Sok magyarnak ugrik a filléres nyaralása: erre készülhet az, aki idén kempingezne

Az első információ, amit a Magyar Kempingszövetség elnökétől, Kisgyörgy Borbálától megtudtunk, hogy tavaly óta egy új országos minősítési rendszer lépett életbe, amelyben minden hazai kemping 1-5-ig, szolgáltatásaik színvonalához igazodva besorolhatja önmagát. Ezeket az értékeléseket aztán egy minősítő bizottság ellenőrzi, majd egy bíráló bizottság hagyja jóvá. A szakember is azt látja, hogy a hazai kempingek ebben az új minősítő rendszerben partnerek, hiszen így tudni fogják, hogy a skálán mi az a hely, ahová az ő szolgáltatásuk tartozik. Ráadásul a vendégek is tudni fogják, a lefoglalt szálláshelyen, amit kinéztek maguknak, milyen szolgáltatásokat kapnak. A kempingeknél a minőség garanciája lehet a védjegy.

Ezt egyébként 2019-ben, a Magyar Kempingszövetség aktív részvételével dolgozták át, és 2021 tavaly augusztusban elfogadták a kritériumrendszert, úgyhogy elvileg már elindult a minősítés, és folyamatban van a kempingek egységes országos minősítése.

Kisgyörgy Borbálától a HelloVidék megtudta, hogy idehaza több mint 300 működő kemping van, egyre több magyar család és baráti társaság képzeli el a vakációt a szabad ég alatt sátorozva, de egyre kedveltebbek a faházak vagy lakóautók is. Egyre több és több kemping nyílik országszerte, több családias jellegű kemping is épült, ami kiválóan alkalmas kisebb ott tartózkodásra, nincs zsúfoltság, zaj, ami zavarhatja a pihenést.

Ahogy közölte, még a Covid-járvány előtt időszakban, a kerékpárutak fejlesztésével a kempingek a reneszánszukat élték:

Egyre inkább elterjedt Magyarországon is a kerékpáros turizmus, szinte minden kemping mellett elhalad egy kerékpárút, ami nagyon ideális. Örvendetesen bővültek idehaza is a kerékpárutak, nemcsak a Balatonon. Baráti társaságok, családok gyerekekkel jöttek, jellemzően egy- két napot eltöltöttek egy helyen, aztán mentek tovább, körbekerekezték a Balatont, vagy túráztak a hegyekben. Az országban az elmúlt évtizedben mindenhol látványosan fejlődtek a kempingek, egyre népszerűbbek lettek a szolgáltatásaik.

– közölte a szakember.

A Covid-járvány ezt a pozitív folyamatot megakasztotta. Több kempingtulajdonos elmondta a HelloVidéknek, hogy milyen komoly károkat okoztak a 2020-as bezárások, majd a 2021-es, tavalyi felemás szezon. Innen kellett idén újra építkezni. 2021 -ben ugyanis hiába érdeklődtek viszonylag sokan, tényleges foglalás már annál kevesebb lett aztán, mint a járványt megelőző években. Sok kempingtulajdonos úgy próbálta átvészelni ezt a nehéz időszakot, hogy felújításokat végeztek, voltak családok, akik átszervezték avagy átépítették a táborhelyüket. A nagy, tőkeerős kempingek pedig komolyabb fejlesztéseket is végrehajtottak, azért is, hogy bizonyos munkaerőt meg tudjanak menteni. Parkosítást végeztek, belső utakat javítottak ki, olyan munkálatokat is el tudtak végezni a lecsökkent forgalom miatt, ami egy tömeges szezonban lehetetlenség lett volna.

Az idei nyári szezon kilátásai -közölte Kisgyörgy Borbála - országos szinten is nagyon reménykeltőek, a főszezonbeli foglalások legalábbis erre engednek következtetni.

Már az előszezonban is jöttek szép számmal vendégek, megjelentek újra a baráti társaságok és a családok. Az iskolai csoportokat még kevésbé merném mondani, a korábbiakhoz képest ők nem tértek még akkora számban vissza

- tette hozzá a szakember, aki azt is elmesélte, hogy például sokan nem csak a tavak, vagy a Balaton környékén szeretnek kempingezni. Jellemző, hogy a fesztiválok idejére a környék foglalásai is megerősödnek, például a Balaton északi partán számottevően megnő a szállások iráni kereslet, amikor Kapolcson a Művészetek völgye rendezvényei tartanak. Most jó híreket kaptak Zamárdiból és környékéről, a Balaton Sound miatt tele voltak a környékbeli kempingek is.

Mennyit kempingezik egy átlagos magyar család?

A pandémia óta a kempingekben való tartózkodás ideje még kevesebb lett, egyrészt – vélte a szakember - tartózkodóbbak az emberek, másrészt érezhetően az anyagiak miatt is:

Az általános tartózkodás éves szinten eddig sem volt magas, nem érte el az 5 éjszakát, de ebben van sok egyéjszakás foglalás is, ami a statisztikát nagyon befolyásolja. Viszont, ezt nem győzzük hangsúlyozni, nekünk az egyéjszakás vendég is vendég

- közölte Kisgyörgy Borbála, aki még hozzátette, ha nem is annyi időre, de legalább idén már kimozdulnak a családok. Viszont idén egy másik tendenciát is megfigyeltek a szakemberek:

A pandémián kívül is már azt vettük észre, hogy nem egy nagy nyaralást terveznek a családok, hanem egy nyár alatt több helyre mennek. Jellemzően rendezvényekhez kapcsolódóan, egy-kettő-három éjszakás maradással, így aztán sokkal több mindent megismernek. Nem mindenki a tó szerelmese, az országban rengeteg kézműves vásár van, történelmi játékok, amire sokan kíváncsiak, de egyre többen túráznak is. Nem is tudok az országban olyan helyet mondani, ahol ne lennének tavasztól-őszig időszakonként régi tradicionális, kedvelt és látogatott programok, ugyanakkor évről-évre vannak újak is, amiket szintén látogatnak vendégek.

-mesélte.

A faházak, a sátrak vagy lakóautók a legnépszerűbbek?

Ma is sokan sátraznak, de egyre többen keresik a faházakat, hiszen ezek kevésbé vannak kitéve az időjárás viszontagságainak, másrészt nem kell hozzá külön bevásárlás. Nem kell sátrat sem venni, ami önmagában nem egy olcsó tétel – de erről a Pénzcentrum itt írt. Jellemzően ma már egy alacsonyabb kategóriás faházban is találni egy különálló, saját vizesblokkot is.

Míg a nyolcvanas években az egyik legmenőbb utazási forma a lakókocsi volt, ma már egyre többen érkeznek lakóautókkal, ez vette át a helyét. Könnyebb közlekedni vele, Európában számos olyan mobilparkolót találni már, ami személyzetet sem igényel, egy bankkártyájával mindent el lehet intézni. Észak-Európában ezekkel a lakóautókkal bárhol félre lehet állni, itt Közép-Európában azért más a helyzet, nálunk kevésbé megengedett a vadkempingezés. De Magyarországon is mindenhol van olyan kemping, ahol technikailag ki tudják szolgálni a lakóautókat. Ahogy Kisgyörgy Borbála mesélte, a lakóautókkal érkezők jellemzően körutakra mennek, egy vagy két éjszakát töltenek el egy-egy helyen, aztán utaznak tovább. Minden benne van az autóban, gyakran még kis rollert vagy biciklit is hoznak a turisták magukkal.

Azt is megtudtuk, hogy a hazai kempingekben ma már alap, hogy vannak színvonalas mosdók, kulturált illemhelyek és olyan közösségi terek, ahová a sátrazók az eső elől be tudnak húzódni…

A hazai árakról

Az árak kapcsán a Magyar Kempingszövetség elnöke elmondta, hogy nagyon nehéz általánosítani, mert ahány kemping, annyiféle szolgáltatás, de az sem mindegy az árszabásban, mihez van közel, hol található. Az inflációt minden kempingüzemeltető saját bőrén érzi, vannak kempingek azonban, akik kivárnak és nem emeltek még árat, pontosan azért, hogy több vendéget tudjanak megcélozni. Mások nem egyszerre, hanem fokozatosan kényszerülnek árakat emelni. Kisgyörgy Borbála azonban azt is hozzátette, nemcsak azon érzik meg az áremelkedést, hogy jellemzően kevesebb éjszakára jönnek a családok, de például nem egy külföldi az energiaárak emelkedése miatt idén vonattal érkezik a Balatonra. Úgy gondolják, így még olcsóbb, mint Magyarországon tankolni, a vonaton ráadásul pihenhetnek. Magyarországon pedig bárhová tömegközlekedéssel, a Balatonon akár komppal is el tudnak könnyedén jutni. A szakember szerint ebből az is látszik, nem kell őrült nagy összegekben gondolkodni, nyaralni spórolósan, megfontoltan is lehet, erre például kiváló megoldás a kempingezés.

Árfekvésben a hazai kempingek nagyon változóak, ráadásul, teszi hozzá a szakember, a honlapokon közölt kalkulációs árak sem mindig 100%-ban pontosak, mert például 17 éves gyerek már felnőttnek számít. Ezért is érdemes az internetes foglalások előtt telefonon is tájékozódni, és egyeztetni. Lehet ugyanis, hogy az internetes kereső például teltházat mutat, de az utolsó pillanatban is lehetnek lemondások, szabad sátorhelyeket pedig jellemzően szinte mindig, minden kempingben találni, hiszen folyamatos a változás, a családok átszerveznek nyaralásokat.

Jellemzően egyébként ma főszezonban Magyarországon 3000-3200 forintért tud egy fő sátorban aludni. De attól függően, hogy milyen típust választanak, 30-50-ezer között van 4-5 főre egy mobilház/éjszaka.

Újdonságnak számít – tette még hozzá a kempingszövetség elnöke – hogy egyre több hazai kempingen tartanak hetente többször gyermekfoglalkozásokat, alakítanak ki játszósarkokat, hogy a szülők is tudjanak is kicsit pihenni. De egyre több helyen szerveznek saját bulikat, közös főzéseket, kempingnapokat is.

Végezetül rákerestünk: főszezonban most mennyiért kempingezhet egy család

Valóban nehéz az összehasonlítás, de találomra a Booking.com-on azért szétnéztünk mi is. Főszezonban, július 18-24 között, 6 éjszakára (2 felnőtt és 2 gyermek - egy 6 és egy 10 éves) számára kerestünk találomra szállást, természetesen kempingben. Összehasonlításként, reálisan: 6 éjszakával számolva egy 4 fős család minimum 70-100 ezer forinttal azért számolhat. Ugyanebben az időszakban- ugyanezeken településeken 150-250 ezer forintért lehet – ha szerencsénk van – üres apartmanokat találni, de ha ugyanez a család szállodában szeretné eltölteni ezt a képzeletbeli hetét, akkor 300-500 ezer forint alatt neki se álljon keresgélni.

Ilyen árakkal találkozunk a Booking.com-on főszezonban:

Oliver Inn Camping, Balatonlelle - 45 m²-es üres hely (sátor vagy lakókocsi nélkül): 68 800 forint /6 éjszaka/ 4 fős család

Dharma Horse Shelter Bungalows & Farmping, Siófok - lakókocsi vagy sátorhely: 84,450 forint /6 éjszaka/ 4 fős család

Göcsej Völgye Kemping, Kustánszeg - faház: 99 640 forint /6 éjszaka/ 4 fős család

Szellős Rét Camping, Bálványos - lakókocsi vagy sátorhely: 107 035 forint /6 éjszaka/ 4 fős család

Familia Camping Balaton, Balatonöszöd - sátorhely vagy lakókocsi: 126 225 forint /6 éjszaka/ 4 fős család

Tisza-beach wild camping 5, Szeged - lakókocsi, sátorhely: 147 050 forint /6 éjszaka/ 4 fős család

