskor készpénzben kifizetni. A kiemelt időszakokban ettől eltérő, egyedi díjszabást állapítunk meg. OTP és K&H SZÉP kártya elfogadóhely.

Mindez három napra, két éjszakára, két felnőtt és két gyermek számára körülbelül 105 600 forintra jön ki. Ez attól függ, milyen korú gyermekkel érkezünk, illetve plusz költség lehet még a háziállat is.

Címlapkép: Getty Images