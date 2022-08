Erdei pihenésre vágysz, de nem horror áron? Mutatjuk, hol érdemes most szállást foglalni

A belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken) eltöltött éjszakák száma 2022 júniusában 18 százalékkal nőtt 2021 azonos hónapjához viszonyítva. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma több mint három és félszeresére emelkedett. A vendégéjszakák száma összességében több mint másfélszeresére nőtt az idén júniusban az előző évhez képest

- közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A belföldi és külföldi vendégéjszakák száma együttesen 2 millió 596 ezer volt. Az összes vendégéjszaka 62 százalékát belföldi vendégek töltötték el júniusban. A belföldi vendégek száma 30, a vendégéjszakáké 18 százalékkal nőtt. A vendégek száma 681 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1 millió 602 ezer volt. Az éjszakák 62 százalékát szállodákban töltötték, számuk az egy évvel korábbihoz viszonyítva 15 százalékkal emelkedett. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 8,4, illetve 26 százalékkal nőtt a tavaly júniusihoz képest. A legnépszerűbb turisztikai régió a Balaton és a Budapest-Közép-Duna-vidék volt, ahol a belföldivendég-éjszakák 33, illetve 15 százalékát regisztrálták.

A szálláshelyekre érkezett 359 ezer külföldi vendég összesen 994 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák 74 százalékát szállodákban töltötték, ahol több mint három és félszeres bővülés történt 2021 júniusához mérten. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest-Közép-Duna-vidék volt, a külföldivendég-éjszakák 51 százalékát itt regisztrálták.

Az idén júniusban tavaly júniushoz képest az összes bruttó árbevétel folyó áron több mint másfélszeresére, 43 milliárd forintra nőtt. Tavaly júniushoz képest Széchenyi pihenőkártyával a kereskedelmi szálláshelyeken 28 százalékkal kevesebbet, összességében 3 milliárd forintot fizettek a kártyatulajdonosok. Júniusban 2844 kereskedelmi szálláshely, köztük 945 szálloda és 1183 panzió volt nyitva a hónap egy részében vagy egészében.

Egyre többen fordulnak az erdők felé

A járványidőszakban az erdők biztonságosan látogathatók maradtak, tömegek kerestek kikapcsolódást a kirándulóhelyeken, az erdők látogatottsága országosan 25-30 százalékkal növekedett. Egyre többen döbbentek rá, hogy az egészséges élethez hozzátartozik a szabadban eltöltött idő



- mondta korábban Szentpéteri Sándor, erdőkért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, az Agrárminisztérium éppen ezért kiemelten támogatja azokat az ökoturisztikai fejlesztéseket, amelyek az ország minden szegletében, bárki számára elérhetően egészséges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak az erdőkben. Csak az állami erdőgazdaságok az elmúlt évtizedben 50 új erdei szálláshelyet létesítettek, több mint 100-at pedig jelentős mértékben korszerűsítettek, felújítottak.

Mi a helyzet a kulcsosházakkal?

Amit eddig a kulcsosházakról tudtunk, az sokak számára nem volt túl vonzó. Inkább a kalandra vágyó, tapasztalt kirándulók voltak azok, akik ezt a szálláshelyet választották. A legtöbb ház nem számított komfortos szállásnak, ráadásul ezt csak fokozta, hogy az épületek alapszintű felszereltséggel rendelkeztek, ellátásról pedig magunknak kellett gondoskotni. Az elmúlt években viszont számos kulcsosház esett át felújításon, mely során kényelmesebb, modernebb környezetben várják a pihenni vágyó kirándulókat, túrázókat.

Révész Máriusz kormánybiztos korábban arról számolt be, hogy 2018 óta 98 turistaház fejlesztését támogatták a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében, és jelenleg is 42 ilyen jellegű szálláshely kivitelezése van folyamatban. A program elsődleges célja, hogy hazánk turistaházainak többsége elérje, vagy meghaladja az osztrák és a szlovák turistaházak színvonalát, elérhető áron és környezetbarát módon. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kiemelte azt is, hogy

a magyar társadalomban nagyon jelentős elmozdulás tapasztalható a szabadidő-eltöltés területén: egyre nagyobb az igény az aktív pihenés iránt.

Felújítási dömping

Ahogy arról már beszámoltunk korábban, jelentős ökoturisztikai beruházást valósított meg a Mecsekerdő a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében. Teljesen megújult a Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán fekvő, ikonikus turistaház, a Gyopár kulcsosház. Az épület most viszont teljesen újjászületett. Megújult a ház teljes homlokzata, minden helyiség új, tartós padlóburkolatot kapott, és kiépült a vezetékes ivóvízhálózati csatlakozás is. A fűtési rendszer korszerűsítésével pedig lehetővé vált a négyévszakos üzemeltetés, így a természetjárók egész évben használhatják a kulcsosházat. A felújítást megelőzően a házban nem volt meg a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra: hiányzott a vezetékes ivóvíz, az emeletes ágyak elavultak, a konyha és a fürdőszoba berendezése és az épületbelső felújításra szorult.

A járvány időszaka alatt átlagosan 25-30 százalékos látogatószám-növekedést regisztráltak az állami erdőgazdaságok által kezelt erdőkben. A magyar erdők bárki számára elérhető, egészséges, biztonságos, mentálisan és fizikálisan fontos felüdülési lehetőséget biztosítanak

- emelte ki az épület megnyitóján Dalvári Vince, az Agrárminisztérium főosztályvezetője.

Felújították és átadták a Gyertyánosi Gyöngyvirág Kulcsosházat is, mely kiváló lehetőséget kínál mindenkinek, aki családjával vagy barátaival szeretne eltölteni egy vagy több napot nyugalmas természeti környezetben. Ezen a vidéken könnyebb és nehezebb túraútvonalak is várják az aktív turizmust kedvelőket, valamint nagyobb létszámú társaságoknak is minden adott ahhoz, hogy kikapcsolódhassanak. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében kapott 21,5 millió forintos támogatásból korszerűsítették ezt a kulcsosházat is, melynek két különálló szobájában 12 főt tudnak elszállásolni, amit az elmúlt időszakban már birtokba is vettek a turisták.

Az állami erdőgazdaságok a kormány támogatásával azért dolgoznak, hogy az erdei szálláshelyek ne a kompromisszumokról szóljanak, hanem a kényelemről, a környezettudatosságról, a 21. századi igényeknek megfelelő szolgáltatásokról

- hangsúlyozta az erdőkért felelős államtitkár a Hubertlaki Kulcsosház átadóján. Hozzátette, a projekt során a kulcsosház fejlesztése közel 26 millió forintból valósult meg. A ház melletti tisztáson napelemparkot hoztak létre és a vízellátást is korszerűsítették. Az épületben pedig tizennyolc főt tudnak majd elszállásolni.

A Budai-hegységben, Telki, Nagykovácsi környékén túrázók kihagyhatatlan pihenője, Fekete István regényeinek illusztrátora, Csergezán Pál tájkép és vadászfestő egykori alkotóhelye, a közel 5 ezer négyzetméteres erdei tisztással körülvett Anna-lak ismét várja a kirándulókat. A férőhelyek és a vizesblokkok száma megduplázódott, az energiát pedig teljes mértékben megújuló forrásból nyeri az immár 22 főt is fogadni képes, ma átadott, megújult szálláshely.

A XX. század elején épült szálláshely eredetileg erdészlaknak készült és évtizedekig zárt volt a túrázók előtt. Az utóbbi évtizedekben azonban már kulcsosházként működött és nagyon népszerű az erdei kirándulók között.

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program segítségével újjászületett Anna-lak a korszerűsítés előtt csak 10 fő számára tudott szállást biztosítani, a fejlesztésnek köszönhetően immár négy szoba alkalmas éjszakai pihenésre, így a pótágyazással akár egy kisebb osztály – 20-22 fő – többnapos kirándulásának, környezeti nevelési programjának is helyszíne lehet. A több vendég kiszolgálása érdekében a vizesblokkok száma egyről háromra nőtt, a szobák és a konyha pedig új bútorokat kaptak. A környezeti fenntarhatóságot szem előtt tartva, a ház áramellátását teljes egészében megújuló energiából, napelemek segítségével biztosítják, 2,8 kW összteljesítménnyel.

Hogy alakulnak az árak?

Ha erdei kikapcsolódásra vágyunk, de nem akarunk egy vagyont költeni szálláshelyre, érdemes körülnézni a kulcsosházak között. Ehhez nagy segítségünkre lehet a kulcsoshaz.hu, ahol tájegységenként keresgélhetünk a szálláshelyek között. Ezen az oldalon találod Magyarország legolcsóbb - elsősorban vidéki, falusi, erdei - szállásait. A kulcsosházak, turistaházak, turistaszállások, vendégházak, erdei szállások kategorizált gyűjteménye a kirándulók hasznos segítőtársa lehet egy hosszú hétvége vagy túrázás megszervezéséhez.

Nézzünk is náhányat a lehetőségek közül:

1. Mesés táj egy mesebeli környezetben, a Pajta Porta a Bakonyban kínál pihenési lehetőséget. Szállást foglalni itt 4500 Ft/fő/nap áron tudunk.

150 éves, jellegében felújított és berendezett vendégházunkba várjuk a falusi turizmust kedvelő kirándulókat. Fűtési szezonban a Porta három hálószobájában 14 vendéget fogadunk, a nyári időszakban nyitva álló pajtaszálló emeleti galériás részén további 8 fő pihenhet. Nálunk nem kell osztoznia mással, mi mindig csak egy vendéget fogadunk! Látogasson el Dudarra, a Bakony Ördög-árokkal, Római-fürdővel és barlangokkal határolt kisfalujába, ahol igazi falusi környezetben pihenhet

- írják a szállásadók.

2. Erdő mélyén, csend és nyugalom vár a Kismagos Erdei Szálláson. Itt bőven van hely azoknak is, akik nagyobb csapattal érkeznének. A szállásárak a következők:

Felnőttek: 1 éjszaka esetén 4 900 Ft, több éjszaka esetén 4 200 Ft/fő/nap

Gyerekek (4-18 évig): 1 éjszaka esetén 4 600 Ft, több éjszaka esetén 3 800 Ft/fő/nap

Egész évben nyitva tartó kulcsosházunk, oktatóközpontunk és erdei iskolánk Kismaroson (Börzsönyligeten), a Dunakanyar oldalában és a Börzsöny kapujában található, Budapesttől 55 km-re, 3/4 óra autózásra, vagy vonatutazásra. A Kismagos 3000 m2-es területen, lekerített erdei hegyoldalon, öles tölgyfák árnyékában fekszik. Az erdei környezetben gazdag madárvilág, énekes rigók, kék cinkék dala, csuszkák és fakopáncsok kopogása hallatszik. Felújított faházak 4 személyes szobáiban alhatunk - összesen 40 férőhely áll rendelkezésre. Ugyanakkor min. 6 főtől tudunk szállást biztosítani. Közösségi épületünkben ebédlő, teakonyha és vizesblokkok használhatóak. A faházak téliesítettek, így egész évben várjuk a vendégeket. A faházakban alváshoz szükséges hálózsákot hozni. Kispárna minden ágyhoz rendelkezésre áll, igény esetén javasoljuk, hogy párnahuzatot hozzanak. Fedett terasszal is rendelkező oktatóépületünk nagyszerű lehetőséget nyújt beltéri környezeti nevelési programok tartására és előadások, műhelymunkák, tréningek lebonyolítására. A 40 férőhelyes terem tetszőlegesen berendezhető, középen hangszigetelt mobilfallal kettéválasztható. Számítógép, projektor, flipchart tábla, diavetítő rendelkezésre áll. Teljesen felszerelt, önkiszolgáló teakonyha és 40 fős étkező áll a vendégek rendelkezésére. Ugyanakkor a közelben két vendéglő működik, amelyek sétával is elérhetőek. Az ételek házhoz való kiszállítása is megoldható

- írják a szállásadók.

3. Csendes elvonulásra kínál lehetőséget Eger közelében a Les-ház. Itt a szálláshely ára a következőképp alakul: 2000 Ft/fő vagy az egész ház bérlete (3 főig): 6000 Ft/éj.

A 30-as években épült gerendaház 10 km-re fekszik Egertől a Berva-völgyben. Könnyen megközelíthető, ideális hely egy hétvégi kikapcsolódásra. A ház két fűthető helységből áll, 3 ágy van benne. A ház mellett lehetőség van sátorozásra

- írják a szállásadók.

4. Mindentől távol, a Mecsek mélyén, csodás panorámával kínál pihenési lehetőséget a Retró Házikó Cserkúton. A szálláshely árak itt a következőképp alakulnak:

1-2 részére 5000 Ft/ fő/éj

3 fő részére 4500 Ft/ fő/éj

4fő részére 4000 Ft/ fő/éj

5-6fő részére 3500 Ft/fő/éj

0-6 éves korig: 1700 Ft/fő/éj

A szálláshely a Mecsek hegység Jakab hegyének lábánál található. Teljes csend, szomszéd nincs, csak a madarak látogatják a környéket. Panorámás látkép Cserkút falura, a Mecsekre, a Pellérdi tavakra és 30 km távolságra. - ingyenes parkolási lehetőség - tv, klíma - szabadtéri főzési lehetőség: bográcsozás, szalonnasütés (ingyenes tűzifa) - túra lehetőség a Jakab hegyre, Orfűre, Abaligetre, Éger - völgybe

- írják a szállásadók.

5. A Mátra rejtekén pihenhetünk a Hidegkúti Turistaházban, ahol a szálláshely árak úgy alakulnak, hogy:

1900 Ft/fő/éj (+200 Ft /fő/éj idegenforgalmi adó 18 év felett)

illetve van lehetőség sátrazásra is 900 Ft/fő/éj áron.

Saját forrásból, a Hidegkút forrásból nyerjük a vizet. A fürdőszoba zuhanyzóval (férfi, női külön), fatüzeléses bojlerrel felszerelt. Bent angol WC (1 férfi, 1 női), kint hagyományos élménybudi. Világítás az épületekben zárt, napelemes rendszerrel. Egyéb áramvételi lehetőség, konnektorhasználati lehetőség nincs. A fűtésről öntöttvas kályhák és cserépkályha gondoskodik. Minden helyiség külön fűthető. A látogatók rendelkezésére áll egy 48 nm-es ebédlő és konyha, fedett nyári konyha tűzhellyel. Főzési lehetőség kinn is, benn is adott

- írják a szállásadók.

Ha megnézzük, az árak egyáltalán nem tűnnek borsosnak, főleg, ha a teljes házat akarjuk kibérelni. Viszont érdemes belegondolni abba, hogy ezeket a szállásokat leginkább túzázó, kiránduló csoportok, családok számára találták ki, így érdemes esetleg így tervezni a kirándulásunkat, hiszen sokszor több emberrel még olcsóbban jön ki a szállás ára. Nagy előnyük továbbá, a városi, falusi szállásokkal szemben, hogy gyakran a természet mélyén, festői környezetben találhatóak, ahol háborítatlanul élvezhetjük a nyugalmat. Ezt mindet mérlegelni kell, mielőtt foglalunk.

Címlapkép: Getty Images