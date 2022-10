Fillérekért pihenhetsz pár napot a családdal: mutatjuk, hol érdemes ősszel szállást foglalni

Kétarcú nyarat prognosztizáltak a Szallas.hu szakértői, és most az őszi-téli időszakot is hasonlóan látják. Bár az eddig megtett foglalások száma és aránya bizakodásra ad okot, hátravan még a medve: az elszálló infláció és mellé a rezsicsökkentés csökkentésének hatását nehéz megjövendölni.

Augusztus 30-áig 42 százalékkal több foglalást tettek meg az őszi időszakra belföldre, mint tavaly, ezzel idáig 76 százalékkal nőtt a bruttó szobaár bevétel

– ismertette a részleteket Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Országos viszonylatban egy főnek egy éjszaka átlagosan 11 200 forintba kerül, ez 10 százalék körüli növekedés 2021 hasonló időszakához képest.

Mire számíthatunk ősszel?

A hazai turizmus fő mozgatórugója ősszel az idei utolsó hosszú hétvége lehet, ami ráadásul négynapos lesz, hiszen mindenszentek, november 1-je keddre esik. Eger, Gyula, Hévíz, Hajdúszoboszló és Zalakaros gyűjtötte eddig a legtöbb foglalást a portálon.

A legnépszerűbb őszi úti célok sorát Sárvár, Sopron, Esztergom, Miskolctapolca és Nyíregyháza követi

– tette hozzá a sajtószóvivő.

Hozzátette, szabad szállás még bőven akad a legkedveltebb desztinációk esetén is az őszi hosszú hétvégére: például az egri és gyulai szálláshelyek közel kétharmada foglalható még. Jelenleg egyébként a foglalások darabszámából Észak-Magyarország részesül a legnagyobb arányban (28,5%). A dobogón követi Nyugat-Dunántúl (19,2%) és a Balaton (11,4%). Minden második foglalás wellness-szálláshelyre szól.

Az egyetlen hosszú hétvége várhatóan sokakat megmozgat majd, de addig is meg kell őrizni az utazási kedvet, a belföldi turizmus életben tartása mindannyiunk közös ügye

– mondta a sajtószóvivő. Hozzátette, három költségkímélő lehetőségre hívja fel a figyelmet. Medve helyett érdemes az akciós árakra vadászni.

Szeptember 7-éig 14-20 százalékos árengedménnyel foglalhatók a promócióban résztvevő szállások

– mondta Kelemen Lili.

A második javaslatuk, hogy foglaljunk kedvezményes időszakot. A hosszú hétvégét megelőző és követő hétvége általában alacsonyabb áron elérhető. Továbbá a hétköznapok is jellemzően olcsóbbak, mint a hétvégék. A sajtószóvivő azt is hozzátette, a portálon valamennyi szállásadó partnere előleg nélkül vagy lemondási díj nélkül foglalható ajánlatot is kínál. A vendégnek így nincs anyagi kockázata, ha valamiért meghiúsulna az utazása.

A legnépszerűbb belföldi úti célok az őszi hosszú hétvégén:

Eger Gyula Hévíz Hajdúszoboszló Zalakaros Sárvár Sopron Esztergom Miskolctapolca Nyíregyháza

Mennyit fizethetünk a szállásért?

Természetesen megnéztük, hogy a top 3-ba került településeken mennyiért foglalhat most szállást egy négytagú család. Az alapadatoknál kiválasztottuk, hogy két felnőtt és két gyermek számára keresünk szállást, majd bejelöltük a foglalási naptárban az időpontot is. Lássuk, melyek voltak a legolcsóbb szálláshelyek a négytagú család számára, illetve milyen szolgáltatások járnak a kifizetett összegért. Ehhez a Szállás.hu portál adatait vettük alapul:

Egerben meglepő árakat találtunk a keresési feltételeknek megfelelően. A legolcsóbb szálláshely árait nézve: két felnőtt és két gyermek számára, két éjszakára, ellátás nélkül egy tetőtéri, családi 4 fős apartmanban 29 000 forintra jön ki a költség. Hasonló áraban, két éjszakára, ellátás nélkül a család 30 000-40 000 forint között bőven talál szállást magának.

Gyulán még olcsóbban is találunk szállásokat: két éjszakára, ellátás nélkül a négyfős család már 21 000 forintért is talál szállást, de vannak itt még 27 000-28 000 forintért is szálláshelyek. De 30 000-40 000 forint között is találunk szállást, ugyan így négy fő számára, ellátás nélkül.

Hévízen, már drágábban találuk szállásokat: itt négy fő részére, ellátás nélkül 32 000 forintba kerül a legolcsóbb szálláshely. De átlagosan 40 000-50 000 fotint között találjuk az olcsóbbnak számító szállásokat.

Ha megnézzük az árakat, akkor nem meglepő, hogy ezek a települések kerültek a topba, hiszen szálláshely árak tekintetében kedvező ajánlatokat kínálnak. A foglalási díjak ugyan az ellátást nem tartalmazzák, viszont még így is megérheti egy családnak, főleg, ha a szálláshelyen főzni is lehet. Ezzel együtt egészen olcsón megúszható az őszi kikapcsolódás.

Mitől félnek a magyarok?

A szállásadó portál a foglalási adatok elemzése mellett felmérést is készített, melyben az utazóközönség őszi utazással kapcsolatos félelmeire voltak kíváncsiak.

A válaszadók 43 százaléka tart a koronavírus-járvány újabb hullámától, csaknem harmaduk anyagi nehézséggel küzd vagy számít rá.

29 százalékuk fél attól, hogy a növekvő gáz, áram és egyéb árak miatt kedvenc szálláshelyük bezárásra, szünetelésre kényszerül,

28 százalékuk számára a háború közelsége eltántorító hatású.

Csaknem minden második kitöltő szerint országszerte valós veszélyt jelenthetnek a medvék is. Jó hír azonban, hogy csak a válaszadók 1 százaléka találkozott már mackóval a szabadban.

Címlapkép: Getty Images