5 alig ismert kilátó a Balaton partján: meseszép a panoráma, kihagyhatatlan

Az elmúlt évben a kilátók, kilátópontok összekapcsolását célzó csaknem 600 millió forintos fejlesztés valósult meg a balatoni turisztikai térségben. A Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciumvezetésével megvalósult 589,05 millió forintos projekt még 2018. december elsején kezdődött.

Azóta már elkészült a Kis-hegy erdei élményközpont a Sefag Zrt. közreműködésében Balatonlellén, illetve a szántódi erdei “Molyhos-tölgy” pihenőterasz. Továbbá a Bakonyerdő Zrt. fejlesztésének eredményeként felújították és gyermekbarát elemekkel bővítették a szigligeti Óvár-kilátót, Balatongyörökön, a Keszthelyi-hegységben, a Batsányi kilátó körül és a Szerelemdombon pedig interaktív játékelemekkel mesetanösvényt is kialakítottak. Ezen felül 4 látogatószámlálót helyeztek ki a Festetics-, a Batsányi-, a szigligeti Óvár- és a tihanyi Őrtorony-kilátókba.

A 2021-es év végére a projektben statikailag megerősítették a gyenesdiási Festetics-kilátót, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány pedig szemléletformáló és marketing tevékenységgel segítette a projekt sikerességét.

A fejlesztések idén is folytatódtak

2022 első negyedévében a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nkft. a kilátó környezetének megújításával a Hajózástörténeti Látogatóközpont szolgáltatásait fejlesztette és bővítette Balatonföldváron. Fonyód önkormányzata pedig a Szaplonczay sétány átfogó felújítását valósította meg, továbbá kiszolgálóépület létesítését, illetve a Sipos-hegyi és a Várhegy-kilátó fejlesztését tervezték.

A Széchenyi 2020 programban megvalósuló projektben a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványon kívül részt vesz Fonyód önkormányzata, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nkft., illetve a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.

Ezeket a kilátókat mindenképp érdemes megnézni a környéken

Alsóörs – Somlyó hegyi kilátó

A Somlyó-hegyi kilátó az Alsóörs felett magasló Somlyó-hegyen található, ahonnan a látvány mindenkit rabul ejt. Megközelítése több módon is lehetséges, akár gyalogosan, akár kerékpárral is megközelíthető, de autóval is könnyen elérhető. A végeredmény egy szerkezetileg és formailag is kiváló, tájba illő fenyőfa építmény lett. A vörös színű kőalapzaton álló, 17,5 méter magas kilátóba pár lépcsőfok megtétele után juthatnak fel. A Somlyó-hegyi kilátó legfelső szintjéről a Balaton keleti medencéje, az északi part és a Bakony sűrűje is jól szemügyre vehető.

Balatonalmádi – Óvári messzelátó

Balatonalmádiban található az Óvári Messzelátó. Nevét Dr. Óvári Ferenc ügyvédről kapta, aki nagyon sokat tett többek között a kilátó megépítéséért, és a vasúthálózat kiépítéséért a városon belül. A századforduló körül épült kilátó vörös homokkő talapzatán eredetileg vörösfenyő ácsolat és mellvéd állt, fedése pedig cseréptető volt. Az 1906-os vihar után nagy része megsemmisült, melye után először csak a mellvédet, majd a II. világháború újabb pusztítása után, 1949-ben a felépítményt is újjáépítették. 2004-ben esett át a kilátó teljes felújításon és 2016-ban lecserélték a faszerkezetet is.

Balatonboglár – Gömbkilátó

Balatonboglár közepén található a Várdomb, melynek legmagasabb pontján helyezkedik el a Gömbkilátó. Balatonboglár legkedveltebb kiránduló célpontja tízezreket vonz évente. A 165 méter magasan található Gömbkilátó csodálatos körpanorámát nyújt az ide látogatók számára. Díszkivilágításának köszönhetően még az északi partról is megcsodálható. Érdekessége, hogy erősebb szélben akár több métert is lenghet, de rugalmas szerkezeti elnyeli a mozgási energiát. A Gömbkilátó előtti dombos területen lehet sétálni, piknikezni is, továbbá alig néhány méterre tőle egy élménypark is található, így a kilátó látogatása kalandparkkal, bobozással vagy akár íjászattal összekötve egésznapos program is lehet.

Balatonfűzfő – Balatonfűzfői kilátó

A Balatonfűzfői Szabadidőpark különlegessége a 15 méter magas, 5 szintes kilátó. A kilátóból tiszta, páramentes időjárás esetén a Kőröshegyi Völgyhíd is látható. Ingyenesen látogatható. A kilátó egyediségét a természetes és mesterséges anyagok kohéziójának köszönheti. Fa és üveg alapanyagok felhasználásából született meg, ékköveként az északi partnak, és az ide látogató kedves vendégeinknek. Szem előtt tartva, hogy a szabadidőparkot minden korosztály látogatja, a kilátó öt szintre lett osztva, így választhatóan – gondolva azokra is, akik tériszonnyal küzdenek – mindenki bátorsága szerint, bármelyik szint elérését kitűzheti célul, megpihenhet, erőt gyűjthet szintenként, gyönyörködhet a magyar tenger és az azt körülvevő partvonal festői képében, míg eléri a 15 méteres magasságot.

Csopak – Endrődi Sándor kilátó

Csopak Csákány-hegyi kilátó: az új kilátó 2015-ben épült. A fából készült csopaki kilátó erkélyéről páratlan kilátás nyílik a Bakonyra és a Balaton keleti medencéjére. A kilátó Csopak kedvelt túracélpontja. Megközelítése: a Csopak kilátó a Nosztori völgyön át, a kék turistajelzésen érhető el. Ezt az utat inkább gyakorlott túrázóknak ajánljuk. Itt-ott meredekebb falat kell megmászni, ahol vagy találunk kapaszkodónak való fatörzset, vagy nem. A falu felőli oldalon azonban kényelmesen is eljuthatunk a kilátóhoz. Ha esetleg több időt szánunk a túrához, akkor Paloznak felől is mehetünk, mert innen viszont gyönyörű kilátásban vezet az út, míg be nem sűrűsödnek a fák.

