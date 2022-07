Itt a bejelentés: ezekben a vidéki városokban lép piacra a Főtaxi

Júliusban új üzletágat indít a Főtaxi: céges megrendelők számára kedvező áron kínál autókölcsönzési lehetőséget. A Főtaxi Drive szolgáltatás keretében jelenleg elektromos Nissan Leaf autók bérelhetők, akár rövid, egy hónapos, vagy hosszabb, akár 1 éves időtartamra is. A jövőben további autómárkák és -típusok is csatlakoznak a Drive flottájához. A bérleti díj magában foglalja a CASCO biztosítás és a Pest megyei autópályamatrica díját, a szervizköltségeket és az egyéb adókat is.

A mai autópiaci helyzetben komoly nehézségekbe ütközik az új céges flottaautók beszerzése és szervizelése – erre a problémára nyújt rugalmas és környezetbarát megoldást új szolgáltatásunk. A Főtaxi Drive elindítása nem csupán a fenntarthatóság felé tett újabb fontos lépés, de ezzel kilépünk a taxiszolgáltatások köréből, hogy egy több lábon álló mobilitásszolgáltatóvá váljunk

– fogalmazott Reich Ádám, a cég vezérigazgatója.

A három éve indult Zöldút Program központi eleme a cég zöld flottájának és az ahhoz szükséges töltőinfrastruktúrának a bővítése – ennek köszönhetően 2022 júniusában már minden harmadik utazás környezetbarát volt a társaságnál. A vállalat a mobilitás jegyében folyamatosan új szolgáltatásokat is fejleszt: januárban indította el Főtaxi GO azonnali csomagszállítási szolgáltatását, amely a hét minden napján 24 órában elérhető. Nagy hangsúlyt fektetnek a digitalizációra is, így a taxis partnerek munkáját megkönnyítő belső informatikai rendszerek megújulása mellett az utasokat már robotdiszpécserek is segítik a taxirendelésben.

Új helyszín: Főtaxi Velence

A fejlesztésekkel párhuzamosan folytatódik a területi terjeszkedés is, így Budapest és Szombathely után már az egyik legkedveltebb hazai nyári turistacélpontnál is igénybe vehetjük a Főtaxi szolgáltatásait. A Velencei-tó környékén a társaság helyi partnere július 4-én kezdte meg a személyfuvarozást, Főtaxi Velence néven. A 06 70 322 2289-es telefonszámon, illetve a mobilapplikáción keresztül hívható autók helyi tarifát alkalmaznak, amelyről a www.fotaxivelence.hu oldalon lehet tájékozódni. Hasznos segítség, hogy az applikációban a rendelés leadása után követhető, hogy épp merre jár az autó, az érkező sofőrrel pedig közvetlenül is felvehető a kapcsolat.

A szolgáltatási terület fókuszában Velence és Gárdony települések lesznek, de gyakorlatilag a Velencei-tó teljes környékét lefedi. A Főtaxi Velence első nagy megmérettetése a július 13. és 17. között megrendezendő EFOTT Fesztivál lesz, ahová idén is több tízezer vendéget várnak.

Fejér megyében egyébként nem csak ez a térség számít a Főtaxi számára érdekesnek. A tervek szerint hamarosan Székesfehérváron, valamint a megye második legnagyobb településén, Dunaújvárosban is lehet majd Főtaxival utazni

– tette hozzá Reich Ádám.

