A vidék legnagyobb historikus fesztáváljára készülnek: idén a felvonulás sem marad el

Látványban és szórakozásban nem lesz hiány, Szombathely történelmi karneválja 29 helyszínen várja látogatóit! Közöttük vannak már jól bevált helyszínek, mint a Történelmi Témapark, a Gayer Park – mint a gyermekek és a színházi élmények otthona, a Borok utcája, a Sörtér, a Művészetek utcája és az elmaradhatatlan Fórum színpad, a nagykoncertek helyszíne a Fő téren. Idén új helyszínként debütál majd a Székesegyház előtti tér szerzetesi vásárával és a Püspökvár udvara különleges koncertjeivel.

A fesztivál alatt közel 300 program várja az érdeklődőket, több mint 30 egész napos kísérő programmal, 150 fellépő szórakoztatja 4 napon át a karneválozókat.

A fellépők között köszönthetjük idén is azokat a hagyományőrző csapatokat, akik kezdetektől fogva részesei voltak a színes programkavalkádnak, és velünk együtt élték át évről évre a történelmi időutazást, így például Savaria Legio Egyesület, Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület, Collegium Gladiatorium Egyesület, Északi Gárda vagy Kassai Lajos Lovasíjász. Az idei zenei paletta válogatott ínyencségeiben mindenki megtalálhatja a kedvére valót, a komolyzenétől a jazz-en, blues-on át az alternatívig.

A Fórum Színpad szombat este a Vad Fruttik zenéjétől lesz hangos, de a csendesebb zenére vágyók elmerülhetnek a templomi koncertek dallamaiban vagy a Püspökvár előadásaiban.

A Fő tér ezekben a napokban találkozóhelye a különböző kultúráknak, fóruma a minőségi szórakozásnak, egyszersmind középpontja a Karnevál igencsak színes forgatagának. Perzselő dallamok, szívhez szóló dalszövegek, fékevesztett ritmusok, éjszakába nyúló baráti találkozások nagyszerű művészek kíséretével. A zenei palettán idén a következőket találja a karneválozó közönség: nyitókoncert Radics Gigivel és a Szombathelyi Szimfonikjus Zenekarrak, ethno világzene Mitsoura-tól, „hazai” zenés szülinapozás az Elefánttal, etno-beat az Aurevoir-tól, zúzás a szombathelyi kötődésű Vad Fruttikkal, magyar-cigány etnofolk muzsika a Bohemian Betyars és a Parno Graszt együttműködésében, de megszólalnak pop, swing, soul és jazz-dallamok is a színpadon Zséda, a Jazz+Az-os Váci Eszter és a Cotton club Singersből ismert Szűcs Gabi közös show-jában.

A Sextus Palpellius Hister helytartó savariai udvarába tévedt időutazókat katonai hagyományőrző bemutatókkal és színes tábori élettel várja a Történelmi Témapark. A Kr. utáni 1. és 3-4. századi római és germán csapatok mellett találkozhatunk szarmatákkal, 11. századi magyar és német harcosokkal, még István király és udvartartásának tagjai is idelátogatnak egy birtokadományozás kapcsán. Tábori bronzöntő és kovácsműhely is helyet kap a parkban és megismerkedhetünk a római gabonafajtákkal, feldolgozásuk módjával is. Különleges élményt kínálnak a Mare Temporis időtengerészei is, akik ezúttal az 1848-as forradalom idejébe repítenek bennünket. Szombaton pedig a Savaria város északi szomszédságában (a mai Kőszegen) született, de birodalomszerte ismert pékmester, Sabillus Liberfilius (Szabi, a pék) csábítja a Témaparkba egy exkluzív gasztronómiai bemutatóval a kovász szerelmeseit.

Ha jó zenét és a minőségi kézműves söröket fogyasztanál – lehetőleg egyidőben –, akkor a Sörtéren a helyed a Karnevál napjaiban! A hordó aranya legjobb hazai főzőműhelyeiből kikerülő nedűk méltó kísérői lesznek idén is a színpadi eseményeknek: gipsy muzsika, swing, blues, rock – ez mind hallható lesz az Isis tömbbelsőben. Akik pedig „tálalják” a minőségi kínálatot mások mellett: az Isis Big Band, a Bognár Szilvia Sextet, a Takáts Tamás Blues Band, a Mágikus Mintha, a Koprive és a Cimbaliband.

Fás, árnyas, ligetes, kellemes és szellemes – az mind elmondható a Karnevál családi helyszínéről, a Kalandvárról. A legnagyobb hőségben is enyhülést nyújtó Gáyer-parkban az egész nap látogatható játszóházak mellett időszakos játszóprogramok, gyermekelőadások és családi koncertek, interaktív bemutatók és foglalkoztatók hívják játékra az apróbbakat és az örökifjakat. Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint a Veronaki Zenekar először látogat el a Karneválra, míg számos régi jó ismerős is velünk lesz ismét: így Gulyás Laci gólyalábas produkcióiról, a Majorka Bábszínház meséjéről sem kell lemondanunk idén sem.

Mikor a gyerekek estére kellőképpen elfáradtak a Kalandvár nekik szóló programjaitól, a felnőttek birodalmává válik a Gáyer-park. A hangulatos szabadtéri színpadon mindhárom estén a hazai kamaraszínházi kínálat legjavából láthatunk produkciókat. Péntek este a !BIPP! Társulat Casting-jának lehetünk aktív résztvevői, szombaton Szirtes Balázzsal merítkezhetünk meg Oscar Wilde csodálatos világában, míg vasárnap Balsai Móni lép elénk az egykori lázadó, Shirley Valentine bőrében.

A képző- és iparművészetek fantasztikus tehetségű alkotói mellett az irodalom és a zene kiválóságai népesítik be évről évre a Művészetek Utcáját. Idén ez a kínálat tovább bővül! A Keleti udvarral összeolvadva összművészeti színpadként kínál változatos programokat mind a táncok, mind a zene, mind a költészet kedvelőinek. Tangó, flamenco, keleti táncok, Seres Zoltán táncművész, Somi Panni indiai táncszínháza mellett színes képe kapunk a helyi és országos zenei palettáról. Latinos gitárdallamok a Duo Don Pedro’z előadásában, az eddig nemzetközi vizeken evező Merry Go Round is ellátogat hozzánk, a helyi gyökerekkel rendelkező Bajusz zenekar Manouche Jazz és Gypsy Swing dallamokat játszik majd.

Harminc művész, festő, keramikus, ékszerkészítő, textilműves, táska készítő, mandalafestő, grafikus kínálja igényes, változatos termékeit a karneválozóknak.

A bor a kezdetektől fogva elmaradhatatlan kísérője a karneváli programoknak

Magyarország szinte valamennyi borvidéke képviselteti magát a rendezvényen a Borok utcájában a nagy hagyományokkal rendelkező pincészetek és a legjobb nedűk által. Idén a legjobb borok mellé olyan utcazenei produkciókat kínál a helyszín, melyek erősen fokozzák a hangulatot, ugyanakkor lehetőséget teremtenek a baráti társaságoknak, családoknak, hogy a muzsika mellett beszélgetéssel töltsék idejüket a Karnevál népszerű találkozóhelyén.

Kézműves és gasztronómiai vásárunkban mindent megtalál az Karneválozó, ami szem-szájnak ingere. Lesz itt kézműves ékszer és kürtőskalács, kézzel faragott tárgy és Mátyás csemegéje, kerámiaportéka és pecsenyekülönlegesség, babakelengye és kézműves fagylalt, fonott kosár és különleges aszalvány, kecsketejes szappan és kemencés lángos is. Az Öreg Város Vására a régi idők vásárainak hangulatát idézi meg a belvárosban, így nem maradhat el a kosárhinta és a falovacska idén sem.

A karneváli helyszínekhez csatlakozik a Zsidó Kultúra Háza, udvarán számos program várja a látogatókat három napon át. A színpadon látható-hallható lesz a Gólem Színház több formációja és művésze, Malek Andrea és a Jazzrael, valamint a szombathelyi kötődésű Szabó T. Anna költő is.

A Megyeháza udvarában a Karneválszínház várja a látogatókat

A Weöres Sándor Színház és az Orlai Produkciós Iroda előadásaiban idén Hernádi Judit és Kern András lép színpadra! A két színészlegenda Stephen Sachs Valódi hamisítvány című vígjátékában mutatja meg tudásának legjavát.

A komolyzene és a képzőművészetek találkozóhelye lesz idén is a Belső Uránia udvar. Az Isis Galériában képző- és iparművészek kiállításai, komolyzenészek koncertjei, a klasszikus zenétől a filmzenéken, megzenésített verseken át - a Szombathely Szimfonikus Zenekar csoportjai, Kiss Márton zongoraművész, Gyenge András gordonkaművész - fogadják a nagyérdeműt. Szombaton a budapesti Erkel Színházból óriáskivetítőn élő stream segítségével lesz látható az MVM Zenergia 2022: Újragondolt klasszikusok – koncertközvetítése.

A Mira Orient Art orientális társulat idén a Broadway Club Cafe-ba invitálja a Mesés Kelet rajongóit. A Savaria Történelmi Karnevál három napja alatt változatos programokat kínálnak.

A Ferences templom oldalában aHangár hangszerkurzusain tanuló hallgatók előadásai, hangszersimogató, hangszeroktatás és örömzene várja a helyszínre látogatókat.

Vár a Püspökvár címmel szabadtéri színházi események várják az igényes szórakozás híveit. A Karnevált megelőző napokban a Soltis Színház előadását és Eperjes Károly önálló estjét láthatják az érdeklődők a kollégium udvarán. A Palota kertjében a Castrum Dei, azaz a Keresztény udvar a karneváli forgatagban a találkozások és nyugalom szigete, pontosabban vára lesz. A szervezők hívnak és várnak ide mindenkit, akik szeretnének kicsit elcsendesedni, keresztény dicsőítő koncerteket hallgatni. A kapu nyitva áll minden látogató előtt vallási és felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Azérdeklődők vezetett látogatás keretében tekinthetik meg a Püspöki palota első emeleti csodálatos barokk termeit és a Székesegyház tornyait is megmászhatják és betekinthetnek a Herzan-könyvtár egyedülálló gyűjteményébe.

A Székesegyház előtt szerzetesi kirakódóvásár várja a látogatókat a Karnevál három napján

A Berzsenyi téren a Folkudvarban néptáncbemutatók, népzenei koncertek, gyerekelőadások és táncházak várják a népi kultúra művelőit és laikus szerelmeseit.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ standja változatos, sokszínű programokkal várja az érdeklődőket az Iseum előtt.

Valamennyi múzeumi intézmény szélesre tárja kapuit a Karnevál alatt. Az Iseum Savariense régészeti műhely és tárház falai között újjáélednek az antik római hétköznapok, a Képtárban és a Schrammel-gyűjteményben ajándék tárlatvezetéssel kedveskednek a múzeum állandó kiállításaiban. A Savaria Múzeumban záró tárlatvezetést tartanak a SISI – Királyné feketén-fehéren című időszaki kiállításban

A Csodák folyosója ismét kinyitja kapuit a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Kicsik és nagyok a cirkusz világában kalandozhatnak, a természettudományos laborban a színek és a kémia találkozását kísérhetik figyelemmel a kísérletezni vágyó érdeklődők csütörtökön és pénteken.

Az Aréna utca 8. udvarán – az ókori katonaság mai örökösei jelennek meg a toborzóponton, ahova várják mindazokat, akik érdeklődnek a Magyar Honvédség tevékenysége iránt. A hétvégén nyitva áll a Katonatörténet kiállítás is az épület hátsó szárnyában

Az osztrák-magyar határtérség régészeti emlékeit az ArheOn kincskereső térképpel és applikációval lehet majd felfedezni a Tourinform Irodánál található ArheOn információs ponton és itt kapnak helyet azok a testvérvárosaink is, akik a Visegrádi Alap támogatásával nyújtanak turisztikai-, gasztronómiai-, és kulturális bemutatókat a karnevál közönségének.

A történelmi felvonulás sem maradhat el

Természetesen a Karnevál elmaradhatatlan fénypontja a felvonulás, melyet idén is két alkalommal rendezünk meg, augusztus 26-án pénteken, és augusztus 27-én szombaton, (esőnap: vasárnap) melyre várjuk a mindazokat, akik korhű jelmezben szeretnének e történelmi játékban részt venni, és természetesen azokat is, akik tapssal és jó kedvvel szeretnék köszönteni a felvonulókat!

Megújult a www.karnevalsavaria.hu weboldal, mely számos hasznos információval szolgál majd a karneválra érkezőknek.

