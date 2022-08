Kirándulók, figyelem! Fura zajok terjednek a magyar erdőkben: ezt kell tudni róluk

A Parkerdőben a kirándulók, a természet iránt érdeklődők szakképzett kísérők segítségével részesülhetnek abban a nem mindennapi élményben, amelyet a szarvasbőgés, ritkább esetben a szarvasviadal jelent. A Budakeszi Vadaspark éjszakai szakvezetésein a gímszarvas bőgése mellett a záróra után aktív állatok életébe nyerhetnek bepillantást a látogatók. A két szervezet az állatok nyugalma érdekében arra bátorítja az erdőjárókat, hogy lehetőleg ne egyéni kirándulásokon, hanem ezeken a szervezett túrákon ismerkedjenek a gímszarvasok nászával és az éjszakai erdő életével.

Mi a szarvasbőgés?

Szarvasbőgésnek a gímszarvas párzási időszakát nevezzük, amely jellemzően augusztus végétől-szeptember elejétől pár héten keresztül zajlik. A bikák változatos hangú, erejű és más-más jelentésű bőgéssel kommunikálnak egymással valamint a szarvastehenekkel, mely a szakavatott fül számára árulkodik a hang tulajdonosának fizikai állapotáról, harci kedvéről és koráról.

A párzási időszak fontos eleme a bikák közötti versengés a kizárólagos szaporodási jogért. E versengés első fázisa a bőgés – a bikák ennek alapján szereznek információt egymás méreteiről, testi erejéről. Hang alapján találják meg a nekik megfelelő ellenfelet, ekkor kezdődik a versengés második fázisa, a „sétálás”. Ha ez alapján sem dől el az erősorrend, akkor zajlik le – meglehetősen ritkán – a jól ismert „viadal”.

Szarvasbőgés-etikett

A vezetett túrákon a kísérő szakemberek nemcsak a gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív többi állat életével is megismertetik az érdeklődőket. A túrákon jó eséllyel lehet hallani szarvasbőgést, ezért a Pilisi Parkerdő az állatok nyugalma, és nem utolsó sorban az erdőjárók biztonsága érdekében arra kér mindenkit, hogy a szervezett túrák keretében, és ne egyéni éjszakai kirándulásokon ismerkedjenek meg a gímszarvasok nászával.

A résztvevőknek célszerű az erdei, terepi viszonyoknak és az évszaknak, valamint a kora esti, esetleg már hűvös napszaknak megfelelő meleg, vízhatlan ruházatot és túrabakancsot viselniük. Jól jöhet a zseblámpa, a távcső és hátizsák is, benne innivalóval és esőkabáttal. Fényképezni lehet, de csak vaku nélkül!

Éjszakai szakvezetések a Budakeszi Vadasparkban

Az őszi programokból a Budakeszi Vadaspark is kiveszi a részét: az általuk szervezett éjszakai szakvezetéseken is esély van arra, hogy a látogatók fültanúi legyenek a gímszarvas bikák bőgésének.

A vadasparki állatok némelyike éjszakai életmódot folytat, így amikor a nap lenyugszik, ők akkor kezdik – vagy épp folytatják – a szokásos napi rutint: esznek, játszanak, vadásznak, vagy éppen aktív társadalmi életet élnek. Ebbe nyerhetnek bepillantást a program során a látogatók, akik szakvezető segítségével ismerik meg a Vadaspark záróra utáni életét. Ezeken a túrákon 6-7 éves kortól bárki részt vehet, aki nem fél a sötétben, és szereti a kalandokat.

A Pilisi Parkerdő szarvasbőgés-túráinak időpontjai és árai

Budapesti Erdészet:

A túrák időpontja: szeptember 17-től október 2-ig minden nap

Találkozó: 16:45-17:00, a Budakeszi Vadaspark parkolójában

Túra ideje: 17:00-19:30

Túra hossza: 2-3 km.

Szükséges felszerelés: zárt cipő, az időjárásnak megfelelő ruházat, lehetőség szerint sötét színben. Fényképezőképet csak vaku nélkül lehet használni. Távcső használata javasolt és a túra végén a fejlámpa is hasznos lehet.

Részvételi díj, amely csak online fizethető:

felnőtt: 3500 Ft,

14 év alatti gyerek: 2500 Ft.

Jelentkezési felület: ITT! Alkalmanként maximum 25 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Szentendrei Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 1. és 8.

Találkozó: 17:45-18:00, Pilisszentlászlón, a Kisrigó étterem előtti parkolóban

Túra ideje: 2,5 óra

Túra hossza: 2-3 km.

Szükséges felszerelés: zárt cipő, az időjárásnak megfelelő ruházat, lehetőség szerint sötét színben. Fényképezőképet csak vaku nélkül lehet használni. Távcső használata javasolt és a túra végén a fejlámpa is hasznos lehet.

Részvételi díj, amely csak online fizethető:

felnőtt: 3500 Ft,

14 év alatti gyerek: 2500 Ft.

Jelentkezési felület: ITT! Alkalmanként maximum 20 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Visegrádi Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 13., 15., 20., 22.

Találkozó: 17:30-kor, szeptember 13.: Pilismarót, Miklós Deák utca vége; szeptember 15.: Dömös, Vadfaló étterem; szeptember 20.: Visegrád, Bobpálya parkoló; szeptember 22.: Dobogókő, kis parkoló

Túra ideje: 17:30-20:00

Túra hossza: 4-5 km.

Szükséges felszerelés: zárt cipő, az időjárásnak megfelelő ruházat, lehetőség szerint sötét színben. Fényképezőképet csak vaku nélkül lehet használni. Távcső használata javasolt és a túra végén a fejlámpa is hasznos lehet.

Részvételi díj, amely a helyszínen, készpénzben fizetendő:

felnőtt: 3500 Ft,

14 év alatti gyerek és nyugdíjas: 2500 Ft.

Jelentkezés: e-mailen keresztül a kiss.balazs@pprt.hu címre, vagy a +36 20 984 6063-as telefonszámon, telefonszámot is megadva, legkésőbb a túra indulása előtti napon 16 óráig. Alkalmanként maximum 30 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Valkói Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 11., 24., 25., 29., 30.

Találkozó: Erzsébet-pihenő bejáró (GPS: 47.576896, 19.429145, a sorompó előtt)

Szeptember 11.: 16:30 órakor, szeptember 24., 25., 29., 30.: 16:00 órakor.

Túra időtartama: kb. 2 óra

Túra hossza: 3-5 km

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa, távcső. Fényképezőképet csak vaku nélkül lehet használni

Részvételi díj, amely előre utalással fizetendő:

felnőtt: 6000 Ft,

14 év alatti gyerek: 3000 Ft.

Jelentkezés: e-mailen keresztül a kelecsenyi.szilard@pprt.hu címre, telefonszámot is megadva, legkésőbb a túra indulása előtti napon 16 óráig, hétvégi nap esetén pedig pénteken 14 óráig. Alkalmanként maximum 30 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Gödöllői Erdészet

A túrák időpontja: szeptember 9., 17., 27.

Találkozó: 17:30-kor a galgamácsai vadászháznál

Túra időtartama: 18:00-20:30

Túra hossza: 3-4 km.

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, zseblámpa/fejlámpa. Fényképezőképet csak vaku nélkül lehet használni.

Részvételi díj, amely a helyszínen, készpénzben/erdészetnél munkaidőben fizetendő:

felnőtt: 6000 Ft,

14 év alatti gyerek: 3000 Ft.

Jelentkezés: e-mailen keresztül a batky.daniel@pprt.hu címre, telefonszámot is megadva, legkésőbb a túra indulásának napján délelőtt 10 óráig, hétvégi nap esetén pedig pénteken 10 óráig. Alkalmanként maximum 30 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

A Budakeszi Vadaspark éjszakai szakvezetései

Nagyvadak Éjszakája

A túrák időpontja:

szeptember 16.

szeptember 30.

18:00-tól kb. 20:30-ig

A program kb. 2-2,5 órás, maximum 50 fős csoport indul.

Ezen a hagyományos szakvezetésen lesz Állatijó bemutató az éjszaka madarairól, a baglyokról, majd szakvezetés a Bagoly soron és a Nagyvadas körletben, ahol a macskabaglyok, hóbaglyok, fülesbaglyok, kuvik, sünök, őz, muflon, vaddisznó, dámszarvas, medve, farkasok és gímszarvas záróra utáni életével ismerkednek majd a látogatók.

Varázslatos Állatvilág

A túrák időpontja:

szeptember 23.

október 7.

18:00-tól kb. 20:30-ig

A program kb. 2-2,5 órás, maximum 50 fős csoport indul.

Ezen az idén debütáló szakvezetésen az Állatijó bemutató után olyan Vadasparkban élő állatokat mutat majd be a szakvezető, akik valamilyen szempontból "varázslatosak"; boszorkányok és varázslók állataival ismerkednek a túrázók, és olyan állatokkal, akikhez régi, illetve most is élő hiedelmek kapcsolódnak. A különleges séta során a vadmacska, sakál, holló, róka, patkányok, nyestkutya, baglyok, galambok, gímszarvas, farkasok és a medve éjszakai életébe pillantanak bele a résztvevők.

A szakvezetések jegyárai:

Felnőtt és gyermekek részére egységesen: 2500 Ft. Jegyeket venni kizárólag online lehetséges: https://ticketbase.eu/partner/budakeszi-vadaspark-28

Fontos, hogy a szakvezetésekre zárt cipővel és hűvösebb esti időben ennek megfelelő öltözettel készüljenek a résztvevők, illetve ajánlott hozni fej- és/vagy zseblámpát. A túrák – a sok séta, valamint a késői befejezés miatt – 7 éves kortól ajánlottak.

Címlapkép: Getty Images