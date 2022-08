Új autópálya épül Magyarországon: 2024 elejére eléri az országhatárt

Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda (horvát országhatár) közötti 20 kilométeres szakaszán 3 különszintű csomópont (ezek az M6-M60 elválási csomópont, a Bóly-Keleti csomópont, illetve a Villányi csomópont), hét darab aluljáró, hat darab vízfolyás feletti híd, egy darab felüljáró, egy darab különszintű vasúti keresztezés, valamint egy darab vadátjáró kiépítése valósul meg. A Mohácsi Járásban található Nagynyárádon egy komplex pihenőhelyet alakítanak ki a tervek szerint, miközben Ivándárda közelében pedig komplex ellenőrzőhely is létesül a jövőben. Az autópályaszakasz üzemeltetését a Barbarcon épülő, úgynevezett Mérnökségi Telepről biztosítják.

A nagytömegű földmunkák és töltésépítések zömében elkészültek, ennek köszönhetően elkezdődhetett a pályaszerkezet építése, jellemzően az autópálya jobb oldalán. Jelenleg a CKT, tehát egy cementkötésű teherhordó réteg terítése, majd azt követően aszfalt alapréteg építése lesz folyamatban. Az útépítéssel együtt halad a vadvédőkerítés építése is. A Babarci Mérnökségi Telepnél megkezdődtek és folyamatosan zajlanak a legfontosabb épületek, az iroda-, a műhely- és a raktárépület, valamint a sótároló magasépítési munkái. Ezen kívül megkezdődött az ivándárdai komplex ellenőrzőhely útjainak pályaszerkezet építése is. Az építés műszaki előrehaladása jelenleg 56 százalékos

– tájékoztatta szerkesztőségünket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.).

Ahogy arra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. rámutatott, a kivitelezési munkák a munkaterület átadásával 2021. február 2. napjával kezdődtek meg. A kivitelezést az S-D 2020 M6 Konzorcium (vezető tag: STRABAG Építő Kft., konzorciumi tag: Duna Aszfalt Zrt.) végzi és a munkák jó ütemben haladnak.

A fejlesztés részeként a helyére került az autópálya feletti Villány-Mohács vasútvonalat átvezető vasúti hídja. A vasúti pályán 2022. július 22-én, néhány napos vágányzár után újraindulhatott a vasúti forgalom. A Bóly-keleti csomópontnál elkészült az 5703 jelű út korrekciója, valamint az autópályát keresztező műtárgy is. A létesítmények ideiglenes forgalomba helyezése 2022. július 29-én megtörtént, az új nyomvonalra helyezett, Bólyt Nagynyáráddal összekötő utat forgalomkorlátozás mellett vehetik igénybe az autósok. A beruházás forgalomba helyezésének időpontja tervezetten 2024. első negyedéve

– válaszolt a kérdéseinkre az új autópálya szakasszal kapcsolatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A fejlesztés célja a dunamenti és a mohácsi térség közlekedésének javítása mellett az Észak- és Dél-Európa közötti tranzitforgalom biztonságos és gyors kiszolgálása. Az M6 autópálya országhatárig vezető, mintegy 20 km hiányzó szakaszának megépítésével teljes körűen megvalósul az Adriai- és Balti-tenger térsége közötti közúti kapcsolatot biztosító transzeurópai közlekedési hálózat (úgynevezett TEN-T folyosó) magyarországi nyomvonala.

Ahogy arra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. rámutatzott, míg 2010-ben három országhatár volt elérhető négysávos úton, jelenleg már hétnél tartunk. A következő évtized közepére minden megyei jogú városba és tizenegy határállomásig juthatunk el gyorsforgalmi utakon.

A Pécs-Szigetvár szakaszt illetően azt az információt kaptuk, hogy az úgynevezett főpálya 2021 februárjában, az egyéb országos utak pedig márciusban kapták meg az építési engedélyt. Jelenleg az engedélyezési tervek már rendelkezésre állnak, míg a tervezett nyomvonalat a környezetvédelmi és építési engedély tartalmazza. Felvetésünkre azt is elárulták, hogy a Natura2000 és a Duna-Dráva Nemzeti Parkok tekintetében a környezetvédelmi engedélyben foglaltak szerinti intézkedéseket terveztek be; ezek olyan összefüggő európai ökológiai hálózatok, amelyek a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítják a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.

Feladatmeghatározás alapján Pécs-Szigetvár Nyugat és Szigetvár – Barcs került meghatározásra, az utóbbi esetében Társaságunk jelenleg már környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. Az előkészítést, illetve tervezést követően nem rendelkezünk feladatmeghatározással, így a megvalósítás szakaszolására és ütemezésére vonatkozóan nem áll módunkban tájékoztatást adni. Az esetlegesen megépülő Dráva-híd építése kapcsán jelenleg tanulmányterv és környezeti hatástanulmány keretében vizsgáljuk a magyar-horvát határmetszés lehetőségeit a horvát féllel. Ezen vizsgálat lezárása ad választ a híd kérdésére

– mutattak rá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakemberei.

A M60 gyorsforgalmi út megépülésétől a térség többek között a gazdaság fellendülését, a versenyképesség fokozását és munkahelyteremtést is vár. A baranyai megyeszékhely, Pécs és a határmenti kisváros, Barcs közötti szakaszra tervezett gyorsút kétszer kettő forgalmi sávos, mindkét oldalon burkolt padkával ellátott, középen vezetett elválasztó sávval rendelkező, 110 kilométeres óránkénti tervezési sebességű lesz, amely biztosítja a csatlakozó területek megközelíthetőségét is. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az építés tervezet két ütemben valósul majd meg: az elsőben az igen komoly forgalmat bonyolító Pécstől Szigetvárig, második ütemben Szigetvár és Barcs közötti szakasz. Az M60-as gyorsforgalmi út nyomvonala összesen 64,4 kilométeren épül meg a tervek szerint.

