Szomorú adatok: még mindig kevesen használják a kocsiban, pedig életet menthet

Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) az év végéig ismét felméri a biztonsági öv használatának arányát – legutóbb ez 2018 első félévében történt meg. A passzív biztonsági eszközök, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer ugyanis a mai napig a gépjárművek leghatékonyabb passzív biztonsági eszközei. Fontosságukat növeli, hogy a beépített egyéb megoldások is csak akkor fejtik ki kedvező hatásukat, amennyiben az öv (illetve a gyermekülés) a jármű menete során szabályosan rögzítve van.

A biztonsági öv kötelező használatának betartásában kiemelt szerepe van a rendőrségi ellenőrzéseknek. Különböző tanulmányok ugyanakkor azt mutatják, hogy a végrehajtási intézkedések hatékonyabbak, ha tudatosságnövelő kampányokkal és a médiában történő tájékoztatással kombinálják őket. Ezt a célt igyekszik idén megvalósítani a szeptember 19-24 közötti Biztonság Hete tematikus programhét is, amelyet az ORFK OBB és a MABISZ idén már hatodik alkalommal szervez meg.

A 2018 első félévi mérés azt mutatta, hogy a biztonsági öv viselésének átlagos aránya 88,5%. Az autópályákon volt a legmagasabb a használati arány. Az első üléseken a bekötési hajlandóság magasabb volt, csaknem elérte a 90%-ot. A hátsó üléseken utazó felnőttek átlagos övhasználati aránya is emelkedett (2015-ben még 38,5%, 20 évvel ezelőtt, 1999-ben pedig mindössze 6,6% volt). Ennek ellenére a hátsó ülésen utazók mindössze 71%-a kötötte be magát, ami az egyik legalacsonyabb arány volt az uniós tagországok között. A biztonsági gyermekülésben utazó gyermekek aránya 2018-ban meghaladta a 87,8%-ot. Ha ehhez hozzáadjuk a felnőtt biztonsági övvel rögzített idősebb gyermekek csaknem 9,9%-os részesedését, akkor a védtelenül, mindenféle rögzítés nélkül utazó gyermekek részaránya 2,3%-ra csökkent (2015-ben még 20% körüli volt).

Annak ellenére, hogy az utóbbi években a biztonsági övet viselők és a biztonsági gyermekülést használók aránya kedvező változásokat mutat, hangsúlyozni kell, hogy még további jelentős javulásra van szükség, hiszen a legfejlettebb közúti biztonsági helyzettel rendelkező európai országokban nem ritkán 98-99% ez az arány. Becslések szerint évente 900 haláleset elkerülhető lenne az EU-ban, ha a gépkocsiban ülők 99%-a bekötné a biztonsági övet. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy 2012 óta a közúti balesetben életét vesztett gyermekeken belül a gépjárműben utazó gyermekek aránya minden évben meghaladta a 70%-ot.

Pedig a három pontos biztonsági övet (amelyet már 1958-ben szabadalmaztatott a Volvo) egyes szakértők egyenesen az emberiség történetének legfontosabb biztonságtechnikai fejlesztésének tartják. A Nils Bohlin által kifejlesztett „V” alakú övnek az eltelt több mint hatvan évben szerény becslések szerint is legalább egymillióan köszönhetik az életüket. A biztonsági öv viselése mintegy 60%-kal csökkenti a halálos vagy súlyos sérülések kockázatát egy több tucat, nemzetközi tanulmányt összesítő elemzés szerint. A biztonsági öv viselése ráadásul a többi utas biztonságát is befolyásolja: az első ülésen ülők több mint kétszer nagyobb eséllyel halnak meg egy balesetben, ha a mögöttük ülő személy nincs becsatolva. A megfelelő és helyesen használt gyermekbiztonsági rendszerek pedig körülbelül 55-60%-kal csökkenthetik a gyermekek halálának vagy sérülésének kockázatát.

A MABISZ és az ORFK-OBB mindezért állította az idei Biztonság Hete középpontjába a biztonsági öv témáját. Hat éve a biztosítói szövetség megkereste az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságát azzal a kezdeményezéssel, hogy hozzák létre a Biztonság Hetét, ahol közös akciókkal hívják fel a gyerekek figyelmét a biztonságra, a balesetmegelőzés lehetőségére és fontosságára. Ebből nőtte ki magát a látványos, országos rendezvénysorozat, amelynek a helyszínein az elmúlt öt év alatt mintegy hatvanezer gyereket sikerült megmozgatni és az együttműködőkkel a biztonság különböző aspektusaival kapcsolatban érzékenyíteni. Idén szeptember 19-24 között az ország minden megyéjében látványos programok hívják fel a figyelmet a mindennapok biztonságának erősítésére, a közlekedési balesetek és egyéb sérülések megelőzésére. A programokhoz az évek során több tucat partnerszervezet csatlakozott, hogy a biztonságot a lehető legszélesebb értelemben kezelve hívják fel a figyelmet többek között az élelmiszerbiztonságra, a biztonságos hulladékkezelésre, az erdőtüzek megelőzésére, az árvizek elleni védekezésre, a vagyonbiztonságra vagy éppen a munkahelyi balesetek megelőzésére.

A MABISZ idén is az országos helyszíni jelenlét mellett külön projektekkel készült a Biztonság Hetére. Elsősorban a 14 éven felüli korosztálynak ajánljuk azt a megrázó, de nagyon tanulságos cseh dokumentumfilmet, amelynek címe :“Örökre szóló pillanat” (rendező: Vit Klusak), s amelynek szereplői megtörtént közlekedési balesetek okozói és a balesetek áldozatainak hozzátartozói. A magyarországi forgalmazó a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, az alkotás nézőkhöz való kedvezményesebb eljuttatását a MABISZ támogatta. A film előzetese a Mabisz YouTube csatornáján megtekinthető. A film bemutatójára a Biztonság Hete alatt szeptember 20-án, 18.00-kor, a Bem moziban kerül sor, regisztracio@bidf.hu, az érdeklődő középiskolák pedig az orokre-szolo-pillanat@bidf.hu e-mail címen vehetik fel a kapcsolatot a forgalmazókkal.

A témahéthez kapcsolódva jelentette be a MABISZ oldalról ingyenesen letölthető baleset bejelentő applikációjának, az E-kárbejelentőnek az újabb fejlesztését is. Napokon belül válik elérhetővé az oldalon a baleseti helyszínek térképes megjelenítése, országos és budapesti bontásban. Napi frissítéssel az elmúlt egy hónap eseményeit tekinthetjük át, így láthatóvá válnak a baleseti csomópontok. A fejlesztési csomag ezen kívül tartalmaz egy új „Hírek” oldalt is, ahol az E-kárbejelentővel kapcsolatos újdonságok olvashatók. Valamint elindult az E-kárbejelentő Viber chatbotja, melyen az E-kárbejelentővel és a biztosítói ügymenettel kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők.

A Biztonság Hete idei megnyitója szeptember 19-én lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az elmúlt évhez hasonlóan a kezdeményezés idén is kilép a nemzetközi térbe: ezen a héten a Child Safety program keretében hat közép-és kelet-európai országban közös akciókkal hívják fel a figyelmet a gyermekek biztonságára, elsősorban a közúti forgalomban.

