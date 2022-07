Ezek a legjobb halászlé lelőhelyek 2022-ben: itt a vidéki toplista

A halászlé a magyar gasztrokultúra egyik nagy túlélője. Igazi kultuszétel, ahogy nincs karácsonyi vacsora, úgy nincs vízparti nyaralás sem nélküle. Friss kovászos kenyérrel, ikrával, filézett fogassal, tésztával vagy anélkül is isteni fogás. A halászlé az utolsó mohikánok egyike, az a hungarikum, ami túlélte a halászati kultúránk eltűnését is. Ki gondolná, de a hazai folyók szabályozása előtti időszakban még Európa legnagyobb halevői közé tartozott a magyar. Mára azonban - a KSH adatai szerint - az egyik legkevesebb halat fogyasztó náció lettünk, az egy főre jutó hazai halfogyasztás nálunk negyedannyi, mint az uniós átlag (2019-ben 6,45 kg volt, ami 2018-hoz képest 2 százalékkal, mintegy 16 dekagrammal marad el, az EU-s átlagot (24 kg/fő EUMOFA 2020) pedig meg sem közelítette).

Ahány halászlénév, annyi féle

A magyar néprajzi irodalom szerint a halászlé azonos a hosszú lére eresztett halpaprikással. Jókai Mór még halászoslének, Mikszáth hallének hívta. De nevezték halpaprikásnak, sőt paprikás halnak is. Ahány neve, annyi fajtája. 1871-ben jelent meg Szegeden Rézi néni szakácskönyve, amelyben megtalálhatjuk a "Halpaprikás halászosan" nevű étel elkészítési módját. A „halászos mód” lényege az, hogy minden hozzávalót egyszerre tesznek bele a bográcsba.

Sokak szerint a jó halászlé elsődleges titka az, hogy ne egyfajta halból készüljön. Sokkal finomabb és ízesebb lesz, ha legalább háromféle halat használunk fel hozzá; pontyot, keszeget, harcsát, csukát vagy kecsegét. A bajaiak ezen persze csak mosolyognak, náluk a jó halászlé csak pontyból készül, és pont. Legyen balatoni, tiszai vagy bajai, két markáns különbség van azért van. Az egyik iskola szerint először az alaplé készül, majd ebbe kerül a hal, a másik változatban egyszerre minden belekerül, és tészta is megy mellé. Egy biztos, a jó halászlé alapja mindenütt a kiváló minőségű fűszerpaprika, az érett hagyma és friss hazai hal. A többi már csak ízlés dolga.

Kell passzírozni, vagy nem kell bele a halat?

Még egy ősi vita van a halászlé körül: passzírozzuk vagy sem bele a halat. Sokak véleménye szerint nem kell passzírozni, ugyanis a halászlé elkészítési módja és lényege a jófajta paprikában, a sok hagymában és jóféle halban rejlik. Azonban már a 19. századtól különféle készítési hagyományok alakultak ki a Tisza mellett, a Duna mindkét oldalán, a Balatonnál, a halásztanyákon és a polgári konyhákon. A klasszikus szegedi halászlé lényeges eleme például a passzírozás. A halászlé főzését akkor kell befejezni, ha a hüvelyk- és mutatóujj összeragad az étel gőzében.

Irány egy halászcsárda: de mennyibe kerül 2022 egy tányérral?

Szó se róla, elnézve a vidéki éttermek étlapjait, nem a legolcsóbb levesek közé tartozik manapság sem a halászlé. Ahogy a kiragadott példákból is látni fogjátok, nemegy vidéki halászcsárdában 3500-5000 forintot is elkérnek egy tál halászléért, és akkor még csak kenyeret ettünk hozzá. Azért találtunk olcsóbb helyeket is, ahol szintén magyarosan, bográcsban tálalják:

Szegedi Halászcsárda, Győr:

Szürkeharcsa halászlé 4.700 Ft/adag

Afr. harcsa halászlé 3.700 Ft/adag

Vegyes halászlé 3.600 Ft/adag

Halászlé alaplé 1.000 Ft/adag

Barátibb ára van a szombathelyi Kispityerben a halászlének, pár hete teszteltük, részünkről perfekt volt:

Halászlé bográcsban (fogas/ponty/harcsa) 2590 Ft / 1750 Ft

Nézzük egy balatoni helyet is, ott mennyiért főzik meg nekünk - Halas Sanyika Halsütő, Balatonlelle:

Halászlé pontyszelettel: 2100 Ft/adag

Halászlé pontyszelettel és belsőségekkel: 2500 Ft/adag

Csak halászlé: 1800 Ft/adag

És a Dunánál? Harcsa Csárda, Dunafüred:

Pontyhalászlé bográcsban 1.990 Ft/adag - frissen belefőzött pontyfilével

Harcsahalászlé bográcsban 2.190 Ft/adag - frissen belefőzött harcsafilével

Vegyes halászlé bográcsban 2.190 Ft/adag - frissen belefőzött pontyfilével, harcsafilével

Belsőség 600 Ft - pontytej és ikra

Még egy kultikus helyre rákerestünk, Győrben a Matrózra (Dunaparti Kisvendéglő), csak a nagy adag árát hozzuk:

Pontyhalászlé / 2.300 Ft/adag

Haracsahalászlé / 3.550 Ft/adag

Ponty belsőség / 800 Ft/adag

A Velencei-tó kínálatát se hagyjuk ki - Fehér Fregatt Vendéglő, Gárdony:

Halászlé pontyfilével 2700 Ft/adag

Halászlé harcsafilével 2900 Ft/adag

Ezek a toplistás halászlé-lelőhelyek 2022-ben

Alapnak a google-értékeléseket használtuk, majd lecsekkoltuk a legjobb értékeléseket kapott helyeket a tripadvisor.com-on, így együttesen hoztunk össze a listánkat. Ami, szögezzük le, egyáltalán nem rangsor, csak egyfajta iránymutatás arra, hol mindenhol vannak még jó halászléző helyek:

1. Halas Sanyika Halsütő, Balatonlelle: 4,8 pont – 462 vélemény

2022 Giro d’Italia hétvégén voltunk Blatonlellén. Elképesztően jó hely, nagyon finom ételekkel, teljesen megfizethető áron. Az asztaltársasággal egyszerre kértünk sült hekket, harcsa halászlevet, és harcsapörköltet túrós csuszával. Minden kifogástalanul nagyon finom volt.

2. Halászcsárda, Algyő: 4,7 pont - 2 386 vélemény

Na ide be kell mennie mindenkinek aki szereti a halas ételeket. Iszonyatosan fimom halászlé, és különleges, házias halételek, friss alapanyagokból. Tiszta rendezett környezet, vérprofi kiszolgálás, rendkívül finom ételek. Öten voltunk, és biztos hogy visszamegyünk még.

3. Harcsa Csárda, Százhalombatta: 4,7 pont – 1301 vélemény

Idén nyáron fedeztük fel magunknak az éttermet, de azóta minden szülinapot, névnapot és évfordulót ott ünneplünk, az egyik kedvencünk lett, simán megéri messzebbről érkezve is meglátogatni a helyet. A pincérek egytől egyig nagyon kedvesek, segítőkészek, a kiszolgálás gyors, az eddig kóstolt ételek pedig fenomenálisak. A korhely halászlé az egyik kedvencem lett, a kijevi csirkemellel együtt. Kutyabarát hely, kistestű családtagunkat is szívesen látták, és saját vizet is kapott. ❤

4. Akasztói Horgászpark és Halascsárda: 4,7 pont – 1682 vélemény

A halászlé nagyon ízlett

5. Fehér Fregatt Vendéglő, Gárdony: 4,7 pont – 1489 vélemény

Közvetlenül a Velencei tó partja. Nagy választék, finom ételek, rendkívül figyelmes és kedves pincérek. Végre 1 hely, ahol a leves 1 normál tányér és nem a szokásos kis csésze. Csak ajánlani tudom.

6. Keszegsuto Eger: 4,7 pont – 773 vélemény

Széles választék, finom halételek, hangulatos étterem.

7. Kiskőrössy Halászcsárda, Szeged: 4,6 pont - 4 776 vélemény

Nagy adag, de finoman elkészített ételek, pont olyan, amilyennel az ember jóllakik és nem marad hiányérzete. A halászlé, illetve a harcsás főételek is ízletesek voltak.

8. Jobb Mint Otthon Kisvendéglő, Lencsés horgásztó, Szeged: 4,6 pont – 3580 vélemény

Kint ültünk le a stég teraszon kissé imbolyogva. Nagyszerű látványban volt részünk. Filézett harcsa halászlét, erdei gyümölcs levest, rántott gombát, cigánypecsenyét, rántott csirkecombot, Gundel palacsintát ettünk. Köszönjük ☀️

9. Dunagyöngye Halászcsárda, Dunaújváros: 4,5 pont - 2838 vélemény

A halászlé érdekes elsőre nem ízlett. Mert a hal füstölt volt. Utána kicsit megkedveltem. Maga a hal dobta fel az ételt a végére.

10. Roosevelt téri Halászcsárda (Sótartó), Szeged: 4,5 pont - 2837 vélemény

Kutyákkal tértünk be hozzájuk, már az ajtón belépéskor kérdezték hozzanak e vizet a kutyáknak… nagyon pozitív! A halászlé isteni finom, nemhiába ilyet csak itt lehet enni. Minden étel hatalmas adag és finom, semmi rosszat nem tudok mondani, abszolút 5*!”

10+1. Szegedi Halászcsárda Győr: 4,5 pont – 714 vélemény

Pontosan az érhető el itt, amiről egy csárda szól. Például nagyon finom, kiadós, filézett halászlé vagy éppen hatalmas rántott szelet. Az étterem egyedi bútorzatú és hangulatú, a felszolgálók kedvesek, felkészültek voltak.

Ha nyár, akkor magunk is készíthetünk bográcsban balatoni halászlét

A hal: pontyból érdemes elkészíteni. A többi hal csak kiegészítője lehet, amely javítja a halászlét. A fehér húsú (egyébként drágább) halakat, mint a csukát, vagy a süllőt kár lenne megfőzni, hiszen szétesik a húsuk. A tengeri halak egyáltalán nem illenek a magyar konyhába.

pontyból érdemes elkészíteni. A többi hal csak kiegészítője lehet, amely javítja a halászlét. A fehér húsú (egyébként drágább) halakat, mint a csukát, vagy a süllőt kár lenne megfőzni, hiszen szétesik a húsuk. A tengeri halak egyáltalán nem illenek a magyar konyhába. A hagyma: a halászlébe „öreg” hagyma való. Aki igazi halászlevet akar csinálni, az tartogatott a tavalyi vöröshagymából, mert a zöldhagyma és a főzőhagyma alkalmatlan erre a célra. Ne próbálkozzunk még hagymakrémmel és szárított hagymával sem. Magyarország legnevezetesebb hagymatermesztő területe Makó és vidéke.

a halászlébe „öreg” hagyma való. Aki igazi halászlevet akar csinálni, az tartogatott a tavalyi vöröshagymából, mert a zöldhagyma és a főzőhagyma alkalmatlan erre a célra. Ne próbálkozzunk még hagymakrémmel és szárított hagymával sem. Magyarország legnevezetesebb hagymatermesztő területe Makó és vidéke. A paprika: a halászlének talán a legfontosabb alkotórésze a paprika. Jó házipaprikát szinte mindenfelé készítenek. Híres paprikatermesztő vidék Szeged, Kalocsa, Bogyiszló, Cece és más városok környéke.

A balatoni halászlé titka, hogy nem együtt fő benne minden. Az elsődleges alapanyaga a balatoni hal, főként ponty (hozzá jöhet még fogas és/vagy süllő). A halat kifilézzük, a halhúst feldaraboljuk, és lesózva hűtőbe tesszük. Aztán az alaplevet kell elkészíteni, méghozzá úgy, hogy a hagymát apróra kockázzuk, és egy nagyobb lábasban felhevített olajon üvegesre pároljuk, majd a tűzről lehúzva megszórjuk pirospaprikával, beletesszük a csontokat, a hal fejét és farkát, a feldarabolt paprikát, a paradicsomot és a zúzott fokhagymát is. Ha kész az alaplé, jöhet a passzírozás, majd a levet újraforraljuk, aztán beletesszük az előre besózott halszeleteket. Gyakran egy-egy szem burgonya is belekerül a fazékba, esetenként pedig némi fehérbor is.

